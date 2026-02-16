piwik no script img

Reform der EinkommensteuerNur Besserverdiener würden profitieren

Simon Poelchau

Kommentar von

Simon Poelchau

CDU-Generalsekretär Linnemann will die Spitzensteuer erst ab 80.000 Euro greifen lassen. Bei genauerer Betrachtung ist der Vorstoß eine Mogelpackung.

H at die Union wieder plötzlich ihr Herz für die arbeitende Bevölkerung wiederentdeckt? Nur ein paar Tage ist es her, da sorgten die Partei und ihr neoliberales Umfeld mit Forderungen wie der Abschaffung des Rechts auf Teilzeit oder der Streichung von Zahnersatz als Kassenleistung für Aufregung. Und nun das: Ausgerechnet CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann prescht mit der Forderung nach einer Einkommenssteuerreform zur angeblichen Entlastung der Beschäftigten hervor. Doch keine Sorge! Alles bleibt beim Alten. Denn bei genauerer Betrachtung entpuppt sich Linnemanns Vorschlag für die meisten Beschäftigten als Mogelpackung.

Der CDU-Politiker will die Grenze, ab der der Spitzensteuersatz greift, von derzeit 68.000 Euro brutto im Jahr auf 80.000 Euro anheben. Doch zuletzt lag das mittlere Jahreseinkommen von Vollzeitbeschäftigten bei rund 47.000 Euro. Die Mehrheit der arbeitenden Bevölkerung ist also weit davon entfernt, in den Genuss von Linnemanns Vorschlag zu kommen. Und: Das Ehegattensplitting sowie zahlreiche Abschreibungsmöglichkeiten führen schon jetzt dazu, dass nur eine kleine privilegierte Minderheit wirklich den Spitzensteuersatz zahlt. Stattdessen würden von Linnemanns Vorschlag vor allem auch Superreiche profitieren, weil der Anteil ihres Einkommens, für den sie den Spitzensteuersatz zahlen müssen, dadurch sinkt.

Da hilft es auch nichts, wenn Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil nun die Ausarbeitung einer Steuerreform verspricht, mit der er angeblich niedrige und mittlere Einkommen entlasten will. Denn diese haben von einer guten öffentlichen Infrastruktur und einem ausfinanzierten Sozialsystem letztlich mehr als ein paar Euro jährlich netto mehr in der Tasche.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Stattdessen würde Linnemanns Plan zugunsten einer reichen Minderheit die Haushaltslücke, die ab kommendem Jahr droht, noch größer machen. Allein für 2028 war zuletzt von einem Fehlbetrag von 60 Milliarden Euro die Rede, die irgendwo eingespart werden müssen. Die Angriffe auf den Sozialstaat, wie wir sie jetzt erleben, wären nur der Anfang. Steuersenkungen würden also die Verteilungskämpfe nur noch weiter anheizen und die Gesellschaft weiter polarisieren.

Gemeinsam für freie Presse

Simon Poelchau

Simon Poelchau

 Redakteur
ist für Ökonomie im taz-Ressort Wirtschaft und Umwelt zuständig.
8 Kommentare

 / 
  • T

    "Superreiche" würden da nicht signifikant profitieren - da macht es nämlich keinen grossen Unterschied ob für ca 13.000 € ihres Einkommens jetzt einige Prozent weniger Einkommenssteuer anfallen.



    Am meisten profitieren würden tatsächlich Einkommen bis 80.000€. Und darunter, wenn man die anderen Steuergranzen ebenfalls verschiebt.



    Wobei, die Steuersenkung wird wohl sowieso von den höheren Krankenkassenbeiträgen aufgegessen. Bei den Gesundheitskosten scheinen fast alle Parteien nur danach zu schauen, wie man noch mehr Geld ins System holen kann. Anstatt mal die Ausgabenseite anzugehen.

  • MM

    "Das Ehegattensplitting sowie zahlreiche Abschreibungsmöglichkeiten führen schon jetzt dazu, dass nur eine kleine privilegierte Minderheit wirklich den Spitzensteuersatz zahlt." - So so. Herr Poelchau, fragen Sie doch mal den früher typischen SPD-Wähler, nämlich den Industriefacharbeiter. Der/die hat die 68.000 brutto schnell erreicht bzw. überschritten. Da er/sie dann aber als Besserverdiener bzw. -verdienerin verunglimpft wird, wählt er/sie dann eben auch nicht mehr SPD.

  • S

    Manchmal frage ich mich, warum Politiker so arbeiten, wie sie arbeiten? Ist das Unkenntnis über die wahren Bedingungen, in denen der Großteil der Bevölkerung lebt? Oder wirklich Verachtung für den Plebs, der halt dummerweise auch wählen darf?



    Ich versuche wirklich diese Menschen zu verstehen und es gelingt mir nicht.

  •

    Es ist richtig, die Grenze wieder weiter nach oben zu schieben - aber eben gegenfinanziert durch deutlich höhere Sätze und Schließen von Schlupflöchern.



    Sonst sind "Freibeträge" vor allem eines: Geld zu denen schieben, die vor lauter Geldsäcken hohe Grenzsteuersätze haben.



    Die Union ist sonst und überhaupt steuertechnisch unseriös, da sollte wir nicht abstumpfen.

  • M

    Die wenigen Superreichen merken es nicht mal, wenn der Höchststeuersatz bei 80.000 statt bei knapp 70.000 € beginnt.



    Es merkt aber die arbeitende Mittelschicht, die zu viel verdient um von den 502 Sozialleistungen des Bundes profitiert, aber zu arm ist um wirklich reich zu sein.



    Bei genaueren Hinschauen merkt man, dass eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes die komplette Einkommenssteuertabelle flacher macht - es profitieren alle mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen ab 12.348 €.

  • S

    Na, wer hätte da etwas anders erwartet? One of the Kind.

  • S

    Na das ist eine Überraschung. Wer kaum Steuern zahlt, kann von einer Steuerreform kaum profitieren.

  • AB

    Klingt als würde Linnemann planen, den Lindner zu machen: am Anfang Geld mit beiden Händen rausgeben, um dadurch einen Sachzwang zu schaffen, mit dem in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode soziale Projekte geschreift werden können.

