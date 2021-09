SPD nach Bundestagswahl : Wieder oben auf

Die Sozialdemokraten sind wiederauferstanden. Zu verdanken haben sie das nicht nur Olaf Scholz, sondern auch der neuen Einmütigkeit.

Die SPD ist wieder da. Sie liegt am Sonntagabend um 19 Uhr auf Augenhöhe mit der Union – zum ersten Mal seit 19 Jahren. Fast alle hatten die SPD abgeschrieben. Ein Auslaufmodell in der Dauerkrise, dazu die miesen Umfragen. SPD-Mann Ralf Stegner aus Schleswig-Holstein fällt dazu ein Zitat von Mark Twain ein: „Die Nachricht von meinem Tod ist stark übertrieben“. Arbeitsminister Hubertus Heil nennt das Ergebnis einen „grandiosen Erfolg“. Das Ergebnis sei „ein Vertrauensbeweis der Bürgerinnen und Bürger für Olaf Scholz“.

18 Uhr, Willy-Brandt-Haus. Der Jubel, wenn die Zahlen der Prognosen kommen, ist ein Ritual. Im Atrium der Parteizentrale sind mehr Medienvertreter versammelt als GenossInnen. Die SPD-MitarbeiterInnen jubeln auf den Balustraden der sechs Etagen – dreimal. Denn die SPD liegt laut Prognose in Berlin, Schwerin und in der Republik vorne. Der Erfolg gehört Olaf Scholz, aber auch der Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus. Der Parteispitze von Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die einen offeneren Führungsstil etablierten. Generalsekretär Lars Klingbeil hat die effektvolle Kampagne inszeniert.

Das Willy-Brandt-Haus war lange Zeit als Haus verschrien, in dem Bürokratie, Missgunst und interne Kämpfe vorherrschen. Auch das wird vom Jubel verdrängt. Nur als erste Projektionen zeigen, dass Rot-Grün-Rot im Bundestag keine Mehrheit hätte, hört man ein paar leise Seufzer.

Olaf Scholz & Friends haben damit ihr erstes Wahlziel erreicht. Der Versuch der Grünen, die SPD als Volkspartei der linken Mitte abzulösen, ist kläglich gescheitert. Rot schlägt Grün, und das um Längen. Im Wahlkampf, in dem SPD und Grüne am Ende wieder auf einer Wellenlänge funkten, hat dieser Kampf keine große Rolle gespielt – innerhalb der SPD sehr wohl. Für die SPD wäre es ein fatales Zeichen des Niedergangs gewesen, nur noch dritte Kraft zu sein – während sich in der Mitte ein massiver schwarz-grüner Block bildet.

Ungewöhnlich versöhnt

Die Stimmung in der Partei war jahrelang trübe. Nur Niederlagen. „Wir sind in der Öffentlichkeit permanent runtergemacht worden. Das hat auf die GenossInnen abgefärbt“, so ein Spitzenmann. Jetzt ist alles anders. Und ausgerechnet der enthusiasmusfreie Kanzlerkandidat Olaf Scholz beflügelt diesen Enthusiasmus.

„Die Union hat SPD gespielt, die SPD Union“, sagt Stegner knapp, aber zutreffend. Die Union bekriegte sich im Wahlkampf auf offener Bühne. Die Sozialdemokraten wirkten nicht nur gezwungenermaßen wegen des Wahlkampfs geschlossen, sondern mit sich selbst versöhnt. Das ist ein ungewöhnlicher Zustand für eine Partei, deren Grundmodus es ist, an sich selbst zu leiden. Besonders seit der Agenda 2010, dem Gespenst, das der Partei lange folgte wie ein Schatten.

Die Harmonie hat Gründe, die paradox zu sein scheinen. Ein Grund ist eine Niederlage von Scholz. Die Parteibasis wählte 2019 nicht Scholz zum Parteivorsitzenden, sondern Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die als links galten. Der öffentliche Spott für Scholz – nicht gut genug für SPD-Vorsitz, aber Kanzler werden wollen – blieb nicht aus, verfehlte aber das Entscheidende. Denn Scholz, ein autoritärer Politiker, gab sich nach der Niederlage bescheidener und verbindlich. Aus dem Scholz-Lager hörte man kaum Kritik an der Parteispitze. Scholz, Walter-Borjans und Esken stimmten sich oft bis in die Formulierungen ab.

Wird Schulz durchregieren?

Die linke Parteiführung, vor allem Parteivize Kevin Kühnert, absolvierten in der Groko einen Crash-Kurs in Anpassung und Realpolitik. Der Flügelkampf ist beendet. Die Basis hatte mit der Wahl ihrem Frust über die Groko Luft gemacht. All das zusammen war die Basis für den Konsens. Kühnert klingt seitdem immer mehr wie sein früherer Antipode Scholz. Der hatte schon nach der Niederlage 2017 den Mindestlohn von 12 Euro als Thema entdeckt. Nebenbei versöhnte sich die SPD so in Sachen Agenda mit sich selbst. Dass ausgerechnet der Agenda-Politiker Scholz davon profitiert, ist noch eine dialektische Volte.

