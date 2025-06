S ie wolle als Bundestagspräsidentin „verbindend und verbindlich“ wirken, hatte Julia Klöckner (CDU) im April betont würdevoll angekündigt. Wenige Wochen später hat sie bereits mehrfach gezeigt, dass sie genau das nicht tut. Im Gegenteil: Klöckner provoziert und polarisiert.

Jüngster Spaltungsvorstoß, getarnt als „Bekenntnis zur Neutralität“: Nach dem Verbot der Regenbogenflagge über dem Reichstagsgebäude am Christopher Street Day nun auch das Verbot, dass das Regenbogennetzwerk der Bundestagsverwaltung am Berliner CSD als Gruppe teilnimmt. Da hilft es wenig, dass Klöckner die Verantwortung für letzteres auf den von ihr kürzlich eingesetzten Verwaltungsdirektor Paul Göttke abwälzt. Ohne Zustimmung seiner Chefin hätte Göttke das Verbot kaum aussprechen können.

Klöckner führt als Bundestagspräsidentin fort, was sie als Bundesministerin begonnen hat: einen Kulturkampf, der auf Rechte von Minderheiten, letztlich auf Menschenrechte zielt. Die gelten ihr offenbar als politisches Statement, die neutrale Be­am­t*in­nen zu unterlassen haben. Das ist entweder ein Missverständnis, das in einer Zeit, in der Menschenrechte weltweit unter Beschuss stehen, bedrohlicher nicht sein könnte. Oder, schlimmer noch, es ist ein Bekenntnis: dazu, dass Klöckner Menschenrechte letztlich wenig zählen.

Pride wird aus der Sichtbarkeit gedrängt

Vor nur wenigen Tagen wurde das Stadtfest des Bündnisses „Bad Freienwalde ist bunt“ von Rechtsextremen angegriffen. Der Regensburger CSD kann aufgrund einer „Bedrohungslage“ keine Parade, nur eine Kundgebung abhalten. Feste wie diese werden aus der Sichtbarkeit gedrängt. Den Mitarbeitenden der Bundestagsverwaltung vor diesem Hintergrund die Sichtbarkeit am CSD zu nehmen, ist ein beunruhigendes Statement.

Das Motto des diesjährigen CSD ist „Nie wieder still“. Doch Klöckner will offenbar genau das: Back to the closet. Sie sollte sich überlegen, mit wem sie sich gemein macht. Und wie das mit ihrem Amt vereinbar ist.

Anmerkung der Redaktion: In der Überschrift dieses Textes haben wir das Amt von Julia Klöckner (CDU) falsch genannt. Wir haben das korrigiert und bitten, dies zu entschuldigen.