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Fall Fernandes und UlmenIch will mit Männern leben

Carolina Schwarz

Kommentar von

Carolina Schwarz

Überall ist der Hass der Männer gegen uns Frauen sichtbar. Doch ich will ein Zusammenleben trotzdem nicht aufgeben.

Ein Paar liegt zusammen im Bett, weiße Bettdecke – nur die Füße sind zu sehen.
Oft sind die Täter Männer, mit denen Frauen ihre Betten teilen Foto: Yuri Arcurs/peopleimages/imago

W enn ich meine Instagram-Timeline vom vergangenen Wochenende in einem Wort zusammenfassen sollte, wäre es: Wut. Es sind vornehmlich Frauen, die posten, sie können, wollen und werden nicht mehr aushalten, wie der Hass der Männer tagtäglich auf uns einschlägt. Es war einer dieser Momente, in dem ein feministisches Wir spürbar war. Ein Wir, das aufschreit. Das sagt: Es kann so nicht weitergehen. Grund für den Aufschrei waren die Vorwürfe, die die Schauspielerin Collien Fernandes gegenüber ihren Ex-Mann Christian Ulmen erhebt.

Bei den Vorwürfen geht es um digitale Gewalt, um das Erstellen von Fake-Profilen und pornografischen Deepfakes, aber auch um körperliche Übergriffe. Fernandes hatte sie bei Instagram öffentlich gemacht, der Spiegel berichtete am Donnerstag ausführlich. In Spanien, wo Fernandes Anzeige erstattet hat, laufen derzeit Ermittlungen. Christian Ulmen ließ die Fragen des Spiegels unbeantwortet, auch eine Anfrage der taz blieb ohne Antwort. Sein Anwalt Christian Schertz spricht von einer in großen Teilen „unzulässige Verdachtsberichterstattung“. Für Ulmen gilt die Unschuldsvermutung.

Die kollektive Wut der Feministinnen, die nicht nur in sozialen Medien, sondern auch auf der Straße zu hören ist, richtet sich nicht gegen ein Monster allein. Es ist ein Ausbruch über den Zustand, in dem wir leben und an dem sich trotz allen Recherchen, trotz #MeToo, trotz so vieler Männer, die sich gern als Feministen bezeichnen, nichts ändert. Unter die Wut mischten sich weitere Gefühle. Bewunderung für Collien Fernandes, die entschieden hat, dass die Scham die Seite wechseln muss. Aber auch Trauer und Resignation: Wie soll das weitergehen mit uns und den Männern?

Eine Antwort gefunden

Diese Frage hat sich auch die französische Philosophin Manon Garcia gestellt, nachdem sie Monate lang den Prozess um Gisèle Pelicot verfolgt hat. Dort hat sie Videos gesehen, in denen Männer reihenweise eine bewusstlose Frau vergewaltigen. Sie hat Männer gesehen, die zum Prozess gekommen sind, weil sie diese Videos als pornografisches Material begreifen. Sie hat über Monate grausamen Schilderungen gehört, gelesen und gesehen und fragt sich daraufhin: Wie soll ich jetzt in meine heterosexuelle Beziehungen zurückgehen? Wie sollen wir Frauen mit Männern leben? Wie soll das gehen, wenn sie uns hassen?

Feministinnen rufen zum Protest am Sonntag

Der Fall Ulmen/Fernandes hat viele Reaktionen ausgelöst. Eine ist der Aufruf des neu gegründete Bündnisses „Feminist Fight Club“ und die Initiative „Nur Ja heißt Ja“ zu einer Demonstration am Sonntag ab 16 Uhr am Brandenburger Tor in Berlin. Das Bündnis kritisiert strukturelle Missstände und Gesetzeslücken im Kontext von digitaler und analoger sexualisierter Gewalt in Deutschland.

In den letzten Tagen höre ich von immer mehr Frauen, die eine Antwort auf diese Fragen gefunden haben. Sie wollen nicht mehr mit Männern leben. Sie meiden sie, sie wollen sie nicht mehr lieben und daten, sie brechen Kontakte ab. Männer sind nur noch Randnotiz in ihren Leben, sagt eine. Ich bleibe im Zölibat, eine andere.