Der Erfolg der SPD zeichnete sich seit Mitte Juli ab. Dass die SPD so gut abschneidet, ist für fast alle eine Überraschung. Der Erfolg versöhnt, gerade nach so langem Niedergang.

Bleibt das so? Eine Schlüsselfrage lautet: Wird Scholz jetzt durchregieren? Die SPD-Intellektuelle Gesine Schwan warnte bereits vorab in der taz: „Wenn Scholz sogar die Union besiegt, ist die Gefahr da, dass er sagt: Ich hatte recht, ihr folgt mir jetzt.“ Damit wäre das Ende des parteiinternen Honeymoon in Sicht. Denn auch wenn der famose Erfolg jetzt erst mal alle Risse überdeckt – die SPD ist 2021 keine Partei mehr, die man, wie es Schröder, Müntefering und auch Scholz vor 20 Jahren taten, mit zackigen Machtworten zur Raison bringt.

Eine jüngere Fraktion

Die neue Fraktion wird zudem eine Wundertüte. Die Jusos, seit Kühnerts Coup Teil der Machtelite, hatten in der SPD ein knappes Drittel der Direktmandate erobert. Die neue Fraktion wird wohl jünger. Die gemäßigten Linken in der Partei hoffen, dass Scholz die Lektion von 2019 wirklich gelernt hat und seinen integrativen Stil fortführt.

Der Kanzlerkandidat beteuerte bislang, dass die Parteispitze bei einem SPD-Wahlsieg bleiben werde. Das ist allerdings offen. Manche in der Partei mäkeln, dass von dem Duo inhaltlich zu wenig kam. Dass Walter-Borjans kein Bundestagsmandat anstrebt, kann man als Zeichen lesen, dass der Ehrgeiz des früheren nordrhein-westfälischen Finanzministers beschränkt ist.

Fedor Ruhose (39) ist Staatssekretär in Rheinland-Pfalz. Er hat, zusammen mit dem Politikwissenschaftler Gerd Mielke, ein gescheites Buch über die SPD veröffentlicht. „Zwischen Selbstaufgabe und Selbstfindung“. Eine Kernthese: Die SPD hat mit der Agenda-Politik ihr Selbstverständnis zerstört. Das Agenda -Trauma habe sie zwar einigermaßen kuriert. Aber der Prozess ist noch lange nicht zu Ende.

In vielen Leitmedien wird suggeriert, dass dieser Sieg nur auf das Konto von Scholz geht. So ist es nicht. „Dass die SPD wieder da ist, liegt nicht nur an Olaf Scholz. Die Leute haben auch eine sozialdemokratische Agenda gewählt“, so Ruhose. Die SPD muss, falls sie eine Regierung bilden kann, liefern. Bei Gesundheit und Pflege müssten „spürbare Schritte zu einer solidarischeren Finanzierung“ unternommen werden, auch beim Abschied von Hartz IV und bezahlbarem Wohnen“, sagt Ruhose. Die Leute, so sagen es manche in der SPD, trauen uns bei sozialer Gerechtigkeit wieder etwas zu. Das dürfe man nicht enttäuschen. Nicht schon wieder.

Der Weg ins Kanzleramt ist noch weit

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sieht einen klaren Regierungsauftrag für die Sozialdemokraten. „Wir liegen vorne, wir haben es auf Platz Nummer eins gebracht“, sagt Klingbeil im Willy- Brandt-Haus, ein paar Minunten nach der ersten Prognose. „Olaf Scholz soll Kanzler werden“, so Klingbeil. Die Partei habe sich zurückgekämpft. Die Union habe die Wahl verloren und „gehört in die Opposition“, sagt SPD-Parteivize Serpil Midyatli. Es sind die immer gleichen Worte und Stereotype. Kampf, Sieg, Ansprüche formulieren.

Aber diese Wahl ist für die SPD anders. Es stimmt ja: Es ist eine unerwartete Rückkehr, gegen alle Trends. Die MitarbeiterInnen des Willy-Brandt-Hauses auf den Emporen bejubeln den Generalsekretär. Ganz oben steht Heiko Maas, SPD-Außenminister, der seinen Job wohl auch los wird, wenn sich Klingbeils Prognose erfüllen sollte.

Es ist alles offen. Klar ist nur, dass es für die Union, aber auch für die SPD noch ein langer Weg ins Kanzleramt wird. Für Scholz werden komplexe Deals erforderlich sein, vor allem mit der FDP, die in Nebel hüllt, was sie will. Aber dass die SPD überhaupt die Chancen auf das Kanzleramt hat, erscheint, wenn man sich die Lage vor acht Wochen vergegenwärtigt, wie ein Traum.

„Wenn wir regieren, müssen wir das anders machen als 1998“, sagt Fedor Ruhose.