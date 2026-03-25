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Lars Klingbeils ReformredeEin Meister des Ungefähren

Stefan Reinecke

Kommentar von

Stefan Reinecke

Die Ideen, die SPD-Chef Klingbeil in seiner Reformrede verkündet, klingen ambitioniert. Ob sie durchsetzbar sind, ist hingegen mehr als fraglich.

Bundesfinanzminister Klingbeil
Ein paar Aber und ganz viel SPD-Programm, Finanzminister Lars Klingbeil Foto: Christian Spicker/imago

W er befürchtet hatte, Lars Klingbeil würde nach den Wahlniederlagen eine neue Agenda 2010 verkünden, kann erst mal beruhigt sein. Die SPD will Blockaden sprengen. Doch dann kommen ein paar Aber und ganz viel SPD-Programm. In der Bundesrepublik gilt ein ehernes Gesetz: das Sowohl-als-auch-Gesetz. Und Lars Klingbeil ist ein Kind der Bundesrepublik.

Wir müssen mehr arbeiten, verkündet der SPD-Chef. Er meint aber nicht die Normalverdiener, sondern das Ehegattensplitting, das Frauen abhält, Vollzeit zu arbeiten. Später in Rente? Ja, aber laut Klingbeil nur Akademiker, die später angefangen haben zu arbeiten. Wir können, so einer der Merksätze des Finanzministers, „nicht mehr alle Probleme mit mehr Steuergeld lösen“. Das klingt rabiat. Sparen bedeutet, dass manche weniger bekommen. Wird man also selbst mehr für Gesundheit zahlen müssen? Wird es weniger Wohngeld geben, damit die Leute mehr arbeiten? Man erfährt es nicht.

Die Merksätze und Überschriften von Klingbeils Reformrede – sparen und mehr arbeiten – klingen wie FDP, die Inhalte nach Sozialdemokratie. Der SPD-Chef will eine Einkommensteuerreform, die fast alle entlastet, nur die oberen 5 Prozent nicht. Er will mehr Ganztagsbetreuung und eine staatliche Wohnungsbaugesellschaft, die auch eher Geld kosten würde. Wie verträgt sich das mit dem Sparen?

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Man kann bezweifeln, ob mit der Merz-Union die Abschaffung des Ehegattensplittings und niedrigere Steuern für Normalverdiener und höhere Steuern für Reiche machbar sind. In den Koalitionen mit Kanzlerin Angela Merkel konnte die SPD ungestört werkeln. Das ist jetzt anders. Die Merz-Union glaubt, ihre heillosen Wahlversprechen umsetzen zu müssen, die Rezession macht viele sowieso nervös. Es ist fraglich, ob die angeschlagene SPD in dieser Lage die Ideen, die ihr Chef skizziert, umsetzen kann. Im schlimmsten Fall könnte Klingbeil, der Meister des Ungefähren, nur die Stichworte für die konservative Agenda von Schwarz-Rot geliefert haben: Wir müssen sparen und mehr arbeiten.

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Stefan Reinecke

Stefan Reinecke

 Korrespondent Parlamentsbüro
Stefan Reinecke arbeitet im Parlamentsbüro der taz mit den Schwerpunkten SPD und Linkspartei.
Themen #Lars Klingbeil #SPD #Deutschland #Bundesministerium der Finanzen (BMF) #Reform
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4 Kommentare

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  • AF

    "Der Begriff gähnen selbst bezeichnet einen reflexartigen Vorgang, bei dem tief eingeatmet wird, oft ausgelöst durch Müdigkeit oder Langeweile."



    Man möchte nicht in seiner Haut stecken.

  • E

    Sparen, wo man sparen kann, ist immer gut. Sparen da, wo das Geld eigentlich gut angelegt ist, ist meistens eine schlechte Idee, weil das auf Dauer mehr Geld kostet als es spart. Z.B. bei Integrationskursen für Migranten.



    Mehr arbeiten ist ein Rezept aus dem letzten Jahrhundert. Viele Menschen arbeiten bereits mehr als gesund für sie ist. Und mit dem Einzug von KI wird man viel weniger Arbeit auf dieselbe Menge Menschen verteilen müssen. Der einzelne wird eher weniger arbeiten. Mehr arbeiten, um die Probleme zu lösen, wird nicht funktionieren. Es geht eher drum, intelligenter zu arbeiten.

    Wo man Geld holen könnte, ist sehr einfach. Seit der Finanzkrise 2008 haben Staaten und Zentralbanken Unmengen an Geld in die Finanzmärkte gepumpt. Ca 60.000 Milliarden. Dadurch sind die Aktienkurse seitdem explodiert. Dadurch sind alleine die reichsten 500 Deutschen von 2020-2024 ohne eigene Leistung um 500 Mrd. € reicher geworden. Ein Teil dieses Geldes muss sich der Staat von Milliardären und Superreichen wieder zurückholen. Nur so kommen Staat, Gesellschaft, Demokratie und SPD wieder auf die Beine. demokratieingefahr...ratie-und-die-spd/

  • D

    Zeitpunkt und Inhalt dieser Rede erwecken den Eindruck des blinden Aktionismus um den Verbleib in der eigenen Position zu rechtfertigen. Dabei wird jede noch so durchdiskutierte Position aus dem Winterschlaf geholt.

    Es kommt dann auch garnicht darauf an, ob der jeweilige Punkt sinnvoll oder durchsetzbar ist.

    Je nach Standpunkt erinnert das an einen verletzten Löwen oder den letzten verzweifelten Aufschrei vor dem Untergang.

  • T

    Klingbeil hat vielleicht einen ganz guten Job als Generalsekretär gemacht. Für grosse Reformen oder gar neue Konzepte in der Finanz- oder Sozialpolitik ist er nicht der Richtige, bzw da hat er nicht die Fähigkeiten für. Er ist halt bei Weitem kein Brandt, Schmidt oder Schröder.

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