V on außen betrachtet erscheint Spanien als seltsames Land. Wochenlang beherrschen linke Demonstrationen die Schlagzeilen. Zehntausende, ja Hunderttausende gehen auf die Straßen. Wochenlang campieren Ak­ti­vis­t:in­nen auf den zentralen Plazas der Städte, um gegen Spekulation einzutreten. Bei einem Generalstreik werden der Nahverkehr und vieles mehr lahmgelegt. Doch bei der Neuwahl am Sonntag, die der linke Regierungschef Pedro Sánchez eigens vorgezogen hat, um endlich eine stabile Mehrheit für linke Politik zu bekommen, werden wahrscheinlich die Rechten gewinnen. Und dabei: die extrem Rechten.

Zwar hat die sozialdemokratische PSOE von Sánchez laut Umfragen zuletzt etwas aufgeholt. Aber wenn nicht noch ein Wunder geschieht, wird mit der Vox eine rechtsextreme Partei Teil der Regierung sein. Erstmals wieder seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975.

Das mag auf den ersten Blick nicht zusammenpassen. Doch was auf der Iberischen Halbinsel passiert, ist nicht weniger als ein Alarmruf. Für An­hän­ge­r:in­nen linker Politik auch andernorts. Erst recht für Linke, Grüne und SPD in Deutschland.

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Spanien hatte in den vergangenen Jahren das Glück, von einer tatsächlich linken Koalition regiert zu werden. Die hat, obwohl ihr eine stabile Mehrheit im Parlament fehlte, Erstaunliches zustande gebracht: Liberalisierung für LGBTQ. Und für bis dahin papierlose Mi­gran­t:in­nen – was allein schon einen Friedensnobelpreis wert wäre. Zudem hat sich Sánchez international einen Ruf als Kriegskritiker erarbeitet. All das ist gut – und essenziell, um die eigene Klientel zu begeistern.

Obendrein hat Spanien ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Dumm nur, dass viele davon wenig mitbekommen. Nirgendwo wird das deutlicher als bei der Wohnungspolitik. Explodierende Mieten haben den Menschen das Gefühl von Sicherheit geraubt. Sánchez und Co. haben versucht gegenzusteuern. Aber sie sind nicht nur an der Opposition gescheitert, sondern auch an der eigenen Zögerlichkeit. Eingestiegen sind sie erst, als alles schon viel zu spät war.

Wenn linke Politik keine spürbare Besserung liefern kann, wenn sie an zu Recht hohen eigenen Ansprüchen scheitert, wenn sie sich obendrein – so wie die kleinen linken Bündnisse – wegen Eitelkeiten und dogmatischen Diskussionen zerstreitet, dann hilft auch kein noch so überzeugendes Personal, um das Vertrauen breiter Wäh­le­r:in­nen­schich­ten zu halten.

Spanien ist ein tief gespaltenes Land. Der Graben ist vielleicht noch tiefer als in Deutschland. Aber dort wie hier locken auf der anderen Seite die Rechtsextremen mit dem falschesten aller Argumente: Die Migranten seien an allem schuld. Sie versprechen den Massen Rassismus und Hass. Und das funktioniert, weil sich mit links nichts grundlegend verändert.

Vielleicht passiert am Sonntag noch ein Wunder. Wahrscheinlicher aber wird es eine bittere Lehrstunde, die zeigt, dass linke Politik nur attraktiv sein kann, wenn sie soziale Umverteilung nicht nur predigt, sondern auch radikal umsetzt.