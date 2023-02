Wahlen in der Hauptstadt : Die Illusion vom linken Berlin

Der linke Lack ist ab. Das Wahlergebnis ist eine derbe Klatsche für das rot-grün-rote Regierungsbündnis – und wirkt hoffentlich disziplinierend.

Im September 2021 stimmen in Berlin an die 60 Prozent für die Enteignung großer Wohnungsunternehmen; am Sonntag, keine eineinhalb Jahre später, gelingt der CDU ein Erdrutschsieg und sie reklamiert für sich den Regierungsauftrag. Ist das noch die gleiche Stadt?

Natürlich ist das progressive Berlin nicht verschwunden, immerhin haben SPD, Grüne und Linke weiterhin genug Stimmen, um im Abgeordnetenhaus eine gemeinsame Regierung zu bilden gegen den großen Wahlsieger CDU. Und nun, da die SPD hauchdünn mit gerade mal 105 Stimmen vor den Grünen liegt, bleibt das auch die wahrscheinlichste Option.

Doch der linke Lack ist ab. Wer auf die politische Landkarte schaut, sieht: Rund um das Herz der Stadt, sprich die Innenstadtkieze, ist sie fast ausschließlich schwarz (und leider ein bisschen braun).

Diese Schlappe haben sich die drei bisherigen Regierungsparteien zu einem guten Teil selbst zuzuschreiben. Sicher, sie haben in Sachen Integration der Geflüchteten aus der Ukraine sehr gute Arbeit geleistet; sie haben in der Energiekrise schnell und umfassend gehandelt. Und sie sind auch nicht unbedingt verantwortlich für den Mangel an Leh­re­r*in­nen oder den Folgen der einst kaputtgesparten Verwaltung, an denen die Stadt bis heute leidet.

Wohin will die SPD nun steuern?

Aber die drei Parteien, die immerhin seit mehr als sechs Jahren zusammen regieren, hatten der Kritik von Union und Bür­ge­r*in­nen im Wahlkampf auch nicht viel entgegenzusetzen. Bezahlbare Mietwohnungen sind genauso selten wie Termine auf dem Bürgeramt, es gibt zu wenig Schulplätze, die Verkehrswende schleicht höchstens voran.

Und inzwischen sind es viele Ber­li­ne­r*in­nen leid, bundesweit als Be­woh­ne­r*in­nen einer Pannenmetropole verunglimpft zu werden, zuletzt eben wegen des Wahlchaos, für das der damalige SPD-Innensenator politisch verantwortlich war, der inzwischen Bausenator ist. So gelang es der CDU mit Kai Wegner, ihrem relativ unscheinbaren Spitzenkandidaten, vor allem mit großen Versprechungen in der Stadt zu punkten, die sie vor gut 20 Jahren mit ihrer Verantwortung für den Bankenskandal fast in den Ruin getrieben hatte. Die benötigten Zehntausende Verwaltungsmitarbeiter*innen, Leh­re­r*in­nen und (Miet-)Wohnungen wird auch sie nicht herbeizaubern können.

Grüne und Linke können trotz des CDU-Siegs zufrieden sein mit ihren Ergebnissen; die SPD jedoch verlor zahlreiche Wäh­le­r*in­nen an die Union. Daher muss sich vor allem sie fragen, wohin sie nach diesem 12. Februar steuert. Denn zur Wahrheit gehört eben auch: Ohne die SPD kann Berlin keine linke Stadt sein. Und wenn die SPD weiterhin progressive Politik machen will: Will sie diese dann auch offensiv vertreten? Daran haperte es zuletzt zumindest bei der Führung.

Kommt es erneut zu einem Bündnis aus SPD, Grünen und Linken, dürfte die Klatsche vom Sonntag sogar disziplinierend wirken: Denn nun ist klar, dass die CDU in der Hauptstadt eben nicht dauerhaft ein Mauerblümchendasein fristet. Sie wird nicht müde werden zu betonen, dass sie die stärkste Partei geworden ist. Sie wird versuchen, dem linken Bündnis die demokratische Legitimation abzusprechen. Für Giffey, Jarasch und Co. bedeutet das: Sie müssen mehr liefern als bisher in den noch knapp dreieinhalb Jahren bis zur nächsten Wahl.

Für die Regierungsarbeit heißt das konkret: Projekte auch dann zusammen vertreten, vermitteln und verteidigen, wenn sie nicht Herzenssache aller drei Parteien sind. Etwa wenn es um Neubau geht oder um das wahrscheinlich anstehende Enteignungsgesetz. Nur gemeinsam ist ein linkes Bündnis, eine linke Koalition stark; weiterhin jeden internen Konflikt genussvoll in die Öffentlichkeit zu tragen, stärkt nicht das eigene Profil, sondern das der Opposition. Und für 2026 sollte man sich überlegen, ob ein gemeinsamer Lagerwahlkampf nicht doch erfolgreicher ist.