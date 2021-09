Die Bundestagswahl in Grafiken : Wer wird Kanzler*in? Laschet, Baerbock, Scholz: Schon lange war der Ausgang einer Bundestagswahl nicht mehr so offen wie dieses Ḿal. Die aktuellen Umfragen in Grafiken. Ein Artikel von Johannes Drosdowski

Am 26. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Nach 16 Jahren an der Macht hat Bundeskanzlerin Angela Merkel genug und überlässt das Feld anderen. Wer macht das Rennen? Annalena Baerbock für die Grünen, Armin Laschet für CDU und CSU oder Olaf Scholz für die SPD? Endgültig zeigen wird sich das erst am Wahlabend. Doch Umfragen lassen zumindest Prognosen zu. Ein Überblick.

Wel­che*r Kan­di­da­t*in ist am beliebtesten?

Bei der Frage, wen die Wäh­le­r*in­nen am liebsten als Kanz­le­r*in hätten, unterschieden sich Ergebnisse der Meinungsforschungsinstitute zuletzt etwas. Allen gemein allerdings: Olaf Scholz, Spitzenkandidat der SPD, liegt weit vor seinen direkten Kon­tra­hen­t*in­nen Annalena Baerbock (Bündis 90/die Grüne) und Armin Laschet (CDU/CSU).

Doch während Scholz bei Forsa nur auf 30 Prozent Zustimmung kommt, erreicht er bei der Forschungsgruppe Wahlen ganze 48 Prozent. Auch Laschets Zustimmungswerte schwanken stark zwischen 9 und 24 Prozent. Nur Baerbock scheint stabil mit Werten zwischen 15 und 19 Prozent.

Welche Partei liegt vorne?

Laut Umfragen der Meinungsforschungsinstitute Mitte September schneidet die SPD bei den Wäh­le­r*in­nen am besten ab. Die So­zi­al­de­mo­kra­t*in­nen erreichen Zustimmungswerte zwischen 25 und 27 Prozent. Ihnen folgt die Union, die meist zwischen 20 und 23 Prozent liegt, nur Allensbach sieht sie bei rund 25 Prozent. Mehr Einigkeit herrscht bei den Werten zu den Grünen: 15 bis 17 Prozent.

Die AfD kommt bei Kantar auf 12, bei allen anderen Instituten auf 11 Prozent und liegt so Kopf an Kopf mit der FDP (zwischen 9 und 13 Prozent). Für die Linke sieht es bei den meisten Umfragen mit 6 Prozent nicht gut aus.

Wie haben sich die Zustimmungswerte in letzter Zeit verändert?

Während die Umfragewerte für die Linke und die AfD im letzten Jahr vergleichsweise konstant geblieben sind, gab es bei den anderen Parteien enorme Schwankungen. Gerade die Union hat in den Umfragen stark an Zustimmung verloren und sackte ab, bei der Forschungsgruppe Wahlen etwa von 37 Prozent im Januar 2021 auf nur noch 22 Prozent Mitte September.

Die Grünen stiegen in der Gunst der Wäh­le­r*in­nen zwischen Februar und Mai 2021 und erreichten zwischenzeitlich 26 Prozent, kurz nachdem Annalena Baerbock als Spitzenkandidatin nominiert wurde. Danach jedoch stürzte die Partei um 10 Punkte ab, kam Mitte September 2021 nur noch auf 16 Prozent Zustimmung. Selbst nach der Flutkatastrophe in Ahrweiler konnten die Grünen ihr Ergebnis nicht dauerhaft verbessern.

Die Verluste von Union und Grünen kamen vor allem der SPD zugute. Ab Ende Juni gewannen die Sozialdemokraten in den Umfragen der Forschungsgruppe Wahlen bis zu 11 Prozentpunkte hinzu. Zustimmungswerte zwischen 25 und 27 Prozent – das hat die SPD lange nicht mehr erlebt.

Welche Veränderungen zur Wahl 2017 lassen sich jetzt schon erkennen?

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 lässt sich absehen, dass es vor allem zwei große Gewinnerinnen geben wird: Die Grünen gewinnen im Vergleich zu 2017 je nach Institut zwischen 6 und 8 Prozentpunkte hinzu – ein großer Erfolg, auch wenn die Partei zwischenzeitlich schon deutlich bessere Umfragewerte erreichte. Und auch die SPD verbessert ihr Ergebnis wohl deutlich, um 4,5 bis 6,5 Prozentpunkte, so die aktuellsten Umfragen.

Ganz anders die Unionsparteien: Schon bei der letzten Bundestagswahl 2017 mussten sie Einbußen hinnehmen, kamen zusammen bei den Zweitstimmen nur noch auf 32,9 Prozent. Doch dieses Mal könnte es für CDU und CSU noch viel heftiger werden. Je nach Umfrage verlieren sie im Vergleich zur Wahl 2017 zwischen 10 und 13 Prozentpunkte. Nur Allensbach sieht bei CDU und CSU weniger Verluste, knapp 8 Prozentpunkte sind aber immernoch ein heftiger Absturz.

Die große Gewinnerin war 2017 die AfD (12,6 Prozent), sie lag damals vor FDP, Linkspartei und den Grünen. Dieses Mal wird sie wohl etwas an Stimmen verlieren. Auch die Linkspartei wird dieses Mal vermutlich schlechter abschneiden als 2017. Die FDP, 2013 aus dem Bundestag geflogen, fuhr 2017 fast 11 Prozent ein, dieses Mal dürfte sie erneut hinzugewinnen, wenn auch nur leicht.

Welche Koalitionen wären möglich?

Betrachtet man die Ergebnisse der jüngsten Umfragen, wird deutlich: Ein Zweierbündis wird schwierig. Und auch inhaltlich passt nicht alles zusammen. Union, SPD, FDP, Grüne und Linke lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD ab. Hinzu kommt große Skepsis von FDP und Union gegenüber der Linkspartei, die Armin Laschet als Partnerin ausgeschlossen hat.

Aufgrund der enormen Anzahl von Überhangmandaten im Deutschen Bundestag ist bisher jedoch nicht genau abzuschätzen, welche Partei wie viele Sitze im Bundestag bekommen könnte. Im aktuellen Bundestag etwa sitzen 709 Abgeordnete – 111 von ihnen mit Überhangs- oder Ausgleichsmandat. Die Nachrichtenagentur dpa, von der die hier dargestellten Grafiken produziert werden, rechnet in den Grafiken vereinfacht mit den 598 Sitzen, die der Bundestag laut dem Bundeswahlgesetz hat. Demnach bräuchte eine Koalition 300 Sitze, um die absolute Mehrheit im Bundestag zu erlangen.

Welche Koalitionen rein rechnerisch laut aktuellen Umfragen möglich sein könnten, zeigt die folgende interaktive Grafik. Wählen Sie einfach die Parteien aus, die Sie gerne kombinieren würden.

Ja, aber was soll ICH denn wählen?

Das kann Ihnen auch die taz nicht sagen. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung kann aber helfen, eine Wahlentscheidung zu treffen. Grundlage sind die Wahlprogramme der Parteien.

Hin­weis der Redaktion: Dieser Text wurde am 22.09.2021 um 15.36 Uhr auf taz.de veröffentlicht mit dem damaligen Stand der Umfragen vor der Wahl. Die taz aktualisiert den Text mehrmals im Vorfeld der Wahl, um Sie aktuell zu informieren. Die Grafiken werden automatisch von der dpa aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 22.09.2021, 15.36 Uhr.