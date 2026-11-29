W ir, die Au­to­r:in­nen dieses Textes, teilen vieles. Wir sind in Deutschland aufgewachsen und setzen uns gemeinsam gegen Rassismus und für gleiche Rechte ein. Nur eines teilen wir nicht: das Wahlrecht.

Olga kam mit fünf Jahren nach Deutschland. Ein Jahr später wurde sie eingebürgert, mit 18 ging sie zum ersten Mal wählen. Miman wurde hier geboren. Mehr als vier Jahrzehnte später darf er immer noch nicht wählen – weder auf kommunaler noch auf Landes- oder Bundesebene. So geht es mehr als sechs Millionen Menschen in Deutschland.

Bild: privat Olga Gerstenberger ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin von With Wings and Roots e. V., einer transnationalen Initiative, die Dokumentarfilme, Ausstellungen und Bildungsformate zu Migration, Zugehörigkeit und Demokratie realisiert.

Bild: privat Miman Jasharovski ist politischer Aktivist und Vorstandsmitglied des Vereins With Wings and Roots e. V. Gemeinsam mit Olga Gerstenberger initiierte er 2022 das Bündnis „Pass(t) uns allen“, in dem sich migrantische und rassismuskritische Organisationen bundesweit zusammengeschlossen haben.

Zumindest in Berlin könnte sich das bald ändern. SPD, Grüne und Linke verhandeln dort über ein Wahlrecht auf Landes- und kommunaler Ebene nach fünf Jahren Aufenthalt. Die Empörung ist groß. Die CDU droht mit einer Verfassungsklage: Wählen dürfe nur das deutsche Volk. Doch wer ist das deutsche Volk? Unsere Familiengeschichten zeigen, wie willkürlich die Antwort darauf ausfallen kann.

Olgas Familie gehört zu den sogenannten „Aussiedlern“. Ihre Großeltern wurden als deutschsprachige Minderheit unter Stalin aus der heutigen Ukraine und Russland mehrere Tausend Kilometer nach Sibirien deportiert, viele Angehörige kamen in Arbeitslager. Deutschland erkannte diese Verfolgung an. Rechtlich galt die Familie bei ihrer Ankunft als deutsch im Sinne des Grundgesetzes und hatte Anspruch auf die Staatsangehörigkeit, obwohl sie seit Generationen nicht mehr hier gelebt hatte. Abstammung wurde in Staatsangehörigkeit übersetzt – und damit in politische Teilhabe.

Wer ist Teil der Gesellschaft?

Miman ist der Sohn eines sogenannten „Gastarbeiters“ aus dem heutigen Nordmazedonien. Seine Familie hat den nationalsozialistischen Völkermord an Rom*­nja und Sin­ti*z­ze überlebt. Die Anerkennung des Samudaripen bzw. Manuschengromarepen, wie sie selbst den Völkermord nennen, mussten sich Überlebende und ihre Nachkommen jahrzehntelang erkämpfen. Für Rom*­nja aus anderen Ländern folgte aus der Verantwortung für diese Verbrechen kein Anspruch auf Staatsangehörigkeit und politische Teilhabe. Im Gegenteil: Sie sind bis heute Rassismus, institutioneller Diskriminierung und Abschiebungen ausgesetzt.

Der Unterschied zwischen uns liegt nicht darin, wer mehr Teil dieser Gesellschaft ist. Er liegt darin, wessen Zugehörigkeit staatlich anerkannt wird. Der Pass ist nicht Ausdruck dieser Zugehörigkeit, sondern das Ergebnis politischer Entscheidungen.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Trotzdem bestimmt er, wer wählen darf. Was das bedeutet, zeigte die letzte Wahl in Berlin, bei der fast je­de*r Fünfte ab 16 nicht wählen durfte. In NRW, wo nächstes Jahr gewählt wird, waren es zuletzt rund 2,4 Millionen Erwachsene – mehr als Thüringen Ein­woh­ne­r*in­nen hat.

