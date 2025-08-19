piwik no script img

taz zahl ich

Kein Exit für Nazis!Ausschluss Zschäpes gefordert

Die inhaftierte NSU-Terroristin nimmt an einem Aussteigerprogramm für Nazis teil. Angehörige von Opfern fürchten dadurch ein vorzeitiges Haftende.

Ein Portrait des ersten NSU-Opfers Enver Simsek hängt an einem Baum nahe des Tatorts
Nürnberg, 9. September 2014: Gedenken an das erste NSU-Opfer Enver Şimşek am Tatort Foto: Daniel Karmann/dpa
Yağmur Ekim Çay
Von Yağmur Ekim Çay

Frankfurt/Main taz | Die Töchter von drei Opfern des Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU), Semiya Şimşek, Mandy und Michalina Boulgarides sowie Gamze Kubaşık, wenden sich mit einer Petition an das Aussteigerprogramm „EXIT“ sowie an die Bundesregierung. Anlass ist die Aufnahme der verurteilten NSU-Terroristin Beate Zschäpe in das Aussteigerprogramm. Im Juli 2018 war Zschäpe wegen ihrer Beteiligung an der zehnfachen Mordserie des NSU zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt worden. Nach Informationen der taz ist sieinzwischen im Aussteigerprogramm „EXIT“ aufgenommen worden. Die Organisation selbst wollte sich dazu zuletzt „aus rechtlichen Gründen“ nicht äußern.

Die Töchter der von Rechtsextremen ermordeten Enver Şimşek, Theodoros Boulgarides und Mehmet Kubaşık fordern den sofortigen Ausschluss von Beate Zschäpe aus dem Aussteigerprogramm, solange sie ihr Wissen über den NSU nicht lückenlos offenlegt. Außerdem fordern sie umfassende Unterstützung für die Hinterbliebenen und Überlebenden der Mord- und Anschlagsserie des NSU sowie für alle Opfer rechter Gewalt, „rechtlich, finanziell, psychologisch und institutionell durch dauerhafte angemessene Opferrenten“.

Şimşek, Boulgarides und Kubaşık kritisieren zudem, dass sie erst aus den Medien von der Aufnahme der NSU-Terroristin in ein Aussteigerprogramm erfahren hätten, und äußern ihre Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Ausstiegs. Denn bis November 2026, also nach 15 Jahren Haft, entscheidet das Oberlandesgericht München über die endgültige Dauer von Zschäpes Strafe und über eine mögliche frühere Entlassung. Eine angebliche Abkehr von einer rechtsextremistischen Ideologie könnte dabei ein mildernder Faktor sein. Şimşek, Boulgarides und Kubaşık sprechen von einem „taktischen Manöver“. „Wir müssen nun erleben, wie Beate ­Zschäpe augenscheinlich dabei unterstützt werden soll, ihre Haftzeit möglichst kurz zu halten“, so die Angehörigen.

Angehörige fühlen sich im Stich gelassen

„Dieses Vorhaben ist ein Skandal“ so Mandy Boulgarides, die Tochter von Theodoros Boulgarides, der 2005 in München vom NSU ermordet wurde. Es zeige erneut, „wie dieser Staat Täter schützt, ihnen Wege öffnet und Resozialisierung ermöglicht – während wir Hinterbliebenen, Überlebenden und Angehörigen seit Jahren ignoriert, vertröstet und im Stich gelassen werden.“

Zudem habe Zschäpe keine einzige der mehr als 300 Fragen, die die Opferfamilien im Prozess an Zschäpe gerichtet hatten, bislang beantwortet. „Warum wurden ausgerechnet unsere Väter vom NSU ermordet? Wer gehörte zum NSU und dessen Netzwerk? Gab es Kontakte zu den Sicherheitsbehörden von den Mitgliedern des NSU und denen des Netzwerkes?“, so Semiya Şimşek, Mandy und Michalina Boulgarides und Gamze Kubaşık.

Beate Zschäpe ging 1998 gemeinsam mit Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in den Untergrund und bildete mit ihnen das Kerntrio der rechtsterroristischen Neonazi-Zelle NSU. ­Zwischen 2000 und 2007 ermordete der NSU zehn Menschen – neun von ihnen aus rassistischen Motiven: Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, ­Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Neonazis #Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) #Beate Zschäpe #Exit #Rassismus #Polizeigewalt und Rassismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Rechtsterroristin Beate Zschäpe im NSU-Prozess in München

Zschäpe im Aussteigerprogramm

„Das wäre eine weitere Demütigung“

NSU-Terroristin Beate Zschäpe befindet sich in einem Aussteigerprogramm. Die Ombudsfrau der Opferfamilien hält das für wenig glaubwürdig.
Von Konrad Litschko
Neonazi Robin Schmiemann mit Fackel, links neben ihm Siegfried „SS-Siggi“ Borchardt

Neonaziprozess in Dortmund

„Combat 18“-Mitglieder sehen Gericht als Bühne

Die gewaltorientierte Neonazi-Organisation ist seit 2018 verboten. Bei Prozessauftakt wird deutlich, dass die Angeklagten sie fortgeführt haben.
Von Jennifer Stange
Ein Probedruck der Zeitung "HaftLeben" liegt während einer Redaktionssitzung in der Justizvollzugsanstalt auf einem Tisch

Gefangenenzeitung „HaftLeben“

Ein Lichtblick für Gefangene

Rund 30 Gefangenenzeitungen gibt es deutschlandweit, einige erscheinen digital. Eine Haushaltssperre verhindert nun das Erscheinen der Chemnitzer „HaftLeben“.
Von Johanna Treblin

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.
  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Klöckner setzt taz mit Nius gleich

Die taz hat News für Klöckner

2

Wahlen in Bolivien

Der Traum ist aus

3

Debatten um Religionsunterricht

Religiöse Bildung für alle

4

Kneipenlärm und Ohropax

Nachtunruhe aushalten – das ist ein Großstadt-Skill

5

Migration neu denken

So könnte eine humane Fluchtpolitik aussehen

6

Europas Rolle nach Alaska-Gipfel

Sanktionen reichen nicht