D ie Protestler wurden als ungewaschene Langhaarige geschmäht, die konservative Presse und andere mediale Leitkulturen konnten sich gar nicht mehr einkriegen: „Rote Unruhestifter“, „Politgammler“, „Volksfeinde“ machte die Bild-Zeitung aus. Gegenstand des bürgerlichen Nervenzusammenbruchs waren Hippies, die 68er-Bewegung und natürlich deren Frontleute wie Rudi Dutschke und Daniel Cohn-Bendit. Sechzig Jahre ist das jetzt her. Heute lachen wir über die autoritären Leitartikler von damals.

Jetzt protestiert die Jugend unserer Tage auch wieder. Und die alten Feindmuster sind wiedergekehrt. Nur dass die Jugend nicht mehr als langhaarig und ungewaschen diffamiert wird, sondern als gewalttätige Plünderer, Chaoten, als Antisemiten und – natürlich – als testosterongetriebene „migrantische Milieus“. Grotesker Treppenwitz der Geschichte: Es soll vorkommen, dass nicht wenige derer, die vor sechzig Jahren selbst als „Politgammler“ diffamiert wurden, jetzt bei der Elitenpanik mitmachen. Man hat sich in der Altbauwohnung schön eingerichtet.

Die Sozialfigur des migrantischen männlichen Jugendlichen erinnert als soziale Wahnvorstellung manchmal an die Angstfantasie der gesetzten bürgerlichen Milieus des 19. Jahrhunderts: Die gruselten sich über jene, die man seinerzeit die „gefährlichen Klassen“ nannte.

„Der Begriff der gefährlichen Klassen (französisch: classes dangereuses) stammt aus dem 19. Jahrhundert und bezeichnete im Zuge der Industrialisierung die schnell wachsende, eigentumslose Armuts- und Unterschicht in den Großstädten“, weiß schon die KI. Prägend für die Diskurse ist „bürgerliche Angst“. Denn: „Die bürgerliche Oberschicht und der Staat fürchteten, dass sich Teile der verelendeten Bevölkerung der staatlichen Kontrolle entziehen, kriminell werden oder soziale Unruhen und Revolutionen anzetteln.“

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Die Phase der (post-)pubertären Unsicherheit reicht heute weit hinein ins Lebensalter zwischen dreißig und vierzig. Einstieg ins Berufsleben? Holprig. Wohnungen? Faktisch nicht zu bekommen und sowieso unleistbar. Das Leben selbst? Unleistbar. Prekäre Jobs reichen vielleicht für ein Zimmer, jeder Jobsverlust bedroht die Existenz. Früher konnte man für kleines Geld ein Bohemeleben führen. Heute kommt man mit weniger als 1.500 Euro kaum durch den Monat. Ein bisschen rumlungern und sich ausprobieren? Das ging früher, wenn der Wohnraum gerade mal 200 D-Mark kostete.

Was glaubt die heutige Mehrheitsgesellschaft eigentlich: Dass man die Leben der Jungen ruinieren kann, das Weltklima zerstören, die Lebenshaltungskosten in die Höhe treiben kann, dass man die Idee von einem eigenen Wohnraum in eine irreale Fantasie verwandeln kann? Dass man alle auf Dauer mit der Peitsche der Prekarität gefügig halten kann und sie schön den Rücken krümmen und einen Knicks machen? Glaubt sie das wirklich?

Die Revolte ist nicht ein Aufstand gegen die moralische Ordnung, sondern umgekehrt ein Aufstand dagegen, dass die moralische Ordnung gebrochen worden ist. Die wahren Plünderer ziehen nicht mit Kapuzenpulli durch die Straßenzüge. Nicht die Proteste sind radikal, sondern die Verhältnisse, gegen die sie sich wenden. Radikal ist die skrupellose Schurkerei, mit der die Wichtigtuer, Gutvernetzten, die Tech-Oligarchen und die besonders gut organisierte Kriminalität der Geldsäcke die Welt ruinieren und den Jungen die Zukunft stehlen.

Trivial ist der Vorhalt, dass Proteste auch Halbstarke anziehen können, bei denen der Erlebnishunger die politische Strategie überwiegt. Radikalinski-Getue und Spinnertum gehen gelegentlich Hand in Hand, und kaum ein gesellschaftlicher Fortschritt wurde je erkämpft ohne ein paar nervige Narren am Rand.

 Nicht die Proteste sind radikal, sondern die Verhältnisse, gegen die sie sich wenden

Der Sozialwissenschaftler Tareq Sydiq hat vor kurzem das Buch „Die neue Protestkultur“ herausgebracht. Proteste haben es schwer, sie werden niedergeschlagen, sie werden ignoriert, sie verlieren mit der Zeit ihren Elan – warum haben sie „trotz allem regelmäßig Erfolg?“, fragt Sydiq. Protestbewegungen sind dann erfolgreich, „wenn sie es schaffen, heterogene Gruppen zu mobilisieren, weil sie damit unterschiedliche Milieus ansprechen“, so Sydiq.

Und wer einmal an Protesten teilgenommen hat, wird auch künftig leichter mobilisierbar sein. So entstehen politisch aktive Milieus mit langfristiger Wirkung. Besonders wirksam sind sie, wenn Verbände entstehen, die die Aktivitäten verstetigen, und wenn damit ein „Marsch durch die Institutionen“ gelingt. Sind sie friedlich, nützen sie dem Anliegen, werden sie gewalttätig, stoßen sie auch Verbündete ab. Sie können Parteien treiben und anstacheln. Nicht immer können Regierende den Protest aussitzen.

Ausbruch aus Demütigung

Dabei ist noch die Randale – als Sprache der Sprachlosen, als Ausnahmezustand von unten – nicht nur Spektakel, von Lust am Exzess getrieben, sondern immer auch eine Art Karneval der Freiheit. Was den einen als sinnlose Zerstörung erscheint, ist manchmal auch temporärer Ausbruch aus Demütigung, Kommandiert-Werden und der Erfahrung chronischer Respektlosigkeit.

Bewegungen haben auch etwas Ansteckendes. Sie überwinden die Ohnmacht der Vereinzelung, geben Schwung und Gemeinschaftsgefühl, können den Nebel der Depression vertreiben. Politische Bewegungen sind Erfahrungsräume des Politischen, und das unmittelbarer als die Ortsverbände von Parteien. In ihnen lernt man Dinge, die kein Lehrbuch vermitteln kann und die die Engagierten prägen.

Bevor sie die Welt verändern, verändern sie die Aktiven. Im besten Fall ist solches Engagement Einübung in Lebenskunst. Der Typus des übermotivierten Engagierten kann einem zweifelsohne oft ordentlich auf die Nerven gehen: Gern gilt ihm der, welcher nicht alles exakt genauso erregt sieht wie er selbst, nicht als potenzieller Verbündeter, sondern als Gegner.

Der übermotivierte Engagierte hat nicht immer automatisch recht, aber das elitäre Naserümpfen über das Engagement hat immer unrecht.