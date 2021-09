+++Liveticker zur Bundestagswahl+++ : Wer macht das Rennen?

Lange Schlangen vor den Lokalen und Laschets öffentliche Kreuzchen: Alle Entwicklungen zur Bundestagswahl, den Wahlen in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern.

• Was passiert hier? Mit dem taz-Liveticker zur Bundestagswahl 2021, zu den Wahlen in Berlin und der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern bleiben Sie den ganzen Abend auf dem Laufenden. Alle Texte zur Bundestagswahl finden Sie auch in unserem Schwerpunkt.

• Wer macht das Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel? Annalena Baerbock für die Grünen, Armin Laschet für CDU und CSU oder Olaf Scholz für die SPD? Umfragen und Prognosen können Sie hier sehen.

• Neben eigenen Recherchen und der Live-Kommentierung von taz-Redakteur*innen verwenden wir auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, reuters und afp.

Aiwanger veröffentlicht verfrüht Nachwahlbefragungen

16.43 Uhr, Bundestagswahl Hubert Aiwanger, stellvertretender bayrischer Ministerpräsident hat auf Twitter Exit Polls veröffentlicht – um kurz nach 16 Uhr. Kombiniert hat er die Zahlen – die wir an dieser Stelle nicht wiederholen – mit dem Aufruf: „Die letzten Stimmen bitte jetzt noch an uns Freie Wähler!“ Das Problem: Exit Polls, also Prognosen durch Nachwahlbefragungen, dürfen niemals vor dem Ende einer Wahl veröffentlicht werden, weil dadurch das Wahlverhalten all jener Menschen beeinflusst werden kann, die noch nicht an der Urne waren. Im Bundeswahlgesetz §32 heißt es dazu: „Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den Inhalt der Wahlentscheidung ist vor Ablauf der Wahlzeit unzulässig.“ Aiwanger hat den Tweet inzwischen gelöscht.

16.40 Uhr 📣 „In Berlin mussten die Wäh­le­r:in­nen teils stundenlang warten, bevor sie abstimmen konnten. Die einen sehen das als Fest der Demokratie. Die scheint so hip wie sonst nur eine Nacht im Berghain. Ich befürchte, es ist genau das Gegenteil: eine sehr schlecht vorbereitete Wahl. Offenbar hat niemand daran gedacht, dass es etwas länger in den Wahlkabinen dauert, wenn man seinen Kreuze für Bundestag, Abgeordnetenhaus, Bezirksparlament und Volksentscheid machen muss. Kein Wunder, dass es sich dann berlintypisch staut.“ (Gereon Asmuth)

16.38 Uhr Viele Menschen mit sogenannter geistiger Behinderung waren von Wahlen in Deutschland bisher ausgeschlossen. Klaus Winkel hat zehn Jahre dafür gekämpft, dass sich das ändert – in diesem Jahr darf er erstmals seine Stimme abgeben. taz-Redakteurin Manuela Heim hat ihn kurz vor der Wahl besucht.

16.32 Uhr 📣 „Die ersten Wahlergebnisse sind da: aus der Schweiz! Bei einer Volksabstimmung votierten deutlich mehr als 60 Prozent für die Ehe für alle. Das freut sicher auch Alice Weidel. Die kann nun ihre dort lebende Partnerin heiraten.“ (Gereon Asmuth)

Wahlzelte im Flutgebiet

16.30 Uhr, Bundestagswahl Nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen läuft die Wahl in diesem Jahr in einigen Wahlkreisen ein wenig anders ab. Statt in die üblichen Wahllokale, etwa ins Dorfhaus in Swisttal zu pilgern, gehen die Wäh­le­r*in­nen nun in Zelte. Denn einige der Gebäude sind vom Hochwasser noch immer zu beschädigt oder werden aktuell saniert. Ob die Grünen in diesen Kreisen besser abschneiden als in den vergangenen Jahren?

Laschet faltet falsch

16.28 Uhr, Bundestagswahl Huch, da hat sich der CDU-Kanzlerkandidat aber vertan. Am Vormittag ging Armin Laschet mit seiner Frau ins Wahllokal in einer katholischen (natürlich!) Grundschule in Aachen und machte fleißig seine Kreuzchen – die auch noch jeder sehen konnte. Ach Armin, ist das deine erste Wahl? Er faltete falsch und wendete seine Stimme gut sichtbar für Kameras und Pres­se­ver­tre­te­r*in­nen nach außen. Der Bundeswahlleiter hat sich schon dazu geäußert. Fazit: nicht korrekt, aber auch nicht ungültig. Und es sei ja ohnehin absehbar gewesen, was Laschet wählt.

