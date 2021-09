Die Wahl in MV in Grafiken : Stimmen aus dem Norden Wer liegt vorne in meinem Wahlkreis? Welche Koalitionen wären möglich? Alle Wahlergebnisse in Mecklenburg-Vorpommern in den aktuellsten Zahlen. Ein Artikel von Johannes Drosdowski

Am 26. September hat Mecklenburg-Vorpommern gewählt. Über 1,3 Millionen Wähler*in­nen waren aufgerufen ihre Stimmen abzugeben in den 1.694 Wahllokalen oder per Briefwahl.

Welche Partei liegt vorn?

Es war nicht anders zu erwarten: die SPD. Schon in den Umfragen im September kam sie auf enorm hohe Werte um die 40 Prozent. Laut den Prognosen von ZDF und ARD sind außerdem auch FDP und Grüne Gewinnerinnen: Sie kommen dieses mal wieder auf über 5 Prozent.

Welche Koalitionen wären möglich?

Die SPD wird wieder die Regierung anführen. In den vergangenen Jahren hatte sie in Schwerin mit der CDU regiert. Außer der AfD hatte Manuela Schwesig im Vorfeld der Wahl keine andere Partei als Ko­ali­ti­ons­part­ne­r*in ausgeschlossen.

Sie wollen selbst herausfinden, welche Koalition rechnerisch möglich wäre? Wählen Sie die Parteien in unserem Koalitionsrechner aus.

Wie haben die Wahlkreise entschieden?

Auf dieser Karte können Sie die Gewinner und Verlierer einzelner Wahlkreise erkunden. Für die grauen Flächen liegen noch keine Daten vor. Die Ergebnisse zu den Wahlkreisen tröpfeln im Laufe der Wahlnacht ein.

Wer hat verloren?

Im Vergleich mit der Landtagswahl 2016 zeichnet sich vor allem eine Gewinnerin ab: die SPD. Ebenso wie die Grünen und die FDP, die es nun wohl wieder über 5 Prozent schaffen. CDU und AfD verlieren.

Hin­weis der Redaktion: Dieser Text wurde am 26.09.2021 um 18.19 Uhr erstmals veröffentlicht. Die taz aktualisiert den Text laufend, um Sie aktuell zu informieren, das letzte Mal am 26.09.2021 um 20.19 Uhr.

Die Grafiken mit den Ergebnissen werden darüber hinaus laufend automatisch von der dpa aktualisiert und stellen immer die neuesten Zahlen dar.