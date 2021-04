Das taz lab im Live-Ticker : Enttäuscht von der Reaktion Europas

Journalistinnen aus Belarus fordern mehr Unterstützung. Taiwans Digitalministerin über das Potential von KI. Alle News zum digitalen taz lab.

Ausblick auf Thüringens vorgezogene Wahl im September

10.55 Uhr: „Die Normalisierung von Nazi-Rhetorik in unseren Landtagen macht mir Sorge“, sagt Katja Wolf, Oberbürgermeisterin von Eisenach. Mit Pascal Beucker von der taz und Hendrik Knop, dem grünen Ortschaftsbürgermeister im Landkreis Gotha, spricht sie über das Thüringer Regierungsgeflecht und den Umgang mit Rechts.

Katja Wolf sagt: „Herauszufinden, mit wem es sich noch lohnt zu reden und mit wem nicht – das ist die Herausforderung und ein Spagat.“ Hendrik Knop ist überzeugt: „Wenn man mit Menschen agiert, kann man sie auch gewinnen.“

„Die Vorstellung, dass SPD und Grüne hinter AfD und NPD bleiben, das gibt mir Magengeschwüre“, sagt Wolf über Thüringen, wo im September vorgezogene Neuwahlen anstehen. Und sie stellt eine These auf: „Politischen Anstand gibt es nicht mehr, wenn es um Machtfragen geht.“ (aln)

Taiwans Digitalministerin fordert demokratische Technologie

10.45 Uhr: Mit Audrey Tang, der Digitalministerin in Taiwan, und Janka Oertel, Sinologin und Politikwissenschaftlerin, spricht taz-Wirtschaftsredakteur Felix Lee bei „Chinas digitaler Aufstieg“ über die Chancen und Risiken der Entwicklung des Reichs. „In Taiwan haben wir eine sehr gut ausgebaute Künstliche Intelligenz. Wir glauben, dass es eine demokratische Technologie sein soll, keine autoritäre“, sagt Tang mit Blick nach China.

Die Menschen, die am meisten mit Künstlicher Intelligenz in Berührung kommen, sollen sie verändern und mitbestimmen können, sagt Audrey Tang. „Wir sehen KI als Ermächtigung der Demokratisierung. Und nicht andersherum.“

„Wir machen uns kleiner als notwendig. Auch in Europa haben wir Möglichkeiten und Potenzial“, sagt Janka Oertel über technische Entwicklungen, „Wir brauchen gute Partnerschaften, zum Beispiel mit Taiwan.“ Nur zuzuschauen, wie sich China entwickelt, das reiche nicht. (tat)

Medien sollen Belarus weiter im Fokus halten

10.35 Uhr: Der demokratische Aufbruch in Belarus ist weiblich, daher gibt es auch ein rein weibliches Panel zur Situation: Barbara Oertel, Osteuroparedakteurin der taz, und taz-lab-Redakteurin Anastasia Tikhomirova reden mit den Journalistinnen Olga Deksnis und Janka Belarus sowie der Philosophin Tatiana Shchyttsova. Anders als 2020 würden die Proteste nun eher vereinzelt aufflammen und wieder erlöschen.

“Wer nicht für den Präsidenten Alexander Lukaschenko ist, spürt die Repressionen in vollen Zügen“, sagt Olga Deksnis. “Viele, die ausgewandert sind, haben nicht mehr vor, zurückzukommen.“ Belarus habe sich nachhaltig verändert, sagt Tatiana Shchyttsova: “Das Wort Revolution zu verwenden, ist gerechtfertigt.“ Die Reaktion in Europa enttäusche sie. “Wir sehen einen Kontrast zwischen geäußertem Pathos und tatsächlichen Taten.“ Ihre Bitte an Journalist:innen: “Behaltet Belarus im Fokus.“ (jof)

Grün für alle, alle für Grün?