Wo bleibt hier die Empörung? Ein zutiefst undemokratischer Zustand wird nicht nur hingenommen, sondern verteidigt. Dabei beruht Demokratie auf einem einfachen Prinzip: Wer von Entscheidungen betroffen ist, muss sie beeinflussen können.

Liberales Wahlrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein

Mi­gran­t*in­nen kämpfen seit Jahrzehnten für ihr Wahlrecht. Einen ersten Erfolg erzielten sie 1989, als Schleswig-Holstein und Hamburg ein kommunales Wahlrecht für Menschen ohne deutschen Pass einführten. Ein Jahr später kassierte das Bundesverfassungsgericht diesen Fortschritt mit der Begründung, Wahlvolk und Staatsvolk müssten deckungsgleich sein.

Auf dieses Urteil beruft sich die CDU, wenn sie mit Klage droht. Doch schon 1992 wurde das Grundgesetz geändert, um EU-Bürger*innen ein kommunales Wahlrecht zu ermöglichen. Und auf Landesebene hat die CDU in Berlin und NRW selbst Verfassungsänderungen mitgetragen, damit 16-Jährige wählen dürfen. Was als rechtlich unmöglich dargestellt wird, ist vielmehr eine Frage des politischen Willens.

Radikal ist der Berliner Vorstoß nicht. Eher überfällig. In rund der Hälfte der EU-Staaten dürfen Drittstaatsangehörige kommunal wählen. In Schottland und Wales auch regional. In Ecuador, Malawi oder Neuseeland dürfen Menschen, die dauerhaft im Land leben, sogar national wählen.

Und dann ist da noch der Klassiker unter den Einwänden: Warum lassen sich Menschen ohne deutschen Pass nicht einfach einbürgern? Die Antwort lautet schlicht: Weil die Hürden für viele zu hoch sind. Armut ist der wichtigste Ausschlussgrund. Die Staatsangehörigkeitsreform von 2024 hat das noch verschärft, da Ausnahmen etwa für Pflegende, Alleinerziehende oder Studierende gestrichen wurden. Einbürgerung ist ein Weg zur Teilhabe. Demokratische Rechte dürfen aber nicht davon abhängen.

Miman hatte vor Jahren alle Unterlagen für seine Einbürgerung eingereicht. Es folgten immer neue Nachforderungen, bis er das Gefühl hatte, Menschen wie er sollten den deutschen Pass gar nicht bekommen. Er hat sich entschieden, diesen demütigenden Weg nicht weiterzugehen. Nach der Reform hätte er heute vermutlich nicht einmal mehr die Chance dazu. Und warum muss er sich überhaupt einbürgern lassen – in dem Land, in dem er sein ganzes Leben verbracht hat?

So wie Miman geht es rund 1,7 Millionen Menschen, die in Deutschland geboren wurden und trotzdem keinen deutschen Pass haben. Zwar gilt seit 2000 das Geburtsrecht, aber nur, wenn ein Elternteil ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hat. Kinder von Geduldeten und Staatenlosen haben es ungleich schwerer, Deutsche zu werden.

Deshalb fordern wir gemeinsam mit mehr als 50 Organisationen im Bündnis „Pass(t) uns allen“ neben einem Wahlrecht für alle, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, die Staatsangehörigkeit für hier Geborene und einen unbürokratischen Zugang zur Einbürgerung.

Solange Millionen Menschen nicht wählen dürfen, wird Politik über sie hinweg gemacht. Sie werden zu Sündenböcken für Wohnungsnot, marode Schulen und leere Kassen. Die extreme Rechte lebt davon, Menschen mit Migrationsgeschichte ihre Zugehörigkeit abzusprechen. Die Antwort darauf kann nur mehr Demokratie sein.

Für Aus­sied­le­r*in­nen wie Olgas Familie war politische Gleichheit nicht das Ziel, sondern der Ausgangspunkt. Das war richtig. Warum sollte dies nicht auch für Miman gelten – und für alle anderen, die hier leben?

Das Wahlrecht darf nicht vom Pass abhängen. Wer hier lebt, gehört dazu. Und wer dazugehört, muss mitbestimmen können.