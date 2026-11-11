Begeistert schauen die Kinder den jungen Projektleiter an. Die Acht- bis ZwölfJährigen sitzen in einem gemütlichen Raum unter dem Dach. „Wer will das Foto machen?“, fragt Nicolas Neßler. Finger schnellen in die Luft. Sophie fotografiert mit dem Tablet den kleinen Schlumpf auf der Glasflasche. Ein Mädchen mit blonden Haaren hält die Inszenierung in die Kamera. Heute geht es um Miniaturen. Wie lassen sich diese in Szene setzen? Weshalb spielt man mit Größe, Perspektive und Licht? Klick. Das Foto erscheint auf dem Tablet. „Was fällt euch auf?“, fragt der Medienpädagoge in die Runde.

Als kostenloses Ferienprogramm tagt die Kinderjury im Magdeburger Moritzhof. Der Moritzhof ist eine lokale Institution – hier trifft Kiez auf Kultur. Kino im Stall, Lesungen und Konzerte in der Scheune, Workshops unterm Dach und neben dem Torbogen lädt ein Café zum Verweilen ein. Seit 2001 ist das sanierte Bauerngehöft als Begegnungsort von Kultur und Stadtteilarbeit in Magdeburg etabliert. Es kommen Diskussionswillige, Kulturinteressierte und -produzierende und allerlei andere Menschen, die sich ausprobieren wollen.

Doch seit dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt gerät die Kultur im Land noch stärker unter Druck. Denn die rechtsradikale Partei möchte laut Wahlprogramm eine „patriotische Kulturpolitik“ durchsetzen, um eine „Identitätsstörung“ des deutschen Volkes zu „heilen“.

„Rein deutsche Kultur hat es noch nie gegeben“, empört sich Jacqueline Brösicke. Die Geschäftsführerin vom Volksbad Buckau arbeitet am anderen Ende der Landeshauptstadt. Dort findet sich das Frauenzentrum Courage mitten in einem durch Schwerindustrie geprägten Stadtteil. Heute tummelt sich hier neben Gründerzeithäusern jede Menge Kultur – Technikmuseum, Puppentheater, Literaturhaus und das ehemalige Volksbad.

Porträt von Christoph Hackel und Katrin Gellrich an der Bücherzelle des Moritzhofs Foto: Harald Krieg

Moritzhof und Volksbad sind soziokulturelle Einrichtungen, die wichtige Stadtteilarbeit leisten und die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt bereichern. Durch die AfD in der Landesregierung kommen neue Herausforderungen. Katrin Gellrich und Christoph Hackel sitzen, während die Kinder nebenan den Kinofilm analysieren, im Büro des Moritzhofes.

Seit fünf Jahren ist Katrin Gellrich Geschäftsführerin. Die aus Zittau stammende Dramaturgin weiß: „Es kommt auf jede einzelne Person an, die an entscheidenden Stellen sitzt, und darauf, wie standhaft sie ist.“ Der Verein ARTist! e.V. (der hinter dem Moritzhof steht) bekommt zwar das Grundstück von der Stadt gestellt, muss aber anfallende Kosten über Einnahmen, Spenden und Fördermittel selbst decken. Jährlich erhält der Vierseitenhof Fördermittel von rund 220.000 Euro – das meiste kommt von der Kommune. „Am Ende sind wir von Menschen im Stadtrat abhängig, die bis jetzt mehrheitlich hinter uns stehen“, weiß Gellrich. Jedes Jahr werden die Förderanträge neu gestellt.

„Ich glaube, dass Moritzhof und auch Volksbad in Magdeburg eine wichtige Funktion erfüllen. So, dass es sicherlich noch einige Schritte braucht, um die Entscheidung zu treffen: Wir schließen das“, überlegt die engagierte Geschäftsführerin. Christoph Hackel ist Mitbegründer des Vereins, ein studierter Betriebswirt. Für ihn steht fest, soziokulturelle Arbeit richtet sich an alle. Queere, Migrant:innen, Rentner:innen, Kinder – sie sollen sich hier wohlfühlen. „Du bist bei uns nicht willkommen, wenn du dich Anderen gegenüber respektlos verhältst. Andere diskriminierst, die demokratischen Grundwerte nicht anerkennst“, steht seit einem Jahr auf der Webseite. Die Werte, die der Kulturort vertritt, sind Vielfalt und Demokratie.

Auch wenn die Wahl des rechtsextremen Landtagspräsidenten ein schwarzer Tag für das Team war, ist der Moritzhof gerade nicht akut bedroht. Doch das könne 2027 schon anders aussehen. „Wir können uns nur mit der Gegenwart und den nächsten Monaten beschäftigen, weil von niemandem zu erfassen ist, was wirklich passieren wird“, erklärt Programmplaner Hackel.

„In der Vergangenheit haben wir stets Wege gefunden, um mit neuen Herausforderungen und Gegebenheiten zurechtzukommen.“ Ihn beschäftigt: Was passiert eigentlich, wenn das Publikum nicht mehr wohlgesonnen ist? Zurzeit ist das bei weitem nicht der Fall. Gerade im Kino sind die Besuchszahlen seit zwei Jahren auf einem Hoch.