10.30 Uhr: Im taz-Haus diskutiert Co-Parteivorsitzender Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) mit taz-Chefreporter Peter Unfried. (kla)

Langer Weg zur Abrüstung

10.00 Uhr: Wie ein Dialog zwischen Nato und Russland und eine Abrüstung gelingen kann, das diskutiert Ellen Ueberschär, Vorständin der Heinrich-Böll-Stiftung, mit Matthias Höhn in „Freund-Feind, Ost-West“. Er ist sicherheitspolitischer Specher der Linksfraktion.

“Es gibt manchmal Sanktionen die muss man 40 Jahre lang durchhalten“, betont Ellen Ueberschär. Die Chefredakteurin der taz Ulrike Winkelmann moderiert dieses Gespräch mit Matthias Höhn. Der ist der Meinung, dass es vor allem mehr Initiative brauche: “Wir sind bei der atomaren Frage eigentlich auf dem Rückwärtsweg“, sagt er. (jof)

Bundesländer müssen Fläche für Windräder stellen

9.55 Uhr: „Wind- und Solarenergie sind Primärenergien der Zukunft“, sagt Patrick Graichen, Direktor der Agora Energiewende. Der Energieexperte stellt in der Diskussion „Die grüne Null“ mit Matthias Miersch (SPD) und Bernhard Pötter von der taz fünf Strategien zur Klimaneutralität bis 2050 vor. Eine seiner Forderungen: „Baut dreimal so viel Wind-und Solarenergie pro Jahr“. Matthias Miersch, der Vizechef der SPD-Fraktion gibt dabei zu bedenken: „Die Mehrheit des Bundestages ist aktuell gegen den Ausbau erneuerbarer Energien“.

Woran es hakt: „Unter anderem an AfD und FDP“, sagt Miersch. „Der Markt baut kein Windrad, ich brauche daher Bundesländer, die die Fläche stellen“, fügt Graichen hinzu. Das Wichtigste sei, gleich nach der Bundestagswahl ein Programm auf den Tisch zu legen und damit den Hebel umzulegen. (aln)

Mit Worten und Taten gegen das Stigma

9.45 Uhr: „Du musst die Gedanken einfach aus dem Kopf bekommen. Reiß dich doch zusammen. Du bist nicht krank“ – das sind nur einige Phrasen, die der Reporter Martin Gommel und die Sängerin Marie-Luise Gunst während ihrer Krankheit getroffen haben. Bei „Raus aus der Dunkelheit! Mit und über Depressionen sprechen“, moderiert von taz lab-Redakteurin Klaudia Lagozinski, wird die Gefahr solcher Sätze thematisiert.

„Wie viel Prävention kommt eigentlich an?“, wirft Peter Zwanzger in den Raum. „Auf abstrakter Ebene regiert Offenheit, auf persönlicher Ebene aber sehen sich Betroffene mit Stigmatisierung, Unverständnis und Hilflosigkeit konfrontiert“, sagt Zwanzger, Chefarzt im Bereich Allgemeinpsychiatrie. (lag)

Genossenschaft erbt Anteile und erhält Zuspruch

9.50 Uhr: Generationenprojekt taz: Wie die Zukunft der Tageszeitung und der Genossenschaft aussehen kann, diskutieren Konny Gellenbeck, Malene Gürgen und Hermann-Josef Tenhagen bei „Erben und Vererben“ im „Mainstream“ mit Martin Kaul.

„Leute sind bereit, ihre Genossenschaftsanteile an die taz zu vererben. Denn die taz ist eine Lebensbegleiterin für sie“, sagt Konny Gellenbeck aus dem Vorstand der taz Panter Stiftung. Hermann-Josef Tenhagen, Aufsichtsrat der taz Genossenschaft, sagt: „Das Geld, das in der Genossenschaft steckt, ist politisches Engagement. Und dieses Geld unsterblich zu machen – das ist für viele Menschen das wichtigste Motiv beim Vererben.“ (chg)

Physiker über immer intelligentere künstliche Intelligenz

9.50 Uhr: „Künstliche Intelligenz kann Gesichtsprofile und Videos mit passender Stimme und Mimik erstellen“, sagt Wolfgang Ertel. „So können wir Menschen alles sagen lassen. Wir haben keine Chance zu erkennen, ob die Menschen real sind.“

Der Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz der Hochschule Ravensburg-Weingarten spricht mit Ulrike Herrmann von der taz über das Potenzial von KI und mögliche Zukunftsszenarien. „Die Frage ist, wann die Roboter schlauer sein werden als wir“, sagt er. „Bei uns Menschen nimmt die Intelligenz nicht mehr zu, während sie bei Computern exponentiell steigt.

Der Physiker warnt: „Es kann zu einem Cyberkrieg kommen. Die Technik wird in den nächsten Kriegen im Einsatz sein. Wir Bürger müssen darüber diskutieren können, ob wir das wollen.“ (tat)

Gianni Jovanovic sieht Identität als Prozess

9.30 Uhr: „Im besten Fall ist Identität selbst ein Prozess des Wandels, den wir jeden Tag vorantreiben.“, sagt Gianni Jovanovic in der zweiten Begrüßungsrede zum taz lab. Der Comedian und Gründer von „Queer Roma“ ruft dazu auf, die eigene Sprache, Gefühle und das Wertesystem zu überprüfen. (toh)

Aminata Touré fordert Veränderung

8.45 Uhr: „Ich glaube an Veränderung, aber nicht daran, dass es ein Automatismus in der Zeitgeschichte ist“, sagt Aminata Touré, Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtages für die Grünen, in ihrem Grußwort zum taz lab 2021. Jede und jeder Einzelne müsse Teil dieser Veränderung sein.

Aminata Touré zitiert in ihrem Appell den großen afroamerikanischen Schriftsteller James Baldwin. Der hat gesagt: „Ihr habt mir immer gesagt, es braucht Zeit… Wie viel Zeit braucht ihr für euren Fortschritt?“ Denn Geduld zu haben, das sei oft eine Ausrede, um Wandel zu verhindern, sagt Touré. (toh)

Herzlich willkommen!

8.00 Uhr: Der Morgen in Berlin vor dem taz Haus an der Friedrichstraße 21: sonnig, kühl und taz lab-angemessen. So ist es ja immer: Am Tag, an dem der taz Kongress stattfindet, schämen, ginge dies, Regen und Wolken vorbeizukommen. Der Tag kann beginnen, über Nacht sind noch sehr viele Mails eingetrudelt: Tickets, bitte! Ja, gleich, kriegen wir hin. Das taz Haus wird ein brummeliger taz lab-Bienenstock, die ersten sind schon da, aus der taz Kantine und der taz lab-Orga. Herzlich willkommen! (jaf)

Vor dem taz lab ist nach dem taz lab

7.30 Uhr: Während Berlin noch schläft, gehen im taz-Haus und an den Home-Office-Arbeitsplätzen der taz lab-Redakteur*innen die Vorbereitungen in die allerletzte Runde. Seit 6 Uhr wird gecheckt, gebrieft und vor Ort auf Covid-19 getestet, damit in einer Stunde Jan Feddersen, Simone Schmollack und Martin Kaul gemeinsam mit Aminata Touré und Gianni Jovanovic mit “Hereinspaziert!“ den ersten digitalen Kongress der taz feierlich eröffnen können. (kla)

Den Live-Ticker mit Inhalt versorgen die taz-Blogger*innen Tobias Hausdorf (toh), Christina Gutsmiedl (chg), Alena Weil (alw), Larena Klöckner (lak), Tobias Westphal (tow), Elisa Busch (elb), Lynn Schmickler (lys), Simon Rösler (sir), Ronja Zemmrich (roz), Jonas Frankenreiter (jof), Robin Mateus (rom), Pia Wieners (piw), Alina Nitsche (aln), Johanna Losacker (jol), Lisa-Marie Jordan (lij), Tamara Teuber (tat), David Zauner (daz), Karolina Justus (kaj), Laura Gramm (lag), Johannes Müller (jom), Sarah Vojta (sav) und Anouk Melina Schlung (ans).