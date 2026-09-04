Die Anschlagsserie auf Umspannwerke geht weiter. Am Donnerstagabend, gegen 18.15 Uhr, entdeckte laut Polizei ein Fußgänger an einem Feldrand nahe einem Umspannwerk nach Dormagen erneut selbstgebaute Abschussvorrichtungen, mit der offenbar ein Kurzschluss an einer Hochspannungsleitung verursacht werden sollte. Zu Beschädigungen kam es nicht. Danach gingen laut Polizei Bekennerschreiben bei mehreren Medien zu dieser Tat und zu einem vorherigen Anschlag am Dienstagabend nahe des Umspannwerks Bergheim-Rheidt bei Köln ein. Diese Schreiben seien namentlich unterschrieben gewesen und würden auf Authentizität geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei Köln der taz. Es werde nach einer Person aus Gevelsberg gefahndet.

Nach taz-Informationen handelt es sich bei dem Gesuchten um Daniel V., einen Endvierzigjährigen und studierten Mediziner, der in Gevelsberg gemeldet ist. Die taz war am Donnerstag an seiner Meldeadresse, konnte dort aber nur eine Familienangehörige antreffen, die angab, dass Daniel V. schon mehrere Wochen nicht mehr vor Ort gewesen sei. Seinen aktuellen Aufenthaltsort kenne sie nicht. Am Freitag sagte die Person am Telefon, dies sei weiterhin der Stand. Die Polizei sei bisher noch nicht vor Ort gewesen. Ein zweiter Familienangehöriger wollte sich nicht äußern.

Schon nach einem ersten Anschlag auf das Umspannwerk Jänschwalde in Südbrandenburg am frühen Dienstagmorgen war ein handschriftliches Bekennerschreiben per Post bei der taz eingegangen. Abgeschickt wurde es laut Poststempel in einem Briefzentrum bei Köln. In dem Schreiben bezichtigte sich ein Daniel V. der Tat und nennt Details, wie er die Raketen und Abschussvorrichtungen zusammenbaute. Medienberichte über diese technischen Details erfolgten erst, nachdem das Schreiben postalisch verschickt worden sein muss.

Bekennerschreiben kritisiert fossile Brennstoffe

„Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen ist ein Verbrechen, das unsägliches Leid nach sich zieht“, heißt es im Schreiben. Dieses Leid wolle er „abwenden oder vermindern“. Er verübe die Taten, „weil die Medien einen Scheiß tun, die Dringlichkeit der Situation zu vermitteln, und der Staat da nicht eingreift, um dieses Leid abzuwenden“. Der Verfasser betont, er habe allein gehandelt – „ohne jemals jemandem davon erzählt zu haben“. Er schreibe dies, weil er befürchte, dass die Taten sonst der „linken Szene“ zugeschrieben würden. „Die ham da nix mit zu tun.“

Außerdem kündigte der Schreiber bereits im ersten Bekennerschreiben weitere Taten an. „Wenn hier Recht und Ordnung herrschten, dann müsste ich das Gesetz nicht brechen und einen Haufen Leid in Kauf nehmen, das ich wegen dem Stromausfall und allen Stromausfällen, die da noch kommen müssen, zu verantworten habe.“ Danach erfolgten der Anschlag in Köln-Bergheim und nun der Versuch in Dormagen.

Die Familienangehörige in Gevelsberg erkannte bei dem taz-Besuch die Handschrift von Daniel V. im Bekennerschreiben. Nach taz-Informationen soll er bereits in der Vergangenheit mit einer Straftat aufgefallen sein, nachdem er sich über eine Umweltverschmutzung aufgeregt hatte.

Mit Drahtseilen sollten Kurzschlüsse verursacht werden

Bei den Taten in Jänschwalde, Bergheim und nun Dormagen war versucht worden, mit selbstgebauten Raketen ein Drahtseil auf die Hochspannungsleitungen zu schießen, um damit eine Erdung und einen Kurzschluss zu verursachen. In Jänschwalde war dies in einem Fall erfolgreich, es kam aber zu keinen Stromausfällen. Rund 20 weitere aufgestellte Raketen hoben nicht ab.

In Bergheim sollen sechs Abschussstationen für selbstgebaute Raketen gefunden worden sein. Hier fielen durch einen Kurzschluss mehrere Leitungen aus, fünf Braunkohle-Kraftwerkblöcke mussten vom Netz gehen. Auf Handyvideos sind Blitze und Knallgeräusche an den Hochspannungsleitungen zu sehen. Die beiden Tatorte in Nordrhein-Westfalen, Bergheim und Dormagen, liegen jeweils rund eine Stunde von Gevelsberg entfernt.

Die Authentizität zumindest des ersten Bekennerschreibens, das der taz vorliegt, lässt sich nicht zweifelsfrei belegen. Möglich wäre auch weiterhin, dass der Verfasser zu Unrecht für sich beansprucht, die Taten begangen zu haben, oder dass ein anderer Akteur bewusst eine falsche Fährte legt.