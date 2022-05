Billig mit dem Zug nach Sylt : Hurra, es ist Klassenfahrt

Sylt hat wegen des Neun-Euro-Tickets Angst vor dem Ansturm des Pöbels. Das gab's schon öfter – unser Autor war dabei. Und stellt nun die Klassenfrage.

Wir schreiben das Jahr 1995, in Bosnien ist Krieg, und im Spiegel erscheint ein Artikel mit der Überschrift: „Wie in Sarajevo“. Worum geht es? Nicht um eine Stadt unter Belagerung, sondern um eine Urlaubsinsel, die von einer Plage heimgesucht wird: dem deutschen Proll. „Er drängt in Rotten von bis zu fünf Mann auf einem 30-Mark-Ticket am Wochenende aus den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn, die in Westerland ankommen.“

Wir schreiben das Jahr 2005, und eine Gruppe junger Männer fährt mit dem Zug von Hamburg nach Sylt, zum ersten Mal in ihrem Leben. Einer schreibt heute eine Kolumne in der taz. Die jungen Männer brauchen nicht viel für ihr kleines Glück: in der einen Hand eine Kiste Bier, in der anderen einen Schlafsack, um sich darin in einen Strandkorb zu kauern. Nicht auszuschließen, dass ihre Balzgesänge und Frisuren die Insulaner abschreckten.

Wir schreiben das Jahr 2022, in der Ukraine ist Krieg, und wieder hat Sylt Angst, überrannt zu werden. Denn im Juni beginnt ein großes Experiment. Dann können alle den Sommer über für neun Euro pro Monat quer durch Deutschland fahren, mit allen Zügen des Nahverkehrs.

Nun könnte man an dieser Stelle ein paar angestaubte Syltklischees hervorholen, aber die braucht es gar nicht. Denn das Ziel der Reise ist eigentlich egal. Denn wo kommen wir denn hin, wenn sich einfach jede und jeder frei bewegen könnte? Vermutlich hätte es keinen weiteren Beweis gebraucht, hier ist er trotzdem: Mobilität ist eine Klassenfrage.

Eingestellt wegen des Erfolgs

Nirgendwo zeigt sich das so klar wie bei den Preisen für den Zugverkehr, speziell: beim Wochenendticket. Für die Nachgeborenen: Das Schönes-Wochenende-Ticket war eine Art Vorgänger des Neun-Euro-Tickets. Für einen läppischen Betrag konnten damit fünf Menschen zusammen durchs Land fahren. Der Ansturm war groß. Erst wurde es strenger reguliert und verteuert, 2019 wurde es eingestellt. Nicht weil es niemand nutzte. Sondern weil es zu erfolgreich war.

Erschwingliche Mobilität für alle, ohne dafür ein (deutsches) Auto kaufen zu müssen, das konnte keiner wollen. Nicht die Bahn, die teure Tickets verkaufen wollte. Nicht die Bundesregierung, die die Interessen der Automobilindustrie verteidigen muss.

Beschlossen wurde das Neun-Euro-Ticket im Entlastungspaket nach Beginn des Ukrainekriegs. Aber was als Spiegelstrich daherkommt, ist etwas Großes, ein Blick in eine andere Zukunft. Es ist ein seltenes Beispiel, bei dem die Fortschrittskoalition tatsächlich etwas wagt.

Windräder bauen, um den eigenen Lebensstil aufrechtzuerhalten, ist zwar notwendig, aber nicht visionär. Das Neun-Euro-Ticket dagegen stellt die große Frage: Wie wollen wir leben? Wie wollen wir uns bewegen?

Gut möglich, dass das Experiment nach hinten losgeht: Dass nicht ein Pendler vom Auto in den Zug umsteigt, weil nicht nur Bahnfahren, sondern gleichzeitig auch das Benzin subventioniert wird. Dass die Züge noch voller sind, weil Waggons fehlen.

Sollte es nun wieder so kommen, wie beim Wochenendticket damals, bedeutet das nicht, dass das Experiment gescheitert ist, dass alle Träumer aufwachen und sich wieder in den guten, alten Stau einreihen sollen. Nein, das Experiment beweist, dass nicht nur eine andere Welt möglich ist, das ist ja eh klar. Sondern sogar eine andere deutsche Verkehrspolitik.