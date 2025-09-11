piwik no script img

Stromausfall in BerlinBerlin ist angreifbar

Simone Schmollack
Kommentar von Simone Schmollack

Das Blackout zeigt, wie fragil auch die deutsche kritische Infrastruktur sein kann. Das ist ein Denkzettel für die Stadtpolitik.

Mitarbeiter des deutschen roten Kreuzes und des Technischen Hilfswerks stehen in der Dunkelheit an einer Anlaufstelle für die Bevölkerung
Beim Stromnetz fängt der Bevölkerungsschutz an Foto: Britta Pedersen/dpa

B erlin länger ohne Strom. Kann man sich das vorstellen? Das kommt doch nur in New York oder in Ländern vor, die eine fragile Stromversorgung haben. Doch jetzt ist genau das in der Hauptstadt eingetreten, was die meisten für unmöglich halten: Teile der Stadt sind mehr als 48 Stunden ohne Strom. Das ist der längste Blackout in Berlin seit einem Vierteljahrhundert.

Die mutmaßlichen Brand­stif­te­r:in­nen haben ganze Arbeit geleistet – und vermutlich genau das Ziel erreicht, das sie erreichen wollten: Bevölkerung, Behörden, Energieversorger in Panik versetzt und den Alltag der Betroffenen massiv gestört.

Das wirft Fragen auf: Wie kann es sein, dass in der Hauptstadt Reparaturen an der kritischen Infrastruktur so lange dauern? Was machen wir, wenn es zu noch heftigeren Störungen kommt? Aufgrund der instabilen Lage in Europa und den kriegerischen Bedrohungen sollten wir auf das Schlimmste vorbereitet sein, insbesondere beim Stromnetz.

Nun ist es nicht so, dass Berlin ein instabiles oder unsicheres Stromnetz hätte, im Gegenteil: Ein Großteil der Leitungen verläuft unterirdisch, das Netz funktioniert nach dem sogenannten (n-1)-Prinzip: Die Stromversorgung kann rasch wieder hergestellt oder weiterhin gewährleistet werden, wenn ein Teil im System ausfällt.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Fürs Sicherheitsgefühl muss Geld da sein

Die Tä­te­r:in­nen haben dieses Prinzip überlistet und aus n-1 – offenbar ganz bewusst – n-2 gemacht, also zwei Punkte gleichzeitig zerstört. Dass die nicht so leicht wieder zu reparieren sind, ist nachvollziehbar. Aber das darf in Zeiten hybrider und direkter Kriegsführung nicht (mehr) sein.

In den vergangenen Jahren haben sich Ber­li­ne­r:in­nen schon an alles Mögliche gewöhnt: an jeder Ecke eine Baustelle (ohne dass es vorangeht), Ausfälle beim ÖPNV, eingeschränkte Stadtreinigung.

Aber der Eindruck, dass die Menschen sich nicht sicher fühlen können, wiegt um einiges schwerer. Zum Sicherheitsgefühl zählt auch, dass sie sich darauf verlassen können, dass Krankenhäuser, Internet, Notrufe zeitnah wieder funktionieren. Ja, das kostet Geld. Aber dafür muss Geld da sein. Sonst macht sich Berlin (noch) angreifbar(er).

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Simone Schmollack

Simone Schmollack

 Ressortleiterin Meinung
Ressortleiterin Meinung. Zuvor Ressortleiterin taz.de / Regie, Gender-Redakteurin der taz und stellvertretende Ressortleiterin taz-Inland. Dazwischen Chefredakteurin der Wochenzeitung "Der Freitag". Amtierende Vize-DDR-Meisterin im Rennrodeln der Sportjournalist:innen. Autorin zahlreicher Bücher, zuletzt: "Und er wird es wieder tun" über Partnerschaftsgewalt.
Themen #Berlin #Stromausfall #Stromnetz #Sabotage #Kritische Infrastruktur #Infrastruktur
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Lastwagen schleppt eine Tram ab

Nach Brandanschlag auf Strommasten

Berlins längster Blackout

Auch am Donnerstag werden wohl noch Tausende Menschen in Berlins Südosten ohne Strom sein. Der Netzbetreiber will nun Kabel behelfsmäßig verbinden.
Von Plutonia Plarre und Uta Schleiermacher
Absperrband vor einem beschädigten Strommast in Berlin

Kritis-Dachgesetz der Bundesregierung

Kabinett beschließt mehr Schutz für Infrastruktur

Risikoanalysen und Vorschriften sollen Versorgung auch bei Krisen und Krieg sichern. Wie nötig das ist, zeigt der Anschlag auf das Berliner Stromnetz.
Von Frederik Eikmanns
Die verbrannten Reste eines Strommastes

Nach Brandanschlag auf Strommasten

Tausende in Berlin noch immer ohne Strom

Nach dem mutmaßlichen Brandanschlag in Berlin haben Tausende weiter keinen Strom. Ein Abgeordneter vermutet, dass die Angreifer Insider-Wissen hatten.

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Präsidentin der UN-Vollversammlung

Baerbocks bizarre Ämterrochade

2

Shitstorm um Autorin Caroline Wahl

Lasst die Frau Ferrari fahren!

3

Buch über Erfolg der Nazi-Ideologie

Die Lust am Hass bleibt

4

Diskussion um Wehrdienst

Doppelte Solidarität

5

Eröffnung der Automesse IAA

Bühne frei für Benzin und Diesel

6

Die Wahrheit

Pflicht und Gicht