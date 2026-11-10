Es war zuletzt ziemlich ruhig geworden um Claudia Roth. Offenbar zu ruhig. Und so gab Roth dem Podcast „Jung & Naiv“ am 5. November ein fast dreistündiges Interview. Es kreiste um dies und das, man hatte viel zu besprechen. Immerhin bekleidete Frau Roth seit 2001 Spitzenämter bei Bündnis 90/Die Grünen und war Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags. Zudem war sie von 2021 bis 2025 im Kabinett von Olaf Scholz (SPD) Staatsministerin für Kultur und Medien.

Als Abgeordnete stand Roth, geboren 1955, zuletzt nicht so sehr in der Öffentlichkeit. Doch warum sie jetzt laut scheppernd kulturpolitische Positionen ihrer Amtszeit revidiert, wirkt unverständlich. So behauptet sie in dem aktuellen Podcast, dass sie sich nur wegen massiver öffentlicher Kritik nachträglich gegen eine antiisraelische Instrumentalisierung der Berlinale 2024 gewandt habe. „Der Druck war so groß und ich wusste nicht, wie man damit umgehen soll“, so Roth.

Der Abschlussgala der Berlinale 2024 hatte sie zunächst Applaus gespendet, auch als ausgezeichnete Dokumentarfilmer wie Yuval Abraham, Basel Adra oder Ben Russell die Veranstaltung dazu nutzten, um gegen Israel Stimmung zu machen. Zwei Tage später distanzierte sich Frau Roth von der Kaperung der Bühne mit Kufija und Palästinafahne sowie einschlägigem Vokabular („Genozid“, „Apartheid“). Von Hamas, Folter, Vergewaltigungen und verschleppten Geiseln war keine Rede gewesen.

In dem aktuellen Podcast bezeichnet Roth nun ihre spätere Distanzierung von den Israelkritikern als „total falsch und blöd“. Und sagt, sie hätte diesen „Fehler“ nur begangen, weil „vom Zentralrat“ so „ein unfassbarer Druck“ ausgeübt worden sei. Gemeint ist der Zentralrat der Juden in Deutschland, der, wie ein Autor gerade spöttisch in der Jüdischen Allgemeinen anmerkt, etwa 0,2 Prozent der Bevölkerung der Bundesrepublik repräsentiert.

„Unglücklich formuliert“

An anderer Stelle des Podcasts sagt Roth, sie habe aus moralischen Schuldgefühlen gegenüber nationalsozialistischer Vergangenheit und Holocaust 2024 emotional und falsch reagiert. Und die Claudia Roth von heute gibt weiter zu Protokoll: „Manche gute Freunde von mir, ausländische Freunde, sagen, wann befreist du dich endlich von dieser Schuld der Geschichte? Oder wann gehst du anders damit um, und wann wirst du so frei, anders damit umzugehen?“

Der Grünen-Co-Parteivorsitzenden Franziska Brantner oblag es am gestrigen 9. November, dem 88. Jahrestag der Reichspogromnacht, in einer Stellungnahme Roths geschichtsrelativierende Äußerungen einzuordnen, diese zu entschärfen, ohne die frühere Staatsministerin weiter zu beschädigen. Laut Brantner hätte Roth unglücklich formuliert, hätte zuvor ihre „Aussagen von Dritten einordnen lassen sollen, damit missverständliche Interpretationen nicht möglich“ seien.

Aber sind diese wirklich so missverständlich, wie Brantner sagt? Einige andere wie ihr Parteifreund Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, sehen das durchaus anders. Roths Aussagen betrachtet er als eine Umdeutung der deutschen Geschichte im „Muster klassischer deutscher Schuldabwehr“, wie er auf Social Media schreibt.

Dabei hätte Claudia Roth zur Vorbereitung auf den Podcast auch von der eigenen Arbeit profitieren können. Im Deutschen Historischen Museum Berlin ist derzeit die Schau „Umstrittene Verwandtschaft. Koloniale und nationalsozialistische Gewalt“ zu sehen. Sie böte auch der früheren Staatsministerin ausreichend Anschauung und Argumente, wie man historische Ereignisse vergleicht, ohne sie gleichzusetzen. Die anregende Ausstellung wurde übrigens noch zu Zeiten von Roths Amtsführung angestoßen – und mit Mitteln der/des Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.