piwik no script img

Anschlag auf das Berliner StromnetzLetzte Warnung

Kommentar von

Stefan Alberti

Ohne besseren Schutz und mehr Vorbereitung könnte auch ein ganzes Bundesland lahmgelegt sein.

Ehrenamtliche stellen Feldbetten in einer Sporthalle auf
Ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke am Teltowkanal im Südwesten Berlins löste den Stromausfall aus Foto: Michael Ukas/dpa

G ruselig, so ein Blackout. Aber im Roman „Blackout“ von Marc Elsberg ist er glücklicherweise nach 799 spannenden Seiten vorbei. In echt würde das ja wohl gar nicht erst passieren, dafür gäbe es doch bestimmt zig Schutz- und Backup-Systeme, oder? Eben nicht. Mit dem Gefühl von Hilflosigkeit und Ausgeliefertheit lässt einen zumindest als Betroffener der Anschlag auf das Berliner Stromnetz zurück. Der wird im Südwesten der Stadt vorausichtlich noch bis Donnerstag Zehntausende ohne Strom und Heizung zurücklassen.

Wenn es daran überhaupt etwas Positives gibt, dann das: Es sind „nur“ 45.000 der über 2 Millionen Berliner Haushalte betroffen. Und noch ist zwar nicht klar, wie die Bilanz aussehen wird, wenn der Strom wieder überall fließt und ob nicht doch Tote zu beklagen sein werden. Aber es könnte das bleiben, was bei der Marine „Schuss vor den Bug“ heißt – eine letzte Warnung vor dem Volltreffer.

Schon im September 2025 nach einem ersten Anschlag auf das Berliner Stromnetz regte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) an, was jetzt auch die Gewerkschaft der Polizei fordert: darüber nachzudenken, mehr (Video-)Überwachung sensibler Anlagen im öffentlichen Raum zuzulassen. Und ob es in der Güterabwägung nicht sinnvoll wäre, den Datenschutz etwas weiter hintanzustellen und darin nicht gleich den orwellschen Überwachungsstaat zu sehen.

Es geht darum, geschützter vor gezielten Anschlägen zu sein. Denn was ist, wenn eine einzige Gruppe nicht nur 45.000 Haushalten Strom und Heizung raubt, sondern zehn oder zwanzig Gruppen gleichzeitig handeln? Dann gibt es da nicht eine überschaubare Blackout-Zone, sondern eine komplett lahmgelegte 4-Millionen-Stadt.

Zur Vorbeugung gehört aber auch, selbst mehr als nur eine Suppendose im Schrank zu haben. Sich vorzubereiten – sich zu „preppen“ – darf nicht bloß eine Sache skurriler Gruppen sein. Was dazu nötig ist, steht auf den Internetseiten der zuständigen Behörden. Die Zugriffszahlen darauf dürften bisher überschaubar gewesen sein. Das wird sich nun hoffentlich ändern.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Stefan Alberti

 Redakteur für Berliner Landespolitik
Jahrgang 1967. Seit 2002 mit dreieinhalb Jahren Elternzeitunterbrechung bei der taz Berlin. Schwerpunkte: Abgeordnetenhaus, CDU, Grüne.
Themen #Stromausfall #Anschlag #Franziska Giffey
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Kerze steht während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins in einem Fenster
Stromausfall im Berliner Südwesten Zuhause in Blackouthausen

Was tun ohne Strom? Unser Autor hat die Winternacht mit Campingkocher und Kurbelradio duchgestanden und dabei ganz besondere Wärmequellen gefunden.

Von Stefan Alberti
Ehrenamtliche Mitarbeiter des DRK bauen während eines Stromausfalls im Südwesten Berlins in einer Notunterkunft Feldbetten auf. Vom Brand einer Kabelbrücke sind 50.000 Haushalte und 2.000 Gewerbebetriebe betroffen.
Stromausfall in Berlin dauert an Erste Nacht im Dunkeln

Koffer packen, Bleibe suchen: Wegen des Blackouts in Berlin verlassen viele ihre Wohnungen. Laut Polizei handelt es sich um einen Anschlag von Linksextremisten.

Fahrzeuge an einem beleuchteten Strommast in der Nacht
Vulnerable Stromnetze „Wir müssen Resilienz von Anfang an mitdenken“

Der tagelange Blackout war für ihn ein Fingerzeig: Die Stromnetze sollten „inselfähig“ werden, fordert Philipp Blechinger vom Reiner Lemoine Institut.

Interview von Claudius Prößer
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

3 Kommentare

 / 
  • C

    Da es keinen vollständigen Schutz vor solchen Anschlägen geben wird, sollte auf alle Fälle mehr in Backups investiert werden. D.h. in zusätzliche Leitungen und Querverbindungen um die Möglichkeit von schnellen Ersatzschaltungen durchführen zu können und in Notstromanlagen für kritische Infrastruktur. Gibt es zum Teil schon, aber meiner Meinung zu wenig. So ist das Mobilfunknetz nur teilweise für Stromausfälle abgesichert und wenn, dann auch nur für einige Stunden. Im Festnetz ist es noch kritischer, da mittlerweile fast alle Endgeräte einen Stromanschluss benötigen. Auch die Netzknoten sind nur teilweise auf längere Stromausfälle vorbereitet.



    Kostet halt alles Geld.

  • CW

    Wir haben Videoüberwachung kürzlich im Freundeskreis diskutiert.



    Viele von uns kennen diese aus Metropolen wie bspw. in Südostasien.



    Dort habe ich persönlich in den öffentlichen Bereichen, wie U-Bahnen ein besseres Gefühl wie bei uns.

    Bin auch leid geplagt, weil schon mehrmals Autos in unserer TG die Reifen abgestochen wurden und hin und wieder auch massiv der Lack zerkratzt wurde. Videoüberwachung ging nicht weil ein paar Parkplätze öffentlich sind und diese deshalb verboten ist.

  • S

    Das übliche Geschrei, wie nach jedem Anschlag: Schutz, Schutz, Schutz vor allen Gefahren! Und zwischendurch: Bürokratieabbau fordern!



    Neuralgische Punkte im Stromnetz zu identifizieren, ist nicht mal eben so getan. Die beste Lösung, wenn so was häufiger vorkommt: Die Täter fassen. Selbst die Ukrainer, die mitten auf dem Meer eine Pipeline gesprengt haben, hat man letztlich idenifiziert.

meistkommentiert

1
Reaktionen auf US-Angriff in Venezuela Europas Offenbarungseid
2
US-Angriff auf Venezuela Krieg im Hinterhof
3
Umstrittene Silvesterknallerei Millionen Unterschriften für Böllerverbot
4
Schwarz-Rot und Gendergerechtigkeit Gleichstellung in Gefahr
5
Vorschlag für eine neue Praxisgebühr Lieber über die Honorare der Ärzteschaft diskutieren
6
Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine Ein brüchiger Frieden ist besser als ein stabiler Krieg