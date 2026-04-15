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Bundesregierung zu EU-PlänenBeim Klimaschutz „einen Gang runterschalten“

Die Bundesregierung hat die Aufweichung von Verbrenner-Aus und Flottengrenzwerten besiegelt. Die deutsche Umwelthilfe spricht von einem „klimapolitischen Desaster“.

Ruß aus dem Auspuffrohr am Finger
Verbrenner-Aus war gestern Foto: Leonid Eremeychuk/imageBROKER/imago
Kai Schöneberg

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Kai Schöneberg

Die schwarz-rote Koalition will beim europäischen Klima- und Umweltschutz im Autobereich „einen Gang runterschalten“ und „weiter fossile Verbrenner ermöglichen“. Sonst drohe Deutschland „den Mobilitätssektor wettbewerblich zu verlieren – inklusive zehntausender Arbeitsplätze“. So steht es im Koalitionspapier zur deutschen Haltung zur Lockerung des Verbrennerverkaufsendes im Jahr 2035 und zu den aufgeweichten Emissionsgrenzwerten für Autohersteller auf EU-Ebene. Eher ein Nebenaspekt im Vergleich zum viel kritisierten Tankrabatt für zwei Monate im selben Papier, der am Montag verkündet worden war.

Für Umweltverbände jedoch ein besonders schädlicher Aspekt. Von einem „klimapolitischen Desaster“ spricht die Deutsche Umwelthilfe (DUH), weil die Koalition nicht nur mit Steuermitteln die Preise für fossile Kraftstoffe senke, sondern auch noch den Umstieg auf die E-Mobilität erschwere. Die in dem Koalitionspapier fixierte Abkehr vom Verbrenner-Aus auf EU-Ebene findet die DUH „angesichts der aktuellen Ölkrise besonders absurd: So sollen klimaschädliche Plug-in-Hybride mit mehreren hundert PS starken Verbrennungsmotoren schöngerechnet werden“.

Deutschlands Haltung in Brüssel werde „die Umstellung von Europas Automobilindustrie zu vollelektrischen Fahrzeugen lediglich verzögern – und damit den Abstand zu China vergrößern“, kritisierte die Verkehrs-NGO Transport & Environment (T&E) am Dienstag. Die Bundesregierung sei gegenüber den Forderungen der Autolobby eingeknickt. Es sei skandalös, dass sie sich „trotz Ölkrise für Verbrenner einsetzt, obwohl das Kaufinteresse an E-Autos aktuell hoch ist“.

Nach Berechnungen von T&E würde der europäische Autoverband ACEA mit seinen Forderungen erreichen, dass der Anteil der E-Auto-Verkäufe in der EU 2035 nur 52 statt der bislang angestrebten 100 Prozent („Verbrenner-Aus“) betragen würde. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr war fast jeder fünfte in Deutschland verkaufte Neuwagen ein reines Elektroauto. Die Forderungen der Autolobby würden laut T&E von 2026 bis 2035 außerdem zusätzliche Ölimporte für 74 Milliarden Euro verursachen – und die CO₂-Emissionen im Verkehrssektor deutlich erhöhen.

Hybridfahrzeuge sollen für Hersteller attraktiv bleiben

So weit wie die Autoindustrie gehen Bundesregierung und EU-Kommission in ihren Positionen nicht. Im Dezember hatte die Kommission vorgeschlagen, dass die Neuwagenflotten der Hersteller nach 2035 nur noch 90 Prozent der CO₂-Werte von 2021 ausstoßen dürfen. Die restlichen 10 Prozent sollen über CO₂-arme Kraftstoffe sowie grünen Stahl erbracht werden. Der Autolobbyverband ACEA hatte eine weitere Absenkung auf 80 Prozent gefordert.

Allerdings fordert die Koalition in ihrem Papier, dass Hybridfahrzeuge für die Hersteller attraktiv bleiben sollen. Der Weg dafür ist, den sogenannten Utility-Faktor ab 2027 auszusetzen. Er gibt an, welchen Anteil je 100 Kilometer Strecke ein Plug-in-Hybrid durchschnittlich von seiner Batterie versorgt zurücklegt. Der Utility-Faktor soll nach den Plänen der Kommission 2026 und 2027 sinken: Konsequenz wäre, dass die Hersteller mehr batterieelektrische Autos zulassen müssen, um die Flottengrenzwerte einzuhalten.

