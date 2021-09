Die Bundestagswahl in Grafiken : So wurde gewählt Bei wieviel Prozent liegen die Parteien? Wer hat welche Wahlkreise geholt? Alle Wahlergebnisse in den aktuellsten Zahlen und Grafiken. Ein Artikel von Johannes Drosdowski

Am 26. September hat Deutschland einen neuen Bundestag gewählt. Laut dem Bundeswahlleiter waren etwa 60,4 Millionen Menschen wahlberechtigt. Für 2,8 Millionen Menschen ist es die erste Wahl. Laut der ARD lag die Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl wohl ein wenig niedriger als 2017. Sie wurde mit 76,0 Prozent angegeben, nach 76,2 Prozent vor vier Jahren.

Welche Partei liegt vorn?

Das Wiedererstarken der SPD und eine CDU, die deutlich an Zustimmung verloren hat – das sind die klarsten Ergebnisse dieser Wahl.

Welche Koalitionen wären möglich?

Betrachtet man die Hochrechnungen wird deutlich: Ein Zweierbündis außerhalb einer großen Koalition wird schwierig. Denbar wären ein Jamaika-Bündnis von CDU, Grünen und FDP sowie eine Ampelkoalition zwischen SPD, Grünen und FDP.

Aufgrund der enormen Anzahl von Überhangmandaten im Deutschen Bundestag ist bisher jedoch nicht genau abzuschätzen, welche Partei wie viele Sitze im Bundestag bekommen könnte. Im aktuellen Bundestag etwa sitzen 709 Abgeordnete – 111 von ihnen mit Überhangs- oder Ausgleichsmandat. Das Bundeswahlgesetz sieht ein Minimum von 598 Sitzen vor.

Welche Koalitionen rein rechnerisch möglich sein könnten, zeigt die folgende interaktive Grafik. Wählen Sie einfach die Parteien aus, die Sie gerne kombinieren würden.

Wie haben die Wahlkreise entschieden?

Auf dieser Karte können Sie die Gewinner und Verlierer einzelner Wahlkreise erkunden. Für die grauen Flächen liegen noch keine Daten vor. Die Ergebnisse zu den Wahlkreisen tröpfeln im Laufe der Wahlnacht ein.

Wer hat verloren?

Im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 lässt sich absehen, dass es vor allem zwei große Gewinnerinnen geben wird: die Grünen und die SPD. Verloren hingegen haben die Unionsparteien.

Wer hat früher so regiert?

Nach 16 Jahren an der Macht hat Bundeskanzlerin Angela Merkel genug und überlässt das Feld anderen. Ob die Union trotz ihrer Einbußen bei den Wäh­le­r*in­nen den Kanzler stellen kann, wird sich erst in den Koalitionsverhandlungen herausstellen. Doch seit die Bundesrepublik besteht, haben CDU/CSU fünf Kanz­le­r*in­nen gestellt, die SPD nur drei.

Ein Überblick über Kanz­le­r*in­nen und Koalitionen:

Wie hätten sich Minderjährige entschieden?

Noch nie haben so viele Minderjährige bei der U18-Wahl teilgenommen wie in diesem Jahr. Etwa 260.000 Menschen haben ihre Stimmen abgegeben, die im normalen Wahlbetrieb nicht gehört werden. Bundesweit ganz vorne: die Grünen. Knapp schafft es die Tierschutzpartei über die 5-Prozent-Hürde – ebenso wie die AfD. Die Rechts­po­pu­lis­t*in­nen haben jedoch nicht überall schlecht abgeschnitten. In Sachsen etwa kam die AfD auf über 16 Prozent und wurde damit stärkste Partei.

Hin­weis der Redaktion: Dieser Text wurde am 26.09.2021 um 18.14 Uhr erstmals veröffentlicht. Die taz aktualisiert den Text laufend, um Sie aktuell zu informieren, das letzte Mal am 26.09.2021, 20.52 Uhr.

Die Grafiken mit den Ergebnissen werden darüber hinaus laufend automatisch von der dpa aktualisiert und stellen immer die neuesten Zahlen dar.