Ich kann die Entscheidung dieser Frauen nachvollziehen. Schrieb selbst in der taz vor einigen Wochen – nachdem die Epstein-Files weitere grausame Details über ein elitäres Netzwerk aus Vergewaltigern offenlegte –, dass ich langsam nicht mehr weiß, wie ein Zusammenleben der Geschlechter funktionieren solle. Es gibt zu viele Berichte von Männern, die Frauen und Kinder schlagen, unter Drogen versetzen, vergewaltigen. Es gibt zu viele Zahlen, die beweisen, dass die Männer nicht die Minderheit sind, sondern dass Gewalt gegen Frauen, Queers und Kinder Alltag ist.

Meine Welt soll nicht kleiner werden

Doch trotz allem funktioniert für mich die Antwort nicht. Ich möchte mit Männern leben. Möchte Zugang zu allen Räumen haben, will mich nicht einschränken und meine Welt kleiner werden lassen. Aber es geht nicht nur darum, was ich persönlich möchte. Ich fürchte auch die gesellschaftlichen Konsequenzen, wenn die Antwort, auf die Frage, wie wir mir Männern leben können, lautet: Es geht nicht.

Patriarchale Strukturen bekämpfen wir nicht, in denen wir uns aus allen Räumen zurückziehen, in denen Männer dominieren. Denn das sind im Patriarchat eine ganze Menge. Auch droht Gefahr, wenn wir die Verantwortung auf die Individuen abschieben. Denn was passiert mit einer Frau, die sich entschließt weiter mit Männern zu leben? Ist sie dann selbst schuld, wenn sie Opfer wird?

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Wenn ein Zusammenleben der Geschlechter funktionieren soll, sind jetzt die anderen gefragt. Es sind Männer, die dafür sorgen müssen, dass wir weiter mit ihnen leben können. Sie müssen unsere kollektive Wut teilen. Sie sollen hart werden im Kampf gegen jede Form von patriarchaler Gewalt und weich werden in ihrer Männlichkeit. Anders wird es nicht gehen. Anders können wir nicht weiter mit ihnen zusammenleben.

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Carolina Schwarz

Carolina Schwarz

 Ressortleiterin taz zwei
Ressortleiterin bei taz zwei - dem Ressort für Gesellschaft und Medien. Schreibt hauptsächlich über intersektionalen Feminismus, (digitale) Gewalt gegen Frauen und Popphänomene. Studium der Literatur- und Kulturwisseschaften in Dresden und Berlin. Seit 2017 bei der taz.
Themen #Pelicot-Prozess #Feminismus ##metoo #Sexualisierte Gewalt #Digitale Gewalt #talkshow
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2 Kommentare

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  • E

    Es gibt durchaus Studien, die nachweisen, dass es eine Art fossile Männlichkeit gibt, eine männliche Fleischlust und ein männliches Gewaltgen. Dennoch wäre es sehr verkürzt, sich vorzustellen, eine Welt ohne Männer wäre automatisch gesünder, fairer und nachhaltiger. Denn auch wenn Männer in patriarchal organisierten Gesellschaften die Gewalt ausüben, bleibt sie doch in der Masse auch durch Frauen legitimiert. Das ist in Russland so, in China, in den USA und in Europa. Ich frage mich schon lange, woher die weibliche Ohnmacht eigentlich stammt, obwohl Frauen doch das Monopol auf Fortpflanzung haben. Vielleicht sollten Frauen die Welt gesund schrumpfen, vielleicht sollten sie massenhaft männliche Föten abtreiben – wäre das der Weg?

  • S

    Ich selbst bin über 70 und Witwe, mich interessiert Zusammenleben nicht mehr. Aber ich habe in den letzten Monaten sehr ernsthaft über diese Fragen nachgedacht. Es ist ja nicht nur der immer weniger verheimlichte Frauenhass, das Problem ist ja noch viel größer. Solche Typen wie Putin, Trump, Natanjahu und all die anderen, die würde es unter Frauen nur in Ausnahmefällen geben. Man sieht es an der Arbeitsweise von Frauen, dass sie viel eher im Team arbeiten, dass sie kommunizieren statt sich zu bekämpfen. Dieser ewige Wettkampf, dieses Mackertum, das macht unsere ganze Welt kaputt. Ich bin der Meinung, wir brauchen die Männer nicht. Wir könnten in einer friedlichen Welt mit gesunder Umwelt sehr gut ohne sie leben. Kriege, Umweltzerstörung, Frauenhass - das alles ist männlich. Lasst uns ein weltweites Matriarchat einführen!

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