Zu strikt, finden die Koalitionsparteien. Laut Union und SPD sollen die Hersteller mehr Spielraum für Plug-ins zwischen 2030 und 2035 bekommen. Hersteller, die in einem Jahr die CO₂-Ziele übertreffen, sollen so ihre Einsparungen „banken“ können, um sie in späteren Jahren zu nutzen. Ziel ist es, den Herstellern größere Spielräume beim Erreichen der Flottengrenzwerte zu geben – und Strafzahlungen in Milliardenhöhe zu vermeiden.

Dagegen lehnt das Koalitionspapier Elemente ab, die die Elektromobilität besonders fördern: die sogenannten Supercredits zum Beispiel, Zuschläge bei den Flottengrenzwerten für besonders kleine E-Autos mit weniger als 4,20 Meter Länge. Die Bundesregierung positioniert sich auch gegen den Vorschlag der EU-Kommission, Unternehmen zu einem Mindestanteil von emissionsfreien Fahrzeugen in ihren Fuhrparks zu verpflichten.

Kritik aus Teilen der SPD

Das sehen auch Teile der SPD kritisch: „Als europäische Sozialdemokraten werden wir uns weiterhin für starke Impulse bei den Unternehmensflotten einsetzen“, sagt der sozialdemokratische EU-Abgeordnete und Koordinator im Umweltausschuss des Europaparlaments, Tiemo Wölken (SPD). Der Vorschlag sei ein zentrales Instrument, um die Nachfrage nach E-Autos zu stärken, so Wölken.

Auch in der SPD-Bundestagsfraktion ist die Koalitionseinigung zum EU-Autopaket, bei der die Sozialdemokraten teilweise zurückstecken mussten, umstritten: Die Elektromobilität erhalte damit „einen Dämpfer statt des benötigten Boosters“, erklärten die energiepolitische Sprecherin Nina Scheer, die verkehrspolitische Sprecherin Isabel Cademartori und der Klimaexperte Jakob Blankenburg in einer gemeinsamen Stellungnahme.

„Eine faktische Verlängerung für fossil betriebene Kraftfahrzeugzulassungen“ wirke „nachhaltiger Mobilität entgegen“, heißt es weiter. „Wer in diesem Bereich nun einen Gang runterschaltet und weiter fossile Verbrenner ermöglicht, droht den Mobilitätssektor wettbewerblich zu verlieren – inklusive zehntausender Arbeitsplätze.“

Die Verhandlungen sollen im Sommer in Brüssel abgeschlossen werden. Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) äußerte sich bis zum Redaktionsschluss nicht auf eine Anfrage der taz.

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Themen #Klimawandel #Elektromobilität #EU-Kommission
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9 Kommentare

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  • J

    Frau Reiche hat vor 8 Woche gesagt, dass es kein Problem darstelle, das die deutschen Gas-Lager relative leer sind. Es gäbe mehr als genug Gas.



    Jetzt setzt man zu Zeiten hoher Kraftstoffpreise auf Verbrenner-Autos.



    Nachdem Merkel die Wind- und Solarindustrie ein Deutschland vernichtet hat, will Merz nun dem Endgegner, der Autoindustrie, an den Kragen.



    Ich bewundere den Weitblick unserer Regierung.

  • S

    Ach Gottche nee, das mit dem Utility-Faktor habt ihr ja auch falschrum geschildert - der muss natürlich steigen statt sinken, es sollten doch mehr km elektrisch zurückgelegt werden - bei derart chaotischer Berichterstattung wird die CO2-Industrie sich aber die Hände reiben, taz, taz, taz !!!

  • FF

    Nun, was hat die ideologisch und von keinerlei Sachkenntnis getrübte Umweltpolitik denn nun tatsächlich für D und das Weltklima gebracht?



    Außer mehr Gängelung des Bürgers und Mehrkosten, die hauptsächlich den Mittelstand und finanziell schwächere Gruppen belasten - nichts. Würde D heute von der Weltkarte verschwinden, wäre die Auswirkung auf das Klima kaum meßbar.



