+++ Nachrichten im Iran-Krieg +++Große Schäden nach Angriff auf Flüssiggasanlage in Katar

Iranischer Angriff auf wichtiges Gas-Industriegebiet

Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff nach Angaben aus dem Golfstaat schwer beschädigt worden. Am frühen Morgen wurden im Industriegebiet Ras Laffan mehrere Flüssiggasanlagen angegriffen, was zu „bedeutenden Bränden und weiteren schweren Schäden“ führte, wie der Betreiber Qatar Energy auf der Plattform X mitteilte.

Das Innenministerium erklärte wenig später, die Brände seien unter Kontrolle gebracht worden. Es gebe keine Verletzten. Eine Sprengstoffeinheit der Sicherheitskräfte sei vor Ort, um sich um mögliches Gefahrengut zu kümmern. Dem Verteidigungsministerium zufolge setzte der Iran bei dem Angriff ballistische Raketen ein.

Das Industriegebiet war bereits am Mittwochabend vom Iran mit Raketen angegriffen worden. Der Betreiber sprach daraufhin auf der Plattform X bereits von Bränden und großen Schäden.

Katar gehört zu den größten Gasproduzenten der Welt und spielt eine Schlüsselrolle bei der globalen Versorgung mit Flüssiggas, das vor allem in Ras Laffan verschifft wird. Katars Produktion und der Transport über die Straße von Hormus sind wegen des seit gut zweieinhalb Wochen andauernden Iran-Kriegs allerdings derzeit weitestgehend unterbrochen. (dpa)

Drei Menschen im Iran im Zusammenhang mit Unruhen gehängt

Im Iran sind am Donnerstag nach Justizangaben drei Menschen hingerichtet worden, die im Zusammenhang mit den jüngsten Unruhen verurteilt worden waren. Ihnen seien „Mord“ und „operative Handlungen“ zugunsten der USA und Israels vorgeworfen worden, hieß es auf der Justiz-Website Misan Online. Die nun Hingerichteten seien in den Tod von zwei Angehörigen der Sicherheitskräfte verwickelt gewesen. Sie seien am Morgen gehängt worden.

Es waren die ersten offiziell bekanntgegebenen Hinrichtungen im Zusammenhang mit den Protesten. Diese hatten Ende Dezember begonnen. Sie entzündeten sich an den hohen Lebenshaltungskosten, weiteten sich aber rasch zu einer landesweiten Bewegung gegen die Führung der Islamischen Republik aus. Die iranischen Behörden sprachen von zunächst friedlichen Demonstrationen, die sich dann zu „von ausländischen Kräften angezettelten Ausschreitungen“ entwickelt hätten.

Laut den iranischen Behörden wurden im Zusammenhang mit den Protesten mehr als 3000 Menschen getötet, darunter Sicherheitskräfte und Unbeteiligte. Nach Angaben der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation HRANA wurden mehr als 7000 Menschen getötet, vor allem Demonstrierende. Die Zahl der Toten könnte jedoch deutlich höher liegen. (afp)

US-Regierung wusste von israelischem Angriff auf Gasfeld

Die US-Regierung wusste nach AP-Informationen vorab von den Plänen Israels für einen Angriff auf ein großes Gasfeld im Persischen Golf. Die USA seien über das Vorhaben Israels informiert gewesen, das riesige iranische Erdgasfeld South Pars anzugreifen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle der Nachrichtenagentur AP. Sie hätten sich aber nicht daran beteiligt. Ob die US-Regierung mit der israelischen Entscheidung einverstanden war, wollte die Quelle nicht sagen.

Sie widerspricht US-Präsident Donald Trump, der in sozialen Medien erklärt hatte, die USA hätten von dem Angriff nichts gewusst.

Das Gasfeld im Persischen Golf wird von Iran und Katar gemeinsam ausgebeutet. Der Iran hatte nach dem Angriff auf seine Gasanlagen katarische Einrichtungen für Flüssiggas beschossen und nach Angaben des Konzerns QatarEnergy beschädigt. (ap)

Hormus-Blockade trifft Europa unterschiedlich stark

Die Sperre für Handelsschiffe in der Straße von Hormus, der Meerenge südlich des Irans, bereitet den europäischen Staaten laut einer Studie unterschiedlich große Probleme. Die Risiken konzentrieren sich stark auf einige wenige Länder, wie eine Auswertung des Wiener Supply Chain Intelligence Institute, das Complexity Science Hub (CSH) und der Universität Delft zeigt.

