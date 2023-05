Razzia gegen Letzte Generation : Durchsuchungen in 7 Bundesländern

Jetzt beschuldigt auch Bayern die Letzte Generation, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Der Vorwurf: Mit Spenden seien Straftaten finanziert worden.

BERLIN taz | Seit Tagen wird hitzig diskutiert, ob die Letzte Generation eine kriminelle Vereinigung ist. Nun sieht diesen Verdacht auch die Münchner Generalstaatsanwaltschaft: Sie ließ am Mittwoch deshalb in mehreren Bundesländern sieben Beschuldigte aus der Klimaprotestgruppe und 15 Wohnungen durchsuchen. Auch zwei Konten wurden beschlagnahmt und ein Vermögensarrest für Gelder der Gruppe verhängt. Auch die Webseite der Letzten Generation wurde im Zuge der Ermittlungen abgeschaltet.

Den Durchsuchten – 22 bis 38 Jahre alt – wirft dieGeneralstaatsanwaltschaft München die Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung vor. Dafür hätten diese etwa eine Spendenkampagne für die Begehung von Straftaten initiiert, diemindestens 1,4 Millionen Euro eingebracht habe, so die Ermittler. Diese Gelder seien „überwiegend auch für die Begehung weiterer Straftaten der Vereinigung eingesetzt“ worden.

Zwei der Beschuldigten wird zudem vorgeworfen, im April 2022 versucht zu haben, die Öl-Pipeline von Triest nach Ingolstadt zu „sabotieren“. Die Durchsuchungen fanden neben Augsburg in Bayern in Berlin, Hamburg, im hessischen Fulda, in Magdeburg, Dresden und um Kreis Segeberg (Schleswig-Holstein) statt. Ziel war laut Generalstaatsanwaltschaft auch das Auffinden von weiteren Beweismitteln zur Mitgliederstruktur und Finanzierung der Letzten Generation.

Aus Ermittlungskreisen hieß es, die Aktionen der Gruppe seien als fortgesetzte Nötigungen zu sehen. Zudem seien es immer die gleichen Personen, die Straftaten begingen oder dazu aufriefen – auch mit der Ankündigung, dafür ins Gefängnis zu gehen. All das begründe den Verdacht einer übergeordneten Organisation und damit der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Gleichzeitig ermittele man aber auch gegen Personen, welche die Letzte Generation beleidigten, oder Autofahrer, die gegen sie tätlich würden.

Bundesweite Durchsuchungen schon im Dezember

Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft Neuruppin in Brandenburg bereits gegen die Klimaaktivistinnen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auch hier wird der Gruppe etwa das Abdrehen von Ventilen in der Raffinerie in Schwedt vorgeworfen sowie eine Besetzungsaktion auf dem Berliner Flughafen. Im Dezember 2022 gab es deshalb bereits ebenfalls bundesweit Durchsuchungen. Als Reaktion darauf hatten sich hunderte Unterstützerinnen der Gruppe selbst angezeigt. Das Landgericht Potsdam hatte zuletzt den Anfangsverdacht einer kriminellen Vereinigung bestätigt.

In Berlin oder Sachsen hatten Staatsanwaltschaften zuletzt dagegen erklärt, für sie liege dieser Anfangsverdacht bisher nicht vor. So befand die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, dass die Aktionen der Gruppe „nicht auf die Begehung hinreichend gewichtiger Straftaten gerichtet ist“. Die Berliner Justizsenatorin Felor Badenberg (parteilos) erklärte zuletzt aber, den Vorwurf nochmal prüfen lassen.

Die Letzte Generation, die mit Klebeaktionen auf Straßen für eine konsequentere Klimapolitik protestiert, hatte zuletzt keine Aktionen mehr in Bayern veranstaltet, sondern ihren Protestschwerpunkt nach Berlin verlegt. Kürzlich aber hatte die Gruppe angekündigt, ihre Aktionen „wieder aufs ganze Land ausweiten“ zu wollen.