Lange Schlangen vor den Urnen

16.27 Uhr In Berlin mussten manche Wäh­le­r*in­nen besonders lange warten, bis sie ihre Kreuzchen machen konnten. Gegenüber der taz berichteten einzelne Bür­ge­r*in­nen aus Friedrichshain etwa von Wartezeiten bis zu einer Stunde. Die Gründe sind vielfältig. Besonders die schiere Anzahl der Wahlzettel dürfte in Berlin einiges an Zeit fressen. Dort wird nicht nur über den Bundestag abgestimmt, sondern auch das Abgeordnetenhaus, zwölf Bezirksparlamente und das Volksbegehren „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ abgestimmt. Hinzu kommt aber auch, dass in Berlin einige Wahl­hel­fe­r*in­nen doch noch abgesprungen sind und dass in einzelnen Wahllokalen in Friedrichshain/Kreuzberg und Charlottenburg/Wilmersdorf laut der Nachrichtenagentur dpa Stimmzettel zur Abgeordnetenhauswahl vertauscht wurden. Wer aber auch um 18 Uhr noch in der Schlange steht, darf trotzdem wählen. Keine Sorge!

16.25 Uhr 📣 „Das Ergebnis der Bundestagswahl wird historisch. Weil die Union so tief fällt wie nie, weil die Grünen mehr Stimmen bekommen als je zuvor. Vor allem aber, weil wir zwar ein Ergebnis, aber keine Entscheidung bekommen. Vier bis fünf Koalitionen werden eine rechnerische Mehrheit bekommen. 2017 waren es nur zwei. Und da hat die Regierungsbildung schon Monate gedauert. Eigentlich müsste es diesmal parallele Koalitionsverhandlungen geben.“ (Gereon Asmuth)

Umfragen vor der Wahl in Berlin

16.20 Uhr, Wahlen in Berlin In den Umfragen vor der Wahl sieht es so aus, als gäbe es vor allem eine Gewinnerin: die Grünen. Linke, AfD und CDU verlieren dafür. Die CDU könnte – falls die Wahl tatsächlich ähnlich ausgeht wie die Umfragen – sogar auf ihr schlechtestes Ergebnis in Berlin jemals kommen. Trotzdem gilt eine Koalition aus SPD und CDU als ebenso wahrscheinlich wie eine Fortsetzung der aktuellen Rot-Rot-Grünen Koalition. Wenn Sie selbst mal rumprobieren wollen, welche Bündnisse alle drin wären, oder auch einfach gerne noch mehr Balken sehen wollen, lesen Sie gerne unseren Longread zu den Umfragewerten in Berlin.

16.10 Uhr Mit der Wahl am Sonntag dürfte der Bundestag nicht nur seinen Platz als zweitgrößtes Parlament der Welt verteidigen. Der Abstand zum Rekordhalter, dem Nationalen Volkskongress in China, könnte sogar noch schrumpfen. Einiges spricht dafür, dass der Berliner Reichstag so vielen Abgeordneten wie noch nie einen Platz wird bieten müssen. Woran das liegt und warum eine umfassende Wahlrechtsreform scheiterte, lesen Sie hier.

16.05 Uhr, Bundestagswahl Welche Personen sind heute aus den Parteien interessant, wer steht für was? Eine Bildergalerie für den Kandidat*innen-Schnellcheck:

16.00 Uhr Hallo liebe Leserinnen und Leser. Gerade noch beim Berlin-Marathon über die Linie geschleppt und schon geht es los mit dem taz-Liveticker. Von nun an bis in die tiefen Abendstunden bleiben Sie mit uns informiert über alle wichtigen Nachrichten zur Bundestagswahl, den Wahlen in Berlin und der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern.

Wir sind für Sie mit einem großen Team in der taz und auf unterschiedlichen Wahlpartys im Einsatz und freuen uns, dass Sie dabei sind. Neben einem Nachrichtenüberblick werden an dieser Stelle auch taz-Redakteur*innen kommentieren 📣 und den taztalk 🎥 begleiten.