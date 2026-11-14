Wolf Biermann im Gespräch„Der Osten hat immer die Arschkarte gezogen“

Um sein langes Leben Revue passieren zu lassen, greift Wolf Biermann weit zurück in seiner Erinnerung: „Ich kam 1936, in der Blüte der Hitler-Zeit, auf die Welt“, erzählt er in Meiningen, wo am Theater seine Songs mit singenden und musizierenden Schau­spie­le­r:in­nen gespielt werden. „Es gab wieder Arbeit, der Faschismus blühte.“ Biermanns Vater Dagobert widersetzte sich, wie später auch der rebellische Sohn Wolf.

Als aktives KPD-Mitglied verbreitete er im Untergrund die Hamburger Volkszeitung. Dafür kam er ins Zuchthaus und musste Torf stechen. Nach seiner Freilassung arbeitete er auf der Blohm+Voss-Werft in Hamburg und begann mit Sabotageakten. Daraufhin wurde Biermanns Vater von den Nazis verhaftet und im Konzentrationslager Auschwitz ermordet.

Mit seiner Mutter überlebte Wolf im Zweiten Weltkrieg die Bombenangriffe der Alliierten auf seiner Heimatstadt. „Kein Ei kann sich das Nest aussuchen, in dem es ausgebrütet wurde“, sagt er dazu lapidar. „Ich kam aus einer jüdischen und kommunistischen Familie, das war unpraktisch.“ Später dichtete er in einem Lied „Drum nahmen wir die englischen Bomben wie Himmelsgeschenke hin“, es hieß „Fegefeuer der Bombennacht“.

Biermann musste „Drachen“ töten

Anfang der Fünfzigerjahre ging Biermann freiwillig in die sozialistische DDR. Aber natürlich trug er die Trauer über seinen verlorenen Vater weiter mit sich mit, so wie das Trauma aus dem Dritten Reich.

Nach 1945 und mit der Erinnerung an den Holocaust wollte Wolf Biermann unbedingt ans sozialistische Brecht-Theater, das heutige Berliner Ensemble. Er lernte dort die „Selbstbeweihräucherung“ kennen, einen narzisstischen Stil mit einer gewissen Überheblichkeit, den ihm manche später selbst vorwarfen. Nichtsdestotrotz ist er bereit zuzugeben, dass er ohne die Bekanntschaft zu Helene Weigel kein Poet geworden wäre: „Ich wäre nie Dichter geworden.“

Als junger Student, Autor und Sänger musste er mit den Dramen seiner frühen Jugend umgehen: „Mit meinem Vater und meinem Schatten“, sagt er über das schwere Los, das er immer zu tragen hatte. Er hatte eine Menge „Drachen“ zu töten. FDJ-Leiter, die ihn als westlichen Klassenfeind denunzierten. Sozialistische Kulturführer zum Beispiel, die ein Auftrittsverbot verhängten: „Ich war zwölf Jahre lang verboten. Ich sang in meinem Zimmer, jahrelang.“

Vergangene Gespenster

Freund:innen, Westreporter und Stasispitzel interessierten sich für seine Wohnung in Ostberlin, wo später, im aufständischen Jahr 1968, sein berühmtes Album „Chausseestraße 131“ aufgenommen wurde. Das Tonmaterial wurde nach Westberlin geschmuggelt. Andere DDR-Drachen drängten ihn 1976 zur Ausbürgerung, als er bei einer Konzertreise durch Westdeutschland in Köln spielen durfte.

So bekämpft der tapfere Biermann Zeit seines Lebens die Gespenster seiner Vergangenheit. Als die Berliner Mauer dann fast gefallen war, wollte der Herausgeworfene vergeblich wieder rein, in seinen Arbeiter- und Bauernstaat. Er wünschte dabei zu sein, am 4. November 1989 bei der großen demokratischen Demo am Alexanderplatz, sagte er den Grenzern an der Friedrichstraße. „Da wird meine ureigene Sache verhandelt, und ich darf nicht dabei sein.“

Damals dachte Wolf Biermann noch: „Wir Deutschen sind die größten Glückspilze der Welt.“ Nach den rassistischen Ausschreitungen, etwa in Hoyerswerda in den Neunzigerjahren kamen bei ihm Zweifel über seine Landsleute und ihre demokratische Gesinnung auf, die bis heute nachhallen. „Ich fürchte, dass wir nach zwei Weltkriegen nun in einer Art Vorkriegszeit sind, bedroht von außen und von innen.“

Heute macht der Nationalpreisträger sich große Sorgen über den Zuspruch für die AfD und rechtsradikale Parteien in Europa. „Immerhin haben die Nazis den Beweis gebracht, dass man mit demokratischen Mitteln die Demokratie abschaffen kann“, sagt er über Hitlers Wahlsieg in der späten Weimarer Republik und dessen spätere Machtergreifung 1933.

