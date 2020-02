Wahl in Thüringens Landtag

Kemmerich neuer Ministerpräsident

Überraschend wurde Thomas Kemmerich (FDP) zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt. Entscheidend: die Stimmen der AfD.

ERFURT rtr/dpa | Bei der Wahl zum Thüringer Ministerpräsidenten ist überraschend der FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Regierungschef gewählt worden. Er setzte sich bei der Abstimmung am Mittwoch im Landtag in Erfurt im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke) durch.

Im dritten Wahlgang erhielt Kemmerich am Mittwoch im Erfurter Landtag 45 Stimmen und damit eine Stimme mehr als der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow (Linke). Damit stimmte die AfD-Fraktion offenbar geschlossen für den FDP-Kandidaten, ihr eigener Bewerber Christoph Kindervater erhielt keine Stimme.

Die Entscheidung über das Amt des Ministerpräsidenten in Thüringen fiel im Landtag erst in einem dritten Wahlgang. Der bisherige Amtsinhaber Bodo Ramelow verfehlte am Mittwoch in den ersten zwei Durchgängen die erforderliche absolute Mehrheit von 46 Stimmen. Der für eine rot-rot-grüne Minderheitskoalition antretende Linke-Politiker erhielt 44 Stimmen und damit eine mehr als im ersten Wahlgang. Linke, SPD und Grüne kommen zusammen auf 42 Abgeordnete.

Der von der AfD aufgestellte parteilose Kandidat Christoph Kindervater erhielt im zweiten Wahlgang 22 Stimmen, wie Landtagspräsidentin Birgit Keller mitteilte. Die AfD war bei der Landtagswahl im Oktober 2019 mit 22 Abgeordneten zweitstärkste Fraktion geworden. Im dritten Wahlgang reicht zur Wahl des Regierungschefs die einfache Mehrheit.