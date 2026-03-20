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Nahost-Debatte in der LinksparteiSteilvorlage für Linken-Hasser

Daniel Bax

Kommentar von

Daniel Bax

Die Linke zofft sich mal wieder um ihre Haltung zu Israel. Das schadet ihren Wahlchancen. Doch der Streit hat auch etwas Gutes.

Auf einem Schild mit dem Logo der Partei Die Linke werden bunte Lichter reflektiert
Hier brennt noch Licht: Linken-Büro in Rheinland-Pfalz Foto: Andreas Arnold/dpa

H urra, sie streiten wieder. Kurz vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz macht die Linke der Konkurrenz ein Geschenk, indem sie sich mal wieder über ihre Haltung zum Nahost-Konflikt zofft. Das schmälert ihre Chance, erstmals in den Mainzer Landtag einzuziehen. Die Parteispitze bemüht sich um Schadensbegrenzung, kann es aber keinem recht machen.

Der Kern des Konflikts: Viele jüngere Mitglieder empören sich über Israels Kriege, ob in Gaza, dem Libanon oder in Iran. Andere in der Partei hängen noch immer einem idealisierten Israel-Bild an und fürchten, die Deutungshoheit zu verlieren. Manche Jüngere verzetteln sich im Kampf um möglichst scharfe Parteitagsbeschlüsse. Manche Linken-Granden sorgen sich um das mühsam erarbeitete Ansehen ihrer Partei und vergreifen sich dabei im Ton: beste Voraussetzungen für eine Eskalation.

Dabei gibt der Parteitagsbeschluss aus Niedersachsen, der aktuell für Streit sorgt, gar nicht so viel her, um die Aufregung zu rechtfertigen. Weder ist er ein „Angriff auf das Selbstbestimmungsrecht des jüdischen Volkes“ noch ein Ausdruck von „Judenhass“, wie Zentralrats-Präsident Josef Schuster formulierte. Der Beschluss kritisiert den „real existierenden Zionismus“ einer rechtsextremen Regierung, die gemeinsam mit den USA gerade den Nahen Osten in Brand setzt: Das sollte in einer linken Partei eigentlich Konsens sein.

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Für Linken-Hasser ist der Beschluss eine Steilvorlage, um der Partei mal wieder Antisemitismus zu unterstellen. Manche Ge­nos­s:in­nen stoßen ins gleiche Horn. Auf der Strecke bleiben der Respekt vor anderen Meinungen und die „revolutionäre Freundlichkeit“, die man sich doch auf die Fahnen schreiben wollte.

Nur ein Gutes hat der Streit: Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter Andreas Büttner hat die Partei deswegen jetzt verlassen. Dieser nutzte das Thema immer wieder, um sich auf Kosten seiner Partei zu profilieren. Er wird nicht fehlen. Denn wen ein Parteitagsbeschluss mehr empört als Israels Kriege, dessen moralischer Kompass ist kaputt.

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Daniel Bax

Daniel Bax

 Redakteur
Daniel Bax ist Themenchef im Regieressort der taz. Er schreibt über Politik, Kultur und Gesellschaft in Deutschland und hat bisher zwei Bücher veröffentlicht: “Angst ums Abendland” (2015) über antimuslimischen Rassismus und “Die Volksverführer“ (2018) über den Trend zum Rechtspopulismus. Sein neues Buch "Die neue Lust auf Links" über das Comeback der Linkspartei ist gerade im Goldmann Verlag erschienen.
Themen #Nahost-Debatten #Die Linke #Antizionismus #Antisemitismusbeauftragter #Gregor Gysi
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7 Kommentare

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  • M

    Die Linke sieht sich als weltoffen, aber wenn sie sich auf einer Seite stellt egal ob Israel oder den Araber oder ähnliche Konflikte auf der Welt hat sie sich neutral zu verhalten. Alles andere ist nicht weltoffen, man muss die Welt und ihre Bevölkerung so nehmen wie sie sind, vorzuschreiben wie sie sein sollen, halte ich als falsch an.

  •

    Linken-Hasser?



