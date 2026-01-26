piwik no script img

Arbeitspolitik des KanzlersArbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage

Eva Fischer
Kolumne übrigens
von Eva Fischer

Friedrich Merz redet gerne darüber, dass die Deutschen mehr arbeiten sollen. Weniger gerne redet er darüber, dass viele verzweifelt einen Job suchen.

Ein Schild mit der Aufschrift «Bundesagentur für Arbeit» steht einem vollen Wartezimmer im Jobcenter
Arbeitslose befinden sich schnell in einem neurobiologischen Teufelskreis Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

I m Karrierenetzwerk LinkedIn tummeln sich viele Verzweifelte. Damit sind hier nicht jene gemeint, die versuchen, Leadership-Influencer zu werden oder die für einen Positionswechsel nach Glückwünschen lechzen. Es sind die vielen Arbeitslosen, die auch gern eine neue Stelle verkünden würden, aber nichts in Aussicht haben. Stattdessen müssen sie posten, ob vielleicht jemand an all ihren Skills und Erfahrungen Interesse hätte.

In Deutschland suchen derzeit so viele Menschen Arbeit wie seit zehn Jahren nicht mehr. Zugleich ist die Chance, etwas zu finden, historisch niedrig, weil die Zahl vakanter Stellen abnimmt. Auch die Vereinbarkeit der Arbeitssuchenden mit dem, wonach Unternehmen suchen, lässt nach.

Trotzdem lässt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verlauten, dass die Deutschen wohl alle keine Lust hätten zu arbeiten; das aber gefälligst tun sollten, damit die Wirtschaft wieder brummt. Nur: Merz’ Menschenbild ist falsch.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Tatsächlich ist es ein menschliches Grundbedürfnis, etwas zu erschaffen. Wenn wir dazu keine Möglichkeit haben, fehlen im Gehirn viele Belohnungsbotenstoffe, darunter Dopamin, das einen wahren Schaffensrausch auslösen kann. Bei einem Mangel ist dagegen Antriebslosigkeit die Folge. So löst Arbeitslosigkeit einen neurobiologischen Teufelskreis aus: Dopaminmangel bewirkt mangelnde Motivation, die zu weniger Aktivitäten führt – noch weniger Dopamin wird ausgeschüttet.

Kritik an Arbeitgeber richten

Dies hat zudem einen negativen Einfluss auf das Selbstwertgefühl, das ohnehin schon durch Scham- und Schuldgefühle aufgrund der Arbeitslosigkeit immens angegriffen ist. Alles sehr ungünstig in einer Situation, in der es darum geht, Bewerbungen zu schreiben und sich als der:­die beste Mit­ar­bei­te­r:in der Welt zu verkaufen. Zumal jede vergebliche Bewerbung zusätzlich selbstwertschädigend ist.

Statt die Bevölkerung zu fragen, ob Krankmeldungen wirklich notwendig sind, und den Wunsch nach Teilzeit-Arbeit zu diskreditieren, sollte Merz seinen Unmut über die Wirtschaftslage an Unternehmen adressieren. Und sie zum Beispiel auffordern, von aufwendigen Bewerbungsprozessen abzusehen. Er könnte ihnen sagen, dass sie mehr Leute einstellen und höhere Gehälter zahlen sollen, damit die Binnennachfrage wieder so richtig brummt. So simpel funktioniert das mit dem Wirtschaftswachstum, oder etwa nicht?

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Eva Fischer

Eva Fischer

 Chefin vom Dienst
Jahrgang 1989; seit Anfang 2025 bei der taz, derzeit als Nachrichtenchefin und Chefin vom Dienst bei taz.de. Vorherige Stationen: u.a. EU-Korrespondentin in Brüssel beim Handelsblatt, Redakteurin für Internationale Politik beim Tagesspiegel, Redakteurin bei der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Wirtschaftspsychologie-Studium mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie und dem Nebenfach Politikwissenschaft, Besuch der Holtzbrinck-Journalistenschule, gelernte Medienkauffrau Digital und Print beim Spiegel-Verlag.
Themen #Arbeitslosigkeit #Kolumne übrigens #Arbeitsmarkt #Arbeit #Bewerbung #Psychologie #psychische Gesundheit #Friedrich Merz #Arbeitszeit
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Person liegt auf einem grünen Sofa
Härten der neuen Grundsicherung „Es müsste verpflichtend sein, einen Hausbesuch zu machen“

Jürgen Leuther ist Sprecher der Depressionsliga. Er hat den psychischen Druck der Behörden selbst erlebt. Die Bürgergeld-Reform wird ihn verschärfen.

Interview von Jasmin Kalarickal
Blick in den Wartebereich eines Jobcenters
Abschaffung des Bürgergelds Noch mehr Härten, noch mehr Demütigungen

Der Bundestag beschäftigt sich mit der Verschärfung der Sanktionen beim Bürgergeld. Im Zentrum der Debatte steht die Figur des „Totalverweigerers“.

Von David Hinzmann und Rainer Rutz
Eine Person putzt in einem Ladenlokal
Mehr Härte gegenüber Arbeitslosen Es wird ungemütlich

Das Gesetz zur neuen Grundsicherung soll nächste Woche ins Bundeskabinett. Wer auch nur ein Jobangebot ablehnt, kann schnell ohne Geld dastehen.

Von Tobias Schulze
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
ICE in Minneapolis Nichts ist mehr sicher – alles ist möglich
3
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
4
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
5
Friedensverhandlungen für die Ukraine Theater und Realität
6
Horrorstadt für Markus Söder Amsterdam verbietet Werbung für Fleisch