Mit seiner Warnung zieht der politische Sänger einen indirekten Vergleich, zwischen dem Dritten Reich und der Alternative für Deutschland, die viele Rechtsextreme in ihren Reihen dulden, wie den verurteilten Thüringer AfD-Chef Björn Höcke. „Hitler war nicht wenig stolz darauf, das hat er auch oft ausgedrückt, dass er es durch Wahlen in der Demokratie geschafft hat. Nicht durch den Putsch zehn Jahre zuvor, sondern durch Wahlen in der Gesellschaft.“

Wir treffen Wolf Biermann in Thüringen zum Gespräch.

taz: Wenn wir in die Gegenwart gehen, können Sie sagen, ob es Sie als jüdischer Kommunistensohn aus Hamburg schmerzt, dass die AfD vor allem im Osten bei etwa 40 Prozent liegt?

Wolf Biermann: Natürlich denke ich wie alle anderen darüber nach, wie es kommt, dass ausgerechnet in der ehemaligen DDR, so viele Deutsche jetzt diese faschistische Partei wählen. Dass mir das missfällt, ahnt sogar ein Niederländer wie Sie. Da können viele im Ausland mitreden, denn sie kennen das Problem auch.

taz: Stimmt. Aber in Deutschland liegen die Dinge noch etwas anders.

Biermann: Die Besonderheit hier in Deutschland ist eben, dass die Ostdeutschen, ich weiß nicht wie man das sonst sagt, die Arschkarte gezogen haben. Kennst du den Ausdruck?

taz: Ich verstehe das durchaus.

Biermann: Die Arschkarte ziehen heißt, wenn man in einem Spiel die schlechteste Karte hat.

taz: Sie meinen, dass Ostdeutschland nach dem Krieg von den Sowjets leergeraubt wurde?

Biermann: Die haben immer die Arschkarte gezogen. Erstens: Sie bezahlten für den Faschismus, weil sie von den Russen besetzt wurden. Sie wurden von den Russen noch mal ausgeraubt und ausgenutzt und unterdrückt dazu. Während die Westdeutschen die Demokratie geschenkt bekamen …

taz: … mit der sozialen Marktwirtschaft und dem Mercedes-Stern …

Biermann: … die sich die Demokratie nicht erkämpft haben. Sie wurden mit dem Marshallplan gepampert. Kennen Sie das Wort?

taz: Klar. Es gibt Windeln, die so heißen.

Biermann: Das heißt, die Bedingungen waren nicht ganz identisch. Nein, sie waren sogar entgegengesetzt, verstehst du. Und dann kommt die nächste kompliziertere Arschkarte.

taz: Welche? Die deutsche Einheit?

Biermann: Sie machen 1989 eine friedliche Revolution. Aber eigentlich war es gar keine Revolution. Es ist eine Revolution ohne Revolutionäre. Und das war auch gar nicht nötig, weil die Ostdeutschen diese Revolution dem Fall der Mauer und dem Zusammenbruch der Diktatur verdanken. Und nicht ihrem Kampf gegen die Diktatur. Sondern weil in der Sowjetunion Michail Gorbatschow an die Macht kam und zum ersten Mal in so einer Situation keine Panzer geschickt hat.

taz: Wie es davor vielfach passiert war.

Biermann: Ja. So wie 1953, am 17. Juni in Ostberlin, wie in Budapest 1956, wie in Prag 1968. Das heißt, die Russen haben der DDR-Diktatur nicht beigestanden. Und dann kommt die nächste Arschkarte.

taz: Welche ist das nun wieder?

Biermann: Sie haben leider einen Bruder, der sehr reich ist: Westdeutschland. Der ein schlechtes Gewissen hat, weil er nicht dumm ist. Und weiß, dass er Glück gehabt hat, am Ende der Nazi-Zeit. Verstehst du?

 Wenn man sich nicht revanchieren kann, wird man giftig

taz: Sie meinen die Folgen, als die Alliierten den Westen und die Sowjets den Osten damals besetzten?

Biermann: Ja. Wenn ich fromm wäre, würde ich es so sagen: Die Ostdeutschen haben diese Revolution von den Göttern geschenkt gekriegt. Ich sage, sie haben sie durch geschichtlichen Zufall bekommen.

taz: Wirklich? Aber im Herbst 1989 gab es monatelange Demos.

Biermann: Trotzdem haben sie diese Revolution nicht erkämpft. Und deswegen ist für sie die Demokratie auch nicht so viel wert. Sie verdanken den Westdeutschen unglaublich viel. Und sie haben, wie jeder Mensch, ein Problem, wenn sie jemanden zu viel verdanken.

taz: Wie muss man das verstehen?

Biermann: Die Polen, die Ungarn, die Rumänen, die Bulgaren hatten nicht solche reichen Brüder. Die Ostdeutschen schon, und ein schlechtes Gewissen. Also, wenn man so viel kriegt, dann will man sich revanchieren.

taz: Indem man die AfD wählt?

Biermann: Aber wenn man sich nicht revanchieren kann, wird man giftig. Wenn ich dir einen großen Gefallen tue und du hast keine Chance, dich zu revanchieren. Dann hast du Hass gegen mich, weil du dich nicht revanchieren kannst gegen mich. Um das zu verstehen, muss man kein Deutscher oder sonstiger Europäer sein. Das versteht jeder Mensch.