Studienautor Stefan Thurner, erklärte, die Dauer der iranischen Blockade entscheide über die wirtschaftlichen Folgen. Dauere sie länger als vier Wochen, könnten sich Verzögerungen entlang globaler Lieferketten aufschaukeln.

Laut der Studie ist Italien mit 9,8 Milliarden US-Dollar pro Jahr der am stärksten betroffene EU-Staat, der Waren aus den blockierten Golfstaaten einführt. Das Land bezieht Flüssiggas aus Katar im Wert von jährlich rund 4,4 Milliarden US-Dollar sowie Propan im Wert von etwa 3,2 Milliarden US-Dollar. Auch Belgien sei „stark exponiert“, hieß es weiter. Vor allem über Zeebrugge importiere das Land jährlich rund 5,8 Milliarden US-Dollar an katarischem Flüssiggas. Dazu komme, dass über Antwerpen viel Handel aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Diamanten laufe.

Das Vereinigte Königreich weist der Aufstellung zufolge mit 12,9 Milliarden US-Dollar pro Jahr sogar die höchste Betroffenheit Europas auf, davon rund 5,9 Milliarden US-Dollar Gasprodukte aus Katar. Deutschland und Frankreich seien dagegen „breiter diversifiziert“, hieß es. Die Bundesrepublik importiert demnach jährlich Waren im Wert von rund 5,7 Milliarden US-Dollar aus den betroffenen Golfstaaten. Den größten Anteil hätten die Vereinigten Arabischen Emirate mit 4,2 Milliarden US-Dollar, dabei geht es vor allem um den Import von Schiffen, Jachten und Industrieausrüstung. Katar trägt mit 0,6 Milliarden US-Dollar bei, vor allem durch Propan und Spezialgase. (dpa)

Trump droht Iran mit massivem Angriff

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einer massiven Bombardierung des wichtigen Gasfelds „South Pars“ gedroht. Eine solche Attacke des US-Militärs werde es geben, falls Iran weiter Katars Gasindustrie angreife, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Für diesen Fall drohte er mit einem Angriff „mit einer Stärke und Schlagkraft, wie Iran es noch nie zuvor gesehen hat“. Zugleich betonte er, dass Israel dieses Gasfeld nicht erneut angreifen werde – solange der Iran Katar nicht weiter attackiere.

Israel habe das „South Pars“-Gasfeld am Mittwoch „aus Wut über die Ereignisse im Nahen Osten“ angegriffen, schrieb Trump weiter. Die Vereinigten Staaten hätten nichts von diesem Angriff gewusst, betonte er. Katar sei in keiner Weise daran beteiligt gewesen. Leider habe der Iran „ungerechtfertigt und unfair“ Katars Flüssiggasanlagen angegriffen. (dpa)

Schiff vor Emiraten von „unbekanntem Geschoss“ getroffen

Ein Schiff ist nach Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate nahe der Straße von Hormus von einem „unbekannten Geschoss“ getroffen worden. Der Vorfall habe zu „einem Brand an Bord geführt“, erklärte die UKMTO am Donnerstagmorgen. Das Schiff habe sich vor dem emiratischen Hafen Chor Fakkan im Golf von Oman befunden.

Seit Beginn des Iran-Krieges sind in der Golfregion immer wieder Schiffe angegriffen worden. Die iranischen Revolutionsgarden haben zudem die Sperrung der für den weltweiten Seehandel wichtigen Straße von Hormus veranlasst. Durch die Meerenge werden normalerweise fast 20 Prozent des weltweiten Rohöls transportiert. (afp)

Mindestens drei Tote bei iranischem Angriff im Westjordanland

Im von Israel besetzten Westjordanland sind mindestens drei Menschen bei einem iranischen Raketenangriff getötet worden. Mindestens 13 weitere seien bei dem Einschlag in Beit Awa verletzt worden, teilte der Palästinensische Rote Halbmond mit. Zuvor hatte die Organisation vier Todesfälle gemeldet. Der Rettungsdienst erklärte, Ersthelfer hätten am Mittwochabend Menschen mit Splitterverletzungen behandelt. Die Verletzten seien in Krankenhäuser in den nahegelegenen Städten Dura und Hebron gebracht worden. Die Zahl der Opfer kann nach Angaben der Sanitäter noch steigen.

