piwik no script img

Ausweitung der russischen AngriffeDer Ukraine konsequent helfen – jetzt!

Dominic Johnson

Kommentar von

Dominic Johnson

Russlands Terror gegen die Ukraine geht weiter, partielle Feuerpausen sind eine reine Finte. Europa darf nicht tatenlos zusehen.

Im Dunkeln werden Hilfsgüter verteilt
Hilfe in dunklen, kalten Zeiten – Alltag in der Ukraine Foto: Danylo Antoniuk//Ukrinform/imago

H underte von Drohnen, Dutzende von Raketen, vier zerschossene Heizkraftwerke, Hunderttausende erneut von Heizung und Wärme abgeschnittene Menschen – das ist die Bilanz der neuen russischen Luftangriffe auf die Ukraine in der Nacht zu Dienstag. Noch während Donald Trump sich erneut damit brüstete, er habe Wladimir Putin zum Stopp seiner Angriffe überredet, entfesselte der russische Präsident seine bisher härteste Attacke des Jahres – in der bisher kältesten Winternacht. Das sind nicht bloße „Angriffe auf die Energieinfrastruktur“. Es ist systematischer Terror gegen die Bevölkerung.

Die zwischen Trump und Putin vereinbarte partielle Feuerpause Russlands erweist sich als reine Verschnaufpause, in der Putin seine Waffen neu sortieren konnte. Auch Massenmörder müssen sich zwischendurch mal ausruhen, um dann mit frischer Kraft wieder zuschlagen zu können.

Und es ist natürlich ein vertrautes Spiel, gerade während eines laufenden Friedensprozesses – die trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen am Mittwoch in Abu Dhabi weitergehen – militärisch zu eskalieren. „Talk and Fight“ heißt das in der internationalen Diplomatie; „den Entscheidungsspielraum der Ukraine verringern“, nennt es der Kreml.

In der Ukraine weckt der Horror andere Assoziationen, etwa an den Holodomor-Völkermord der 1930er Jahre, als Stalin die Ukraine gezielt aushungerte. Die Menschen starben damals nicht, weil sie direkt ermordet wurden, sondern weil sie verhungerten. Heute sterben sie nicht, weil sie direkt bombardiert werden, sondern weil sie erfrieren.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Die europäische Öffentlichkeit verschließt davor momentan die Augen. Vielleicht, um die unangenehmen Konsequenzen für sich selbst auszublenden. Denn man kann eigentlich nicht tatenlos zusehen. Wer an Frieden für die Ukraine interessiert ist, muss ihr jetzt helfen, und zwar in einer anderen Dimension als bisher. Es braucht flächendeckend zivile Aufbauteams, eine massive Aufstockung der ukrainischen Luftabwehr und auch ein konsequentes Vorgehen gegen die „Schattenflotte“, die russisches Öl in alle Welt transportiert, um das Geld zu erwirtschaften, mit dem Russland seine Rüstungsbestände immer neu auffüllt.

In letzter Konsequenz darf Europa, wenn es die eigenen Werte ernst nimmt, auch gezielte Schläge gegen die Stationierungsorte der russischen Raketen und Drohnen nicht ausschließen. Europa hat sich schon bereit erklärt, in der Zukunft militärisch zu handeln, sollte Russland ein zukünftiges Ukraine-Friedensabkommen brechen. Also muss es auch bereit sein, jetzt zu handeln, um jetzt den russischen Terror zu beenden.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Dominic Johnson

Dominic Johnson

 Ressortleiter Ausland
Seit 2011 Co-Leiter des taz-Auslandsressorts und seit 1990 Afrikaredakteur der taz.
Themen #Krieg in der Ukraine #Wolodymyr Selenskyj #Wladimir Putin
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Frau fegt Trümmer zusammen nach einem russischen Angriff auf Kyjiw
Krieg in der Ukraine Luftangriffe während Besuchs des Nato-Generalsekretärs

Russland feuert 450 Drohnen und 70 ballistische Raketen auf die Ukraine ab. Betroffen ist – wieder einmal – vor allem die kritische Infrastruktur.

Von Bernhard Clasen
Menschen im eiskalten Winter ohne Strom in einer U-Bahn-Station.
Waffenstillstand in der Ukraine Moratorium statt Beschuss
Kommentar von Bernhard Clasen

Nachdem Russland das ukrainische Energienetz massiv beschossen hat, gab es eine kurze Feuerpause. Doch auch die Ukraine beschießt russische Anlagen.

Menschen gehen an einem frostigen Wintertag durch die Straßen von Kyjiw - sie tragen dicke Mäntel und Mützen
+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ Ukraine erlebt den härtesten Winter seit Kriegsbeginn

Bei russischen Angriffen wurden zwei Menschen in der Ukraine getötet. Der US-Gesandte Witkoff soll am Donnerstag Putin treffen. Kyjiw ist zum Teil ohne Strom.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Raserunfälle und die Autoindustrie Geiler töten
2
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
3
Stockende Gebäudesanierung Teure Kältewelle für Arme
4
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter
5
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
6
Rücktritt des ADAC-Chefs Er hat für Klimaschutz geworben