piwik no script img

CDU-Angriffe auf den SozialstaatÜberspannter Bogen

Sabine am Orde

Kommentar von

Sabine am Orde

Die CDU und ihr Umfeld fallen mit scharfen Forderungen gegen den Sozialstaat auf. Das könnte sich in diesem wichtigen Wahljahr als Bumerang erweisen.

Teilzeit-Arbeiter*innen im Call Center
Teilzeitarbeit ohne Lifestyle im Call Center muss weiter möglich sein Foto: Martin Möller/Funke Foto Services/imago

O ffenbar denken Teile der CDU, die Zeit sei reif dafür: In beachtlichem Tempo hauen die Partei und ihr Umfeld Forderungen raus, die man als Angriff auf den Sozialstaat und die Rechte von Ar­beit­neh­me­r*in­nen verstehen muss. Die aber können sich als Bumerang erweisen. Ganz besonders vor den wichtigen Landtagswahlen in diesem Jahr.

Zum einen bringt man mit so scharfen Forderungen die SPD gegen sich auf. Die aber braucht man, um die versprochenen Sozialreformen durchzusetzen, was ohnehin schwer genug wird. Gerade hat die Sozialstaatskommission im Auftrag von SPD-Sozialministerin Bas die ersten Vorschläge gemacht, die parteiübergreifend grundsätzlich positiv bewertet werden. Die Umsetzung aber wird noch schwieriger, wenn man das Misstrauen der SPD weiter schürt.

Zum Zweiten dürften die Vorschläge auch einen Teil der eigenen Klientel abschrecken. Noch gibt es CDU-Anhänger*innen, für die der „soziale“ Teil der hiesigen Marktwirtschaft Bedeutung hat. Eine Analyse aus der Parteizentrale hat die Wahlniederlage 2021 auch darauf zurückgeführt, dass die CDU als Partei der sozialen Kälte wahrgenommen worden ist. Und dass Merz so wenig Empathie und so viel Misstrauen ausstrahlt, führt mit zu seinen miserablen Beliebtsheitswerten.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Neue Vorschläge würden eigenes Klientel treffen

Hinzu kommt: Anders als beim Bürgergeld treffen einige der neuen Vorschläge die eigene Klientel. Unter den CDU-Anhänger*innen sind zahlreiche Ehepaare, in denen die Frau der „Lifestyle-Teilzeit“ nachgeht, wie der CDU-Wirtschaftsflügel das genannt hat. Und es sind auch nicht alle CDU-Wähler*innen privatversichert, sie wären von der Streichung von Zahnarztbehandlungen aus den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung also direkt betroffen. Das hat gerade der parteinahe Lobbyverband „Wirtschaftsrat der CDU“ gefordert.

Auch in CDU-Zentrale und Kanzleramt scheint man verstanden zu haben, dass man den Bogen zu überspannen droht. Ein Regierungssprecher hat die Zahnarztforderung einkassiert, der Generalsekretär die „Lifestyle-Teilzeit“. Es wird ja bald gewählt in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Sabine am Orde

Sabine am Orde

 Innenpolitik
Jahrgang 1966, Politikwissenschaftlerin und Journalistin. Seit 1998 bei der taz - in der Berlin-Redaktion, im Inland, in der Chefredaktion, jetzt als innenpolitische Korrespondentin. Inhaltliche Schwerpunkte: Union und Kanzleramt, Rechtspopulismus und die AfD, Islamismus, Terrorismus und Innere Sicherheit, Migration und Flüchtlingspolitik.
Themen #CDU #Friedrich Merz #Sozialstaat #Teilzeitarbeit #Zahnarzt #Sozialleistungen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau in roter Jacke schmunzelt
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
Kommentar von Anna Lehmann

Auf den ersten Blick kann man sich über die parteiübergreifende Einigkeit bei der Reform freuen. Doch der Druck auf den Sozialstaat wächst weiter.

Portrait von Astrid Hamker
Korruption und Lobbyismus in der CDU Wirtschaftsrat handelt rechtswidrig

Klatsche für den Wirtschaftsrat der CDU. Laut Gutachten von Lobbycontrol darf der Verband kein Dauergast im Parteivorstand sein.

Von Ruth Lang Fuentes
Volksentscheide über Energiepolitik Wirtschaftsrat sucht Realitätscheck

Der CDU-Wirtschaftsrat will jetzt Volksentscheide zur Energiewende. Die könne nur gelingen, "wenn alle mitwirken". Grünen-Chefin Roth bezeichnet die Idee als "Hirngespinst".

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
4
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter