Rohstoffe und Klimawandel: Benzin muss kontingentiert werden

Sie sind die Leute von nebenan, ein Zahnarztppaar, ein Sozialpädagoge, eine Gemeinderätin. Doch ab 2015 bereiten sie den Zusammenbruch des Staates vor. Eine Recherche in der taz am wochenende vom 6./7. Juni. Außerdem: Eine Sachkunde zur größten Körper-Problemzone des Landes, dem Bauch. Und: Der britische Schriftsteller John Burnside rechnet mich dem Vereinigte Königreich ab. Die taz am wochenende gibt es immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.