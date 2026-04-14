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Wahlausgang in BudapestRechter Star verglüht

Tanja Tricarico

Kommentar von

Tanja Tricarico

Viktor Orbán hat die Parlamentswahl in Ungarn verloren. So fest, wie er und andere Rechte dachten, saß er nicht im politischen Sattel.

Ein zerstörtes Wahlplakat mit dem Gesicht von Viktor Orban
Plakat des abgewählten ungarischen Regierungsschefs Viktor Orban in Budapest Foto: Neil Milton/Sopa Images/imago

D ie Stoßseufzer der Erleichterung waren an diesem Sonntagabend in weiten Teilen Europas nicht zu überhören. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gehörte zu den ersten, die den ungarischen Wahlsieger der Parlamentswahlen Péter Magyar beglückwünschten. Auch Kanzler Friedrich Merz ließ mit seiner Reaktion nicht lange auf sich warten.

Viktor Orbán, der Mann, der unzählige EU-Gipfel sabotierte, wenn es um Sanktionen gegen Russland ging, der Mann, der mit Tricks aus dem Saal gelockt werden musste, damit die nächste Tranche an Ukraine-Hilfen freigegeben werden konnte und nun seit Wochen einen Milliardenkredit an das Land im Krieg blockiert, dieser Mann wandert nun auf die Oppositionsbank in Ungarn.

Wird die EU mit Magyar also wieder handlungsfähig in der Außen- und Sicherheitspolitik? Die Hoffnung ist jedenfalls groß, mit historischen Superlativen wird nicht gespart. Von einer historischen Chance für Ungarn und Europa ist die Rede und von einer schweren Niederlage für den Rechtspopulismus. Orbán war und ist ein Star unter den Rechten in Frankreich, in der Slowakei, in Tschechien, Polen, Deutschland. Er machte nie einen Hehl daraus, dass er Russlands Machthaber Wladimir Putin deutlich näher steht als dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

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Die russische Propagandamaschine lief dementsprechend heiß im Wahlkampf. Mittendrin tauchten gar Videos auf, in denen ukrainischen Geflüchteten ein Anschlag auf Orbán angehängt wird. Alles fake und offenbar verbreitet von einem russischen Bot-Netzwerk, eine Desinformationskampagne auf höchstem Level.

Auch aus dem Weißen Haus mangelte es nicht an Schützenhilfe. Direkt nach der Münchner Sicherheitskonferenz tauchte US-Außenminister Marco Rubio in Budapest auf, wenige Tage vor der Wahl Vizepräsident JD Vance. Orbán war mehrfach zu Besuch in der Luxusresidenz des US-Präsidenten in Mar-a-Lago. Nach diesem Wahlsonntag zeigt sich aber, dass der ungarische Posterboy der Rechten doch nicht so fest im politischen Sattel saß, wie gehofft. Die „Hilfe“ aus Übersee wurde zum Boomerang.

Und nun? Dass das 16 Jahre dauernde Machtregime Orbáns zu Ende ist, ist mehr als ein Warnsignal an die destruktiven Kräfte in Europa. Es ist auch klares Nein aus der Bevölkerung Richtung Moskau und Washington. Vorerst. 2027 wird ein Superwahljahr in Europa mit richtungsweisenden Neuaufstellungen in schwergewichtigen Parlamenten. Das Playbook der Rechten in Frankreich, Polen, Italien wird sich neu schreiben. Das Wahlergebnis in Ungarn ist derzeit nicht mehr als eine Verschnaufpause.

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Tanja Tricarico

Tanja Tricarico

 ausland
Schreibt über Außen- und Sicherheitspolitik, Entwicklungszusammenarbeit, früher auch Digitalisierung. Host der Fernverbindung, dem Auslands-Podcast der taz. Privat im Einsatz für www.geschichte-hat-zukunft.org
Themen #J.D. Vance #Donald Trump #Viktor Orbán #Präsidentschaftswahl #Ungarn
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2 Kommentare

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  • N

    "Es ist auch klares Nein aus der Bevölkerung Richtung Moskau und Washington." das ist unbestritten, aber damit Orban überhaupt abgewählt wurde, musste das Land erst richtig heruntergewirtschaftet werden und letztlich ist es obendrein noch Glück, dass Orban anscheinend dann doch vor Wahlfälschung zurückgeschreckt ist. (so wie die Kommunisten, wollte er dann am Ende doch wohl nicht sein...? )



    Aber daraus Hoffnung zu schöpfen fällt schwer, die Aussicht, dass irgendwann auch solch eine Regierung wieder geht, dann wenn die nächste Wirtschaftskrise kommt ist ein schwacher Trost und eigentlich eine Binse. 16 Jahre sind lang... und kein Hoffnungsschimmer.



    (Das alles einmal in Hinblick auf hiesige Wahlen gedeutet)

  •

    "Rechter Star verglüht"



    Um hier im Bild zu bleiben:



    Bei br.de



    "2019 und 2020 war Beteigeuze, ein roter Riese im Sternbild des Orion, so dunkel wie noch nie. Experten waren sich einig: Er stehe kurz vor der Supernova. Doch dann kam es anders und Beteigeuze leuchtet auch 2024 wieder hell am Firmament. Der Riesenstern Beteigeuze ist 1.000 mal größer und strahlt 55.000 mal heller als unsere Sonne, doch früher oder später wird er definitiv verglühen und das könnte wochenlang zu sehen sein. Bei der Supernova eines roten Riesen kann es sein, dass der Stern wochenlang so hell wie der Mond am Himmel erscheint und auch tagsüber noch so hell leuchtet, dass man..."



    (...)



    "Am Ende eines roten Riesen beginnt der Stern zu pulsieren. Er atmet, das heißt, er wird größer und kleiner und dadurch scheint er heller und dunkler. Eben dieses Phänomen konnte man zwischen März 2019 und Anfang 2020 vermehrt am Sternenhimmel bei Beteigeuze feststellen. Für die Wissenschaft war das ein klarer Hinweis auf das Ende des Sterns. Doch in der Zwischenzeit hat sich Beteigeuze wieder erholt und es gibt keine Hinweise auf eine bevorstehende Supernova. Jedoch schwankt die Helligkeit des roten Riesen wieder und das..."

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