D ie Öffentlichkeit schien zuletzt nichts anderes mehr umzutreiben als die Stromsteuer. Belastung pro Jahr und Haushalt: 35 bis 100 Euro. Am selben Tag, als die Bundesregierung stolz eine abgesenkte Steuer verkündete, winkte sie eine Änderung im Arbeitsrecht durch, die ungleich gravierendere Auswirkungen für Millionen Menschen hat. Künftig sollen befristete Arbeitsverträge bis zu vier Jahren möglich sein. Und wenn jemand zwischendurch etwas anderes macht und zu seinem alten Arbeitgeber zurückkehrt, sind sogar insgesamt acht Jahre möglich.

Die SPD, die mit dem bislang ziemlich blassen Alexander Schweitzer den Arbeitsminister stellt, hat ihre sozialpolitische Glaubwürdigkeit, sollten davon noch Restbestände existieren, weiter verspielt. 2017 ging die SPD mit der Forderung, sachgrundlose Befristungen (also wenn es nicht um Vertretungen oder Projektstellen geht) abzuschaffen, als zentrales Thema in den damaligen Bundestagswahlkampf. Aber bei der SPD scheint das Motto zu herrschen „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“.

Die Gesetzesänderung wird gerade junge Leute treffen, weil sie es meistens sind, die neue Arbeitsverträge bekommen. Planungssicherheit, eine verbindliche Perspektive? Unmöglich. Viele Arbeitgeber dürften die neue Kann-Regel als übliche Praxis nutzen. Das bedeutet für junge Menschen: de facto vier Jahre Probezeit.

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Dabei sind sie sowieso schon die schwächsten Teilnehmer auf dem Arbeitsmarkt: Abfindungen sind bei ihnen vergleichsweise billig, und bei betriebsbedingten Kündigungen sind sie als Erstes „dran“, weil sie meistens noch keine Kinder haben und noch nicht so lange im Betrieb sind, Stichwort Sozialauswahl.

Derzeit ist viel über die Wut der Gen Z die Rede: Weil sie sich nicht gehört fühlen, weil sie in der Vergangenheit Hauptlasten tragen mussten (Coronamaßnahmen), weil der Wohnungsmarkt in den Städten kaputt ist. Falls die Gen Z noch auf der Suche nach einem weiteren Wutpunkt ist: Die neue Befristungsregel eignet sich bestens.