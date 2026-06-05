Wie klimaschädlich ist KI? Die drei wichtigsten Klima-News der Woche

Die KI-Branche wächst schneller als jede andere Branche. Das hinterlässt Spuren und sorgt für einen massiv steigenden Verbrauch an Energie, Wasser, Land. Wie groß der Ressourcenverbrauch von Rechenzentren heute ist, wie er sich bis 2030 voraussichtlich entwickeln wird und welcher Anteil daran auf die Künstliche Intelligenz entfällt, darüber sprechen Katharina Schipkowski und Verena Kern im klima update°.

Klimabedingte Flucht ist kein Zukunftsthema mehr, sondern schon heute – durch eine zunehmende Zahl von Extremwetterereignissen – auf einem sehr hohen Stand. Das ist die Kernbotschaft des „Reports Globale Flucht 2026“, dessen Schwerpunkt das Wechselverhältnis von Klimawandel und Flucht ist. Das Thema ist brisant: Denn die UN erkennen zwar heute die Klimakrise als Fluchtgrund an. Einen Rechtsanspruch auf Aufnahme gibt es aber nicht.

Ist der Eindruck eigentlich richtig, dass die aktuelle Bundesregierung dem Klimathema kaum noch Aufmerksamkeit schenkt? Das lässt sich nun mit einem Analysetool überprüfen, das von dem Rechercheportal „Frag den Staat“ entwickelt wurde. Es enthält sämtliche Transkripte der Regierungspressekonferenzen der letzten zwölf Jahre, die nach Schlagworten durchsucht werden können. Dabei zeigt sich: Klima ist vor allem ein Thema, wenn Bür­ge­r:in­nen in großer Zahl auf die Straße gehen (wie 2019 Friday for Future) oder wenn die Koalition darüber streitet (wie 2023 bei Habecks Heizungsgesetz).

klima update°: der Podcast zu Klimapolitik, Energiewende und Klimaforschung. In Kooperation mit dem Onlinemagazin klimareporter° und der taz panterstiftung. Immer auf taz.de, Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt.