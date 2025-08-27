piwik no script img

Kabinett für neues WehrdienstgesetzFreiwillige vor!

Pascal Beucker
Kommentar von Pascal Beucker

Die Bundesregierung hat ihren Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes beschlossen. Die Diskussion über die Wehrpflicht geht weiter.

Ulrich Grillo (l-r), Aufsichtsrat Rheinmetall, Carsten Breuer, Generalinspekteur der Bundeswehr, Mark Rutte, Nato-Generalsekretär, Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister, Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender Rheinmetall, und Lars Klingbeil (SPD), Bundesfinanzminister, winken begeistert an den Bildrand
Politiker zusammen mit Rheinmetall-Lenkern: Für eine Rückkehr zur Wehrpflicht sind vor allem die, die davon nicht betroffen sind Foto: Julian Stratenschulte/dpa

F ür sich genommen taugt der Gesetzentwurf zur Modernisierung des Wehrdienstes, den die schwarz-rote Bundesregierung am Mittwoch beschlossen hat, noch nicht zu größerer friedensbewegter Empörung. Dass wie früher junge Männer künftig zur Musterung gezwungen werden sollen, ist zwar nicht gerade ein zivilisatorischer Fortschritt. Doch wenigstens ist es noch nicht so weit, dass sie auch wieder zwangsweise das Töten von Menschen erlernen sollen.

Ist damit die leidige Diskussion über die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht endlich beendet? Leider nicht. Die Union hat bereits angekündigt, das Gesetz, das noch im Bundestag beschlossen werden muss, im parlamentarischen Verfahren „nachschärfen“ zu wollen. Die SPD verspricht zwar, dass es „nicht dazu kommen“ werde, „dass junge Menschen in dieser Legislaturperiode verpflichtend eingezogen werden müssen“, wie es Generalsekretär Tim Klüssendorf formuliert hat. Für die kommende Legislaturperiode schließt aber auch sie das nicht aus.

Den Meinungsforschungsinstituten zufolge gibt es eine deutliche Mehrheit in der Bevölkerung für die Rückkehr zur 2011 ausgesetzten Wehrpflicht. Auffällig ist jedoch, dass gerade die dafür sind, die davon nicht betroffen sein würden. Bei den Jüngeren sieht das ganz anders aus. Die haben keinen Bock auf einen Zwang zum Bund. Die potentiellen Zwangssoldaten haben vielmehr Ole Nymoens „Warum ich niemals für mein Land kämpfen würde“ in diesem Jahr zum Bestseller gemacht.

Eigentlich ist es ganz einfach: Wenn sich all jene, die jetzt wieder andere ins Militär zwingen wollen, selbst freiwillig bei der Truppe melden würden, hätte die Bundeswehr keinerlei Personalprobleme mehr. Nur zu! Für die älteren Herrschaften aus der Unionsfraktion, den bayerischen Ministerpräsidenten, Altvorderen von SPD und Grünen wie Sigmar Gabriel oder Joschka Fischer könnte ja ein Seniorenbataillon aufgestellt werden. Weniger militäraffinen jüngeren Männern ist hingegen nur zu empfehlen, so schnell wie möglich zu verweigern. Denn das geht übrigens jetzt schon.

Pascal Beucker

Pascal Beucker

 Inlandsredakteur
Jahrgang 1966. Arbeitet seit 2014 als Redakteur im Inlandsressort und gehört dem Parlamentsbüro der taz an. Zuvor fünfzehn Jahre taz-Korrespondent in Nordrhein-Westfalen. Seit 2018 im Vorstand der taz-Genossenschaft. Sein neues Buch "Pazifismus - ein Irrweg?" ist Mitte vergangenen Jahres im Kohlhammer Verlag erschienen.
Blick auf einen Panzer durch ein Visier

97 Rechtsextreme aus der Armee entlassen

Die autoritäre Wende trägt Uniform

Kommentar von Timm Kühn
Die Bundeswehr entließ 97 rechtsextreme Soldat:innen. Das sind keine Einzelfälle, sondern Ausdruck eines Problems, das die ganze Gesellschaft durchzieht.
Zelt mit Schild: Nie wieder Wehrpflicht

Ringen um die Wehrpflicht

Wadephul zieht Vorbehalt zurück und vermeidet Eklat

Am Mittwoch dürfte das neue Wehrdienstgesetz jetzt doch noch problemlos das Bundeskabinett passieren. Aber die Diskussion geht weiter.
Von Pascal Beucker
Demonstration gegen die Wehrpflicht - es regnet und auf dem Regenmantel eines jungen Mannes steht: Ich will NIE zur Bundeswehr

Friedensaktivist Rudi Friedrich tot

Für das bedingungslose Recht, zu verweigern

Der Pazifist Rudi Friedrich kämpfte jahrzehntelang für die Rechte von Kriegsdienstverweigerer*innen. Nun ist er im Alter von 60 Jahren gestorben.
Von Peter Nowak