Es handelt sich um die ersten Todesopfer im besetzten Westjordanland während des Iran-Kriegs. In den ersten zweieinhalb Wochen wurden durch Raketentrümmer Häuser und Geschäfte beschädigt. Palästinenser verfügen nicht über Schutzräume und Sirenensysteme, wie sie Israelis im Falle von Angriffen nutzen. (ap)

Erster Hisbollah-Angriff auf Südisrael seit Kriegsbeginn

Die libanesische Hisbollah-Miliz hat erstmals seit Kriegsbeginn den Süden Israels angegriffen. In israelischen Orten in der Nähe des Gazastreifens sowie in der Stadt Aschkelon heulten am Abend die Warnsirenen. Israels Armee bestätigte auf Anfrage, dass die Hisbollah dafür verantwortlich sei. Auch mehrere israelische Medien berichteten darüber.

Die vom Iran unterstützten Schiitenorganisation feuerte am Abend ebenfalls erneut Raketen auf den Norden Israels, der an den Libanon grenzt. Auch in der Küstenmetropole Tel Aviv war eine Explosion in der Ferne zu hören. Dort gab es aber keinen Raketenalarm. Berichte über Schäden oder Verletzte nach den neuen Angriffen gab es zunächst nicht.

Ausgelöst worden waren die Gefechte durch die israelisch-amerikanischen Angriffe auf den Iran vor knapp drei Wochen. Seither herrscht Krieg in der Region. (dpa)

US-Notenbank Fed lässt Leitzins unverändert

Vor dem Hintergrund des Iran-Krieges lässt die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) den Leitzins stabil in einer Spanne zwischen 3,5 und 3,75 Prozent. „Die Auswirkungen der Entwicklungen im Nahen Osten auf die US-Wirtschaft sind ungewiss“, erklärte die Fed am Mittwoch. Der Krieg hat Inflationssorgen geschürt, zudem ist die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weiter angespannt.

Die US-Notenbank hob ihre Inflationsprognose für das laufende Jahr auf 2,7 Prozent an. Das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als noch im Dezember vorhergesagt. US-Präsident Donald Trump hatte die Fed immer wieder zu einem deutlichen Zinsschnitt gedrängt, um etwa Immobilienkredite zu verbilligen. Er stellte damit die Unabhängigkeit der Zentralbank in Frage. (afp)

Iran warnt vor weiterer Eskalation

Zuvor hatte Israel am Mittwoch Irans Gasindustrie angegriffen. Teheran drohte daraufhin, seinerseits Gasfelder und Raffinerien in Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien zu attackieren.

Irans angegriffenes Gasfeld „South Pars“, das der Iran und Katar ausbeuten, ist die weltweit größte bekannte Gasreserve und liefert rund 70 Prozent der iranischen Gasversorgung. Irans Präsident Massud Peseschkian warnte nach den Angriffen auf die Energieinfrastruktur vor einer weiteren Eskalation. Auf X schrieb er, diese „aggressiven Handlungen“ würden Israel, den USA sowie deren Verbündeten keinen Vorteil bringen, sondern die Lage verschärfen. (dpa)

Katar weist Irans Militärattaché aus

Staaten am Persischen Golf wie Katar, die US-Stützpunkte und -Einrichtungen beherbergen, werden infolge des Iran-Kriegs immer wieder Ziel iranischer Angriffe. Die USA und Israel haben im Iran bereits Tausende Ziele angegriffen, vor allem aus der Luft.

Nach den jüngsten Attacken erklärte Katar die Militär- und Sicherheitsattachés der iranischen Botschaft sowie deren Mitarbeiter zu unerwünschten Personen und verwies sie des Landes. (dpa)