    Und auch die E-Auto-Befürworter sollten endlich einsehen, daß die individuelle elektrische Mobilität die Umwelt für die nächsten Jahrzehnte zusätzlich belasten wird, denn der Verbrenner wird noch bis ins nächste Jahrhundert relevant sein, während die Natur für die notwendige Ausbeute der notwendigen Rohstoffe noch mehr geschädigt wird als heute mit der Ölförderung.

    •

      @Frank Frey:

      Deutschlands Klimapolitik hat die Emissionen seit 1990 deutlich gesenkt , von „nichts gebracht“ kann also keine Rede sein:



      Laut Umweltbundesamt waren es 1990 1250 Mio Tonnen und 2024 649 Mio Tonnen. Macht minus 48%.



      Und bei E-Autos gilt - wie auch bei den Verbrenner: Die Herstellung belastet die Umwelt stärker als die Nutzung.



      Aber: Über den gesamten Lebenszyklus sind sie in der Regel dennoch klimafreundlicher als Verbrenner. Der CO2 Break even ist meines Wissens irgendwo bei 20000km.

      Und: Deutschland verursacht heute ungefähr fast 2% der globalen CO2-Emissionen.



      „kaum messbar“ ist Unsinn. Wird auch gern von den hiesigen AfD-Größen behauptet.

  • BG

    Wenn das Auto der Zukunft aus Deutschland kommen soll, dann muss es elektrisch sein. Wer jetzt noch auf eine Zukunft von Verbrennern hofft, der hat die Zusammenhänge nicht begriffen.

    Und noch ein Tipp an alle europäischen Fahrzeughersteller: Es genügt nicht ein batterieelektrisches Fahrzeug zum Fahren. Ein solches Fahrzeug ist eine rollende große Batterie. Entsprechend ist bidirektionales Laden Pflicht. Da sind insbesondere die chinesischen Hersteller vorne.

    Außer Renault hat noch kein europäischer Hersteller das Fahrzeug als AC gekoppelten Hausspeicher auf dem Schirm. Das Fahrzeug muss dazu mit dem Zähler im Haus kommunizieren und den Eigenverbrauch damit optimieren. Solche Lösungen gibt es bisher nur chinesisch, während wir Deutschen im Tiefschlaf von einem "Weiter so" mit Verbrennern träumen. Das wird dann eben ein schrecklicher Alptraum gewesen sein, aus dem Millionen Arbeitslose hervor gehen.

    • M

      @Bauer Gerry:

      Wenn das Auto zukünftig weiterhin aus Deutschland kommen soll muss in allen Richtungen auch weiterhin gebaut werden. Rein elektrisch sind unsere Autohersteller alle Pleite. daher muss der Verbrenner aus abgeschafft werden. Der Markt muss entscheiden was gekauft werden und nicht die Politik. Planwirtschaft funktioniert da nicht

    • S

      @Bauer Gerry:

      Der BMW IX3 und der neue Mercedes GLC können Bidirektionales laden. Der VW ID.4 konnte es meine ich auch schon, wenn auch auf 3,6 kw beschränkt.

      Der chinesische Markt hat gerade ruinösen Wettbewerb. Die deutschen können diesen aktuellen Preiskampf eventuell aufgrund der Gewinne mit Verbrennern überleben. Und das ist das, was jetzt zählt. Ohne Verbrenner würden die deutschen gar keinen Gewinn mehr machen. Langfristig setzt sich das e-Auto durch. Aber weshalb das nach Planwirtschaft in neun Jahren sein soll und nicht in elf oder sieben, kann keiner begründen. 2035 ist eine recht willkürliche Zahl.

  • P

    Dass sich die csdU auf derart schädliche Prozesse einlässt - geschenkt. Die sind lobbygesteuert, pur. Die sPD ist ... tja, was ist diese Partei? Haben diese Leute nicht begriffen, dass sie mit dieser Politik zwar die Aufträge der Lobby erfüllen, den Populismus bedienen doch schon auf mittlere Sicht eine wirtschaftliche Schlappe erleben, die sich schon abzeichnet? China wird uns wieder mal den Rang ablaufen, das kennen wir ja schon. Und unsere Kinder und Enkelkinder? Ach ja, ich vergaß: wenn die wählen gehen, sind die derzeitigen Akteure schon im gut finanzierten Ruhestand....

    • K

      @Perkele:

      Nicht nur die SPD, sondern auch die IG Metall trägt das Aus vom Aus mit, leider.

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