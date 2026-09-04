Bedrohtes Werk in Zwickau Und die AfD reibt sich die Hände

J a, es ist nur ein Plan, der noch vom Aufsichtsrat abgesegnet werden muss. Aber klar dürfte jetzt schon sein, dass das Schicksal des traditionsreichen Auto-Standorts Zwickau in Sachsen besiegelt ist. Auf der jetzt durchgestochenen Streichliste des VW-Vorstands hat Zwickau die schlechtesten Karten: Nicht unrealistisch dürfte das Szenario sein, dass Zwickau am Ende geopfert wird, um die Werke in Emden und Hannover zu retten. Die stehen dem VW-Anteilseigner Niedersachsen natürlich näher als das Werk in Sachsen.

Die Auswirkungen werden für Sachsen und den Osten insgesamt katastrophal sein – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch für das gesellschaftliche Klima. Mit einer Schließung würden 120 Jahre sächsische Autoindustrie-Geschichte einfach mal geschreddert werden.

Einst war Sachsen einer der bedeutendsten Standorte; der Chemnitzer Konzern Auto-Union, zu dem Audi gehörte, war einmal der zweitgrößte Autohersteller in Deutschland. Audi ging nicht nach Bayern, weil es da so schön ist, sondern wegen der deutschen Teilung.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Das Signal, das gesendet wird, ist wieder einmal: Mit den Ossis kann man es ja machen, die werden sich schon nicht groß wehren. Doch, das tun sie, seit Längerem in Form einer vermehrten Stimmabgabe für die AfD. Die sächsische AfD dürfte sich mit Blick auf die nächste Landtagswahl in dem Bundesland die Hände reiben, nimmt die Partei doch seit Längerem die Kümmererrolle für die gekränkte Ost-Seele ein. Der Fall VW bestätigt leider die „Die-da-oben-Gefühle“.

Eine Schließung wäre geradezu irrwitzig: Zwickau ist ein hochmoderner Standort, der komplett auf E-Autos setzt. Und genau das ist die Zukunft. 8.000 gut bezahlte Arbeitsplätze mit Tariflohn, von denen es im Osten nicht viele gibt, würden verloren gehen; Zulieferer wären auch betroffen. Und an die gerichtet, die sagen, dass die VW-Löhne zu hoch seien: In Zwickau sind die Gehälter niedriger als in westdeutschen VW-Werken.

Volkswagen muss dringend seiner sozialen Verantwortung, die der Konzern sonst gern proklamiert, gerecht werden und gerade Zwickau halten.