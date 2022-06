Verkehrswende : 9-Euro-Ticket? Lieber Lastenrad!

Das 9-Euro-Ticket ist ein schönes Experiment. Aber revolutionieren wird den Verkehr nur das Lastenrad.

Wie sehr kann man sein eigenes Klischee sein? Dieser Herausforderung möchte ich mich in diesem Jahr stellen. Erst habe ich meinen VW-Bus ohne Umweltplakette verkauft, dann habe ich ihn vergangene Woche durch – Achtung, Triggerwarnung! – ein Lastenrad mit Elektromotor ersetzt. Damit fahre ich nun meine Kinder durch Berlin. Und wenn Sie sagen, Papa, mach’ mal Turbo, dann mach’ ich Turbo.

Merken Sie schon, wie sich Ihr Puls beschleunigt? Dann sind Sie nicht allein: Irgendwann ist es Mode geworden, sich über Lastenräder aufzuregen. Zuletzt klang das in der Berliner Zeitung so: Guck mal, der Papa mit den zwei Kindern da, der grinst so arrogant! Wie viel Platz der wegnimmt! Der ist doch voll Prenzlauer Berg! Und im Netz alle so: Haha, genau.

Das Lastenrad hat im Debattenkarussell den Platz eingenommen, den vergangenes Jahr das vermeintlich drohende Verbot des Einfamilienhauses und der Currywurst in der VW-Kantine hatten. Nur dass es diesmal nicht um Ernährung oder Wohnen geht, sondern darum, wie wir uns in der postfossilen Welt bewegen.

Solche Kulturkämpfe sind praktisch: Alle können einmal Dampf ablassen. Ist ja auch nötig, wird ja immer wärmer da draußen. Doch leider werden dabei die materiellen Fragen vermieden. Das Niveau der Lastenrad-Witze ist ungefähr so hoch wie vor zehn Jahren, als Fleischesser noch Witze über Vegetarier machten („Die essen meinem Essen das Essen weg“). Auch denen wurde vorgeworfen, missionarisch zu sein, weil man sonst keine Argumente hatte.

Besser als E-Autos

Es stimmt, beim Fahren auf dem Lastenrad muss man grinsen. Aber das ist nicht überheblich gemeint! Es ist nur der Fahrtwind, der die Mundwinkel verzieht. Und, zugegeben, das Gefühl, Teil der Avantgarde zu sein. Denn ich wage die These, dass das Lastenrad den Verkehr revolutionieren wird. 9-Euro-Ticket, schön und gut, aber eine individualisierte Gesellschaft braucht individuelle Verkehrsmittel.

48 Prozent, also fast die Hälfte der Arbeitnehmer pendelt zur Arbeit weniger als zehn Kilometer. Undenkbar, dass all diese Menschen auf ein Fahrrad ohne Motor, Bus und Bahn umsteigen. Und was das kosten würde! An neuen Schienen, Fahrzeugen, Busfahrern. Auf so einer Strecke ist das Lastenrad schneller als das Auto und der Bus: am Stau vorbei, als Abkürzung durch den Park und kein Stress beim Parken.

Selbst ein teures Lastenrad ist günstig, wenn man es mit dem E-Auto vergleicht, braucht weniger Ressourcen, weniger Platz. Und vieles spricht dafür, dass es sich durchsetzt: 2021 wurden in Deutschland 170.000 Stück verkauft, 70 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der E-Autos stieg in der gleichen Zeit um 300.000. Aber nur, weil der Staat den Kauf mit 9.000 Euro subventioniert, eine Summe, für die man mehrere Fahrräder kaufen könnte.

Im Wahlkampf hatten die Grünen Subventionen für Lastenräder gefordert und wurden ausgelacht. Im Koalitionsvertrag fehlt die Forderung. Stattdessen gibt die Regierung Milliarden für die Auto-Subvention aus. Legt man das Geld drauf, das Tankrabatt und 9-Euro-Ticket kosten, könnte man davon zwei Millionen Lastenräder verschenken an alle, die ihr Auto verschrotten. Das wäre ein nachhaltigerer Beitrag zur Verkehrswende gewesen.

Das Lastenrad hat nur einen Nachteil: Es kann die deutsche Automobilindustrie nicht retten. Macht deshalb keiner Witze über E-Autos statt über Lastenräder? Wie patriotisch.