„Wir haben uns in diesem Jahr alle noch mal bewusster damit auseinandergesetzt, warum machen wir das und unter welchen Bedingungen? Und wie können wir das zukünftig weitermachen?“, erzählt Katrin Gellrich. Dennoch grassiere nun große Unsicherheit in der lokalen Kulturszene: Noch sei unklar, wie es finanziell in den nächsten Jahren laufen wird. Wird die Landesregierung indirekt in den städtischen Haushalt eingreifen?

Trotzdem ist für Christoph Hackel klar: „Ich sehe nicht, dass wir uns programmatisch unterwerfen.“ Aber die Frage sei zukünftig, wie man Förderanträge formuliere. „Ich kann mir vorstellen, dass man in einem Jahr, wenn die ersten Entscheidungen getroffen sind, es besser einschätzen kann, wie radikal vorgegangen wird und ob das alles durchgeht und rechtens ist“, überlegt Gellrich.

Anders sieht das beim Volksbad Buckau aus. Das hat zwei Standbeine – Soziokultur für Magdeburg mit Umgebung und das Frauenzentrum. „Das heißt, wir machen Frauenbildungsarbeit sowie Beratung, und wir machen Soziokultur für alle“, erzählt Geschäftsführerin Jacqueline Brösicke. Bestimmte Angebote des Vereins, wie Rechtsberatung, sind speziell für Frauen, andere – Lesungen, Konzerte und Ausstellungen – richten sich an alle.

Jacqueline Brösicke arbeitet fürs Frauenzentrum im Magdeburger Volksbad Foto: Harald Krieg

Schon zu DDR-Zeiten beteiligte sich die 64-Jährige an einer Lesbengruppe. Sie war dabei, als 1990 die Fraueninitiative Magdeburg e.V. gegründet wurde. Nun führt der Verein seit 2006 das altehrwürdige Volksbad. Auch dieser Ort ist von Fördermitteln abhängig. Rund ein Drittel stammt vom Land. Damit könnte eine AfD-Landesregierung über die Zukunft entscheiden. „Wir kämpfen für Chancengleichheit“, betont die Aktivistin. „Das heißt bei denen ‚Genderwahn‘. Das wollen sie alles abschaffen. Man muss sehen, wie sie das bewerkstelligen. Aber wir rechnen damit, dass wir weniger Förderung kriegen oder vielleicht gar keine mehr.“

Damit würden Angebote, wie Beratung bei häuslicher Gewalt, wegfallen. Nur durch Spenden könne das zukünftig nicht abgefangen werden. So ginge es auch den sechs weiteren Frauenzentren im Land. Sie alle könnten eine wegfallende Gleichstellungsförderung aus dem Landeshaushalt nicht auffangen. Dabei hat Deutschland die europäische Istanbulkonvention zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen bereits 2017 ratifiziert und muss sie jetzt umsetzen.

Brösicke erwartet schleichende Änderungen, immer wieder werde es kleinere und größere Hindernisse geben. Das gelte für die Kultur, aber für Frauen und Queers besonders, betont sie. „Politisch gesehen werden wir hier nicht klein beigeben, wir werden das an die große Glocke hängen. Da wird Widerstand kommen!“, beschwört die Feministin. „Ich habe so viele Landesregierungen mit diesem Verein erlebt, dass ich mich von dieser Partei nicht einschüchtern lasse!“ Viele Frauen haben den Verein schon unterstützt, auch Künst­le­r:in­nen bieten vermehrt ihre Hilfe an. „Ich gehe davon aus, dass wir auch in fünf Jahren noch da sind.“

Jetzt heißt es abwarten. Denn solange die Landesregierung nicht konstituiert ist und der Haushalt nicht feststeht, bleiben die Auswirkungen vage. Eins berichten alle: Je mehr das Land nach rechts kippt, desto stärker rückt die Zivilgesellschaft zusammen. Der AfD-Kampfansage setzen die Einrichtungen bereits jetzt ein starkes Netzwerk entgegen. „Ich glaube, was wir in diesem Jahr wirklich sehr stark geschafft haben, ist, dass wir Kulturschaffenden sehr gut vernetzt sind“, betont Katrin Gellrich vom Moritzhof. Dazu gehört auch gegenseitige Beratung zum Umgang mit rechten Strukturen.

Töpferatelier Volksbad Foto: Harald Krieg

Ausdruck dessen ist die landesweite Initiative „Kultur ist Vielfalt und Heimat“. Bewusst wird das Wort Heimat in Relation zu Vielfalt gesetzt. Das von rechts okkupierte Wort soll neu besetzt werden. Unterzeichnet haben zahlreiche Institutionen, wie die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt, das Bauhaus und sogar einzelne Kunstschaffende.

„So einen Schulterschluss von institutionell geförderten Einrichtungen und freier Kultur gab es noch nie“, schwärmt Gellrich. Durchhalten ist die Devise – auch mithilfe von Netzwerken über die Landesgrenzen hinaus. „Ich spüre eine große Solidaritätswelle, gerade im Bereich Soziokultur“, berichtet die Geschäftsführerin vom Moritzhof. „Das ist sehr wertvoll, zu wissen: Wir sind nicht allein, und es ist für Menschen aus anderen Bundesländern nicht egal, ob es ein Sterben von Akteuren hier gibt.“