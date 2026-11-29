D ie Begriffe „Rente“ und „Gerechtigkeit“ haben noch nie gut zusammengepasst, bedauerlicherweise, und daran ändert auch der Gesetzentwurf aus dem Bundesarbeitsministerium unter Alexander Schweitzer (SPD) nichts. Übrigens: Dieses Papier zur Rente ist eigentlich nur der Entwurf eines Gesetzentwurfs.

Es wurde vom SPD-Ministerium verfasst und ist nicht mit dem Koalitionspartner Union abgestimmt. Die Union protestierte sofort. Dieses Hin und Her scheint der neue Stil zu sein zwischen den Koalitionspartnern. Das Gerangel ist in der Sache nicht hilfreich und verbraucht unnötig politische und mediale Energie, zeigt aber auch, dass die Dinge kompliziert liegen.

Im Entwurf von Schweitzer wird die abschlagsfreie vorzeitige Rente nach 45 Jahren Arbeit, inklusive Erziehungszeiten, beibehalten. Die Kriterien sollen etwas verschärft werden. Das kann man machen, es ist aber natürlich nicht gerecht gegenüber den jüngeren Generationen, die für solche Bevorzugung zahlen müssen, ohne sich sicher sein zu können, dass es diese Extraleistung für sie in der Zukunft überhaupt noch gibt.

Es ist auch nicht fair gegenüber denjenigen, die nur 44 Arbeitsjahre schaffen und auch gerne 2 Jahre vor dem offiziellen Rentenalter, also künftig mit 65 Jahren, in den Ruhestand wechseln möchten. Sie müssten künftig laut Schweitzer-Entwurf fast 10 Prozent weniger Rente hinnehmen, denn die Abschläge für vorzeitigen Rentenbeginn werden in seinem Gesetzentwurf gegenüber heute deutlich erhöht.

Hochverdienende schon immer besser dran

Bekanntlich ist die gesamte Rentenkonstruktion grundsätzlich nicht fair. Hochverdienende leben bis zu 7 Jahre länger als Geringverdienende und erhalten, über ihr Leben gerechnet, auch daher insgesamt höhere Geldsummen aus der Rentenversicherung als Ärmere. Ar­bei­te­r:in­nen haben eine statistische Rentenbezugsdauer von 16 Jahren, Angestellte von 19 Jahren, Be­am­t:in­nen von 22 Jahren.

Wer in einem Verschleiß-Job arbeitet – um zu verstehen, was das ist, muss man nur an die Tür gehen, wenn der Amazon-Bote klingelt, oder im Heim mit personeller Unterbesetzung Verwandte besuchen –, wer also in einem stressigen Beruf arbeitet, schafft irgendwelche Höchstmarken sowieso eher nicht.

Für Menschen, die aus arbeitsmedizinischen Gründen in ihrem langjährig ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten können, sollte es möglich sein, ein paar Jahre vor Rentenbezug ohne Abschläge auszuscheiden. Das wäre ein Unterschied zur bisherigen Erwerbsminderungsrente, die eine grundsätzliche allgemeine Arbeitsunfähigkeit erfordert. Diese „Schutzrente“ hatten Experten in der Alterssicherungskommission auch vorgeschlagen. Doch Teil des Schweitzer-Entwurfs ist sie nicht. War wohl wieder alles zu kompliziert oder zu teuer. Schade.