Z um wiederholten Mal haben sich die sechs konservativen Rich­te­r*in­nen des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten als effektivste Waffe bei der Durchsetzung der autoritären Agenda Donald Trumps und des Project 2025 erwiesen.

Am Freitag urteilten sie, dass die rund 700 Bun­des­be­zirks­rich­te­r*in­nen nun keine Möglichkeit mehr haben werden, Dekrete des Präsidenten per einstweilige Anordnung landesweit außer Kraft zu setzen. Das hat Folgen. Denn bislang waren genau diese Be­zirks­rich­te­r*in­nen ein Bollwerk, das zumindest die offensichtlichsten Rechtsverstöße des Präsidenten wenigstens vorübergehend verhindern konnte.

Das soll in Zukunft nur noch der Oberste Gerichtshof selbst dürfen. Trump, der unmittelbar nach dem Urteil diesen Schlag gegen die „linksradikalen Richter“ überschwänglich begrüßte, schätzt wohl richtig ein, dass er vor diesem Supreme Court, dessen Zusammensetzung er selbst geprägt hat, keine Angst haben muss.

Trump nun noch mächtiger

Mit diesem Urteil am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause hat der Oberste Gerichtshof das größte Hindernis abgeräumt, das Trumps radikaler Agenda noch im Weg stand. Nicht einmal bei so deutlichen Verfassungswidrigkeiten wie Trumps Dekret, welches das im 14. Verfassungszusatz verankerte Grundrecht auf US-Staatsbürgerschaft für auf dem US-Territorium geborene Menschen künftig selektiv zu handhaben plant, erkennen die Obersten Rich­te­r*in­nen die Autorität unterer Instanzen an.

Damit ist die nächste Stufe des Autoritarismus erreicht – nach dem Beschimpfen widerspenstiger Richter, der Drohung, sie des Amtes zu entheben und des schlichten Ignorierens ihrer Urteile folgt nun also ihre Entmachtung durch den Obersten Gerichtshof. Dieses Urteil wirkt wie eine Ermächtigung für Trumps immer übergriffigeres Durchregieren per Dekret. Geschützt ist dieses Urteil durch eines aus dem vergangenen Jahr, das Trump Straffreiheit für alle Verbrechen während seiner Zeit als amtierender US-Präsident zusichert. An diesen Tag werden sich die USA noch lange erinnern.