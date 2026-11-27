G erade erst hat die Linke in Berlin beschlossen, Vanessa Emde aus ihrer Fraktion auszuschließen – und damit endlich den Weg freigemacht für ein rot-grün-rotes Bündnis in der Hauptstadt. Wer aber dachte, dass die internen Probleme der Partei damit erledigt seien, wurde am Mittwoch im Bundestag eines Besseren belehrt. Dort trafen sich sechs AktivistInnen, die in ihrem Nebenberuf als Bundestagsabgeordnete bisher kaum in Erscheinung getreten sind, um eine Veranstaltung im Parlament zu stören.

Eingeladen war David Barnea, der ehemalige Chef des israelischen Geheimdienst Mossad, die Schirmherrschaft der Veranstaltung hatte der Grüne Konstantin von Notz. Doch bevor es losgehen konnte, blockierten einige der sechs Abgeordneten zeitweise die Eingänge zu dem Raum. Später störte ein weiterer Aktivist den Ablauf der Veranstaltung. Wie er in den Bundestag kam, ist unklar. Es liegt aber nahe, dass er von den linken Abgeordneten eingeladen wurde. Eine Anfrage der taz dazu blieb unbeantwortet. Die beteiligten Abgeordneten nannten die Aktion im Nachhinein „legitim“.

David Barnea ist verantwortlich für den Pagerangriff auf die Hisbollah im Libanon, bei dem auch ZivilistInnen schwer verletzt wurden. Er ist mutmaßlich an israelischen Kriegsverbrechen beteiligt. Einen Haftbefehl oder eine Anklage gegen ihn gibt es bisher nicht. Von Notz wurde auch aus der eigenen Partei für die Einladung kritisiert. Diese Kritik ist legitim. Ein parlamentarisches Frühstück ist womöglich der falsche Rahmen für die Einladung eines derart umstrittenen Mannes.

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Aber das rechtfertigt nicht die Wahl der Mittel. Es sollte ein absolutes Tabu für demokratische Abgeordnete sein, die Veranstaltung anderer demokratischer Abgeordneter im Bundestag zu stören und zu blockieren.

Der Bundestag als Ort der parlamentarischen Demokratie steht zu Recht unter einem besonderen Schutz. Blockaden wie die der linken Abgeordneten dürfen auf keinen Fall Schule machen. Was passiert, wenn Abgeordnete anderer Parteien anfangen, Veranstaltungen der Linken zu stören und zu blockieren? Treffen sich dann Abgeordnete zur Saalschlacht?

Politische Konflikte sollten im Parlament nicht durch Stören und Blockieren ausgetragen werden; Abgeordnete dürfen andere nicht an ihrer Arbeit hindern. Es ist deshalb richtig, dass Bundestagspräsidentin Julia Klöckner die Beteiligten der Linken nun sanktionieren will.

 Kritik ist legitim. Das rechtfertigt aber nicht alle Mittel

Zudem beschädigen solche Aktionen das Vertrauen zwischen linken und anderen demokratischen Abgeordneten. Wenn der Aufstieg der Rechtsextremen gestoppt werden soll, braucht es auch auf Bundesebene eine glaubhafte politische Alternative. Wenn Linke aber lieber die Grünen an ihrer Arbeit hindern, statt nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu suchen, wird das nichts mit Rot-Grün-Rot.

Die Störaktion im Bundestag zeigt: Vanessa Emde ist nicht allein. Es gibt einige in der Partei, die lieber kompromisslose Aktivisten sein wollen als eine linke parlamentarische Kraft. Die Partei muss sich entscheiden, was sie sein will.