    Der Ausdruck Linken-Hasser ist sehr extrem gewählt. Ich bin bekennender Gegner der Linke, aber mit Hass hat das nichts zu tun. Die antisemitischen Aussagen gegen Israel nehmen in der Linke leider deutlich zu. Gysi hat es meines Erachtens richtig ausgedrückt und wird nun dafür von der eigenen Partei niedergemacht, statt dass man sich seine Worte mal ernsthaft überlegt.



    Das Hoch der Partei dürfte eine Eintagsfliege gewesen sein, die Partei tut gerade alles, damit sie wieder in den Keller fährt. Dort finde ich, ist sie auch besser aufgehoben. Aber mit Hass hat diese Meinung von mir trotzdem nichts zu tun, eher mit Ablehnung.

  • MA

    "Manche Jüngere verzetteln sich im Kampf um möglichst scharfe Parteitagsbeschlüsse." Ja, eben. Vielleicht sollte man darüber nachdenken, welche weltgeschichtliche Bedeutung ein Parteitagsbeschluss der Linken Niedersachsens eigentlich so hat. Und Luft rauslassen.

  •

    Für einen Linken ist der Umgang mit Israel eine zwiespältige Frage. Netanjahu und die Politik der rechten Regierung in Israel gilt es klar zu verurteilen. Wobei sich dessen Siedlungspolitik und das vor einiger Zeit verabschiedete Nationalstaatsgesetz durchaus auf nationalistischer und teilweise sehr rechter Ebene befindet. Hierbei werden Minderheiten in Israel ausgegrenzt und Personen die nicht der richtigen jüdischen Gruppe angehören zu Persona non grata erklärt und Ihnen die Staatsbürgerschaft nicht zuerkannt. Von dieser Ebene und dem Umgang mit der arabischen Bevölkerung sollte man duchaus solidarisch mit Palästina und den Arabern sein. Auf der anderen Seite gibt es die Hoffnung auf ein demokratisches Israel ohne die ultrarechte Regierung mit Pluralismus, Gewaltenteilung und einer Gleichberechtigung der arabischen Bevölkerung. Und an letzterem sollte man festhalten und nicht pauschal jeden Zionismus oder den israelischen Staat per se ablehnen. Nur die derzeitige Regierung Netanjahu trägt sehr radikale, rechte und ultranationalistische Züge die es abzulehnen gilt.

    •

      @Hamburger in Istanbul:

      Immer wieder wurde diskutiert:



      Ein klar definierter "säkularer Staat" mit Gleichberechtigung und erkennbar gewollter Partizipation von Minderheiten wäre vielleicht eine zukünftige friedliche Lösung?



      Aus swr.de 2023



      "Auch 75 Jahre nach seiner Gründung am 14. Mai 1948 und der leidvoll erkämpften Existenz ringt der Staat Israel um seine Identität. Ist Israel ein jüdischer und demokratischer Staat, wie es die zionistischen Gründerväter wollten? Oder ein jüdischer, religiöser Staat, wie es die zunehmende Zahl der religiösen und ultraorthodoxen Israelis fordern? Oder doch ein "normaler", säkularer, demokratischer Staat?"

  • ST

    Sehr geehrte Herr Bax, bitte lesen Sie sich doch bitte den Essay Ihres Kollegen Herrn Potter gut durch.



    Hier der Link, wenn Sie den Beitrag nicht gleich finden sollten:

    taz.de/Genossen-vo...Moerdern/!6163550/

    Nach der Lektüre und etwas Reflexion können Sie vielleicht einen weiteren Kommentar verfassen.



    Mit Freundlichen Grüßen

  • JB

    Das Problem beim Nah Ost-Konflikt ist meiner Meinung nach die fehlende differenzierte Betrachtung. Niemand streitet Israel seine Souveränität oder Existenz ab und das Problem ist auch nicht die israelische Bevölkerung. Alles steht und fällt mit Entscheidungen von Benjamin Netanjahu. Und nein, dass hat auch nichts mit Religion zu tun, sondern den Entscheidungen, die er getroffen hat.

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