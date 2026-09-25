Im sächsischen Heidenau nahe Dresden sollen keine Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus mehr verlegt werden. Ein Antrag, unterstützt von Stadträten von AfD und CDU, wurde am Abend mehrheitlich beschlossen, wie die Stadtverwaltung der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Es habe 13 Jastimmen, 6 Neinstimmen und eine Enthaltung gegeben.

In einem fraktionsübergreifenden Beschlussantrag gemeinsam mit dem „Bündnis Oberelbe für mehr Demokratie“ forderten Vertreter der beiden Parteien, Stolpersteine „im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich“ künftig abzulehnen.

Viele Bürger:innen, Angehörige und Initiativen empfänden diese Form der Erinnerung an Opfer des Nationalsozialismus als nicht angemessen, hieß es in dem Antrag. Allerdings hatten die An­trag­stel­le­r:in­nen keinen eigenen Kontakt zu Gedenkinitiativen oder Angehörigen, wie sie der taz bestätigten. Trotzdem solle das Gedenken vorzugsweise auf dem Nordfriedhof der Stadt stattfinden, so „dass ein direktes Betreten der Gedenkelemente ausgeschlossen ist“. Dort gibt es bereits einen Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus.

Zuvor hatte der Verein Alternative Kultur- und Bildungszentrum (Akubiz) beantragt, mit zwei Stolpersteinen an das Ehepaar Fritz und Martha Goldstein zu erinnern, das während der NS-Diktatur in Heidenau aus antisemitischen Gründen verhaftet, enteignet und abgeschoben wurde. Wie Bürgermeisterin Conny Oertel vor der Abstimmung zur taz sagte, wird der Stadtrat die Verlegung der beiden Gedenksteine ablehnen.

Verwaltung wollte NS-Gedenken erhalten

Die Verwaltung hatte empfohlen, die Vorlage abzulehnen. „Gerade die Präsenz im öffentlichen Raum ermöglicht eine breite Wahrnehmung und die unmittelbare Auseinandersetzung mit der Geschichte“, schrieb sie in einer Bewertung des Antrags. Über Stolpersteine solle im Einzelfall entschieden werden.

In Heidenau im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gibt es demnach bisher fünf Stolpersteine an zwei Standorten. Einer zur Erinnerung an den früheren SPD-Bürgermeister Paul Gröger, vier zur Erinnerung an die jüdische Familie Reiner.

Bürgermeisterin Oertel hatte auf Anfrage der taz erklärt, Stolpersteine seien zeitweise durch Laub, Schmutz oder Schnee verdeckt, über sie gehe man „vielleicht gedankenlos“ hinweg.

Anders sieht das die Vorsitzende des Landesverbandes Sachsen der Jüdischen Gemeinden, Ekaterina Kulakova. „Die Menschen nehmen Stolpersteine jeden Tag wahr“, sagt sie. Die Jüdischen Gemeinden seien bislang nicht zu dem Vorhaben eines zentralen Gedenkorts in Heidenau angehört worden. Aber zu einem solchen, sagt Kulakova, würden Interessierte nur zweimal im Jahr gehen. „Das dient nicht dem Erinnern, sondern dem Vergessen.“

Internationales Auschwitz-Komitee: CDU-Mitwirkung „Skandal“

Christoph Heubner, Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees, sagte laut Mitteilung: „Dies ist ein durchsichtiger und schäbiger Versuch, Heidenauer Opfer der Nazis erneut aus der Stadt hinauszuwerfen und sie dahin zu entsorgen, wohin das Gedenken nach Meinung der AfD schon längst gehört: auf den Friedhof.“ Dass CDU-Abgeordnete der AfD „zu solchen Schäbigkeiten die Hand reichen“, sei ein Skandal.

Auch Kerstin Köditz, heutige Landessprecherin der VVN-BdA in Sachsen, findet, bei den Stolpersteinen gehe es darum, „dass uns die Verbrechen der Nazizeit im Alltag begegnen“. Die Opfer seien Nach­ba­r:in­nen in der Stadt gewesen, nicht außerhalb. Die Idee der Stolpersteine sei, die verhafteten, deportierten oder ermordeten Menschen zurück ins Gedächtnis zu rufen. Ein Gedenkort auf dem Friedhof, „der stellt diese Nähe nicht dar“.

Außerdem sagt Köditz, eine Gedenkfläche für „die Opfer von Krieg, Terror, Diktatoren, Vertreibung und insbesondere des Nationalsozialismus in Heidenau“ sei so weit gefasst, dass konkrete Zusammenhänge verblassen. „Wie will ich mich mit bestimmten Aspekten von Verbrechen auseinandersetzen, wenn ich alles in einen Topf werfe?“ Je nach Opferzusammenhängen und Phänomenbereichen brauche es unterschiedliche Konzepte. „Es ist etwas anderes, ob ich von Terroranschlägen rede, ob ich von Vertreibung rede oder von der industriellen Vernichtung der Jüdinnen und Juden.“

Die Erinnerungsform der Stolpersteine gibt es bereits seit den 90er Jahren – und unterdessen in vielen europäischen Ländern. Die in der Regel spendenfinanzierten kleinen Steine werden am letzten bekannten Wohn- oder Wirkungsort von Opfern des Nationalsozialismus verlegt – deren Namen und Lebensdaten stehen auf einer Messingplatte auf der Oberseite der Steine.

In München werden nach einem Stadtratsbeschluss Stolpersteine nicht auf städtischem Grund verlegt. Zu finden sind sie vor allem auf privatem Grund – und erlaubt auch auf Grundstücken, die dem Freistaat Bayern gehören. Stattdessen machen Erinnerungszeichen mit Fotos und knappen Lebensdaten vor Wohnhäusern auf das Schicksal der Menschen aufmerksam, die früher dort gelebt haben – bevor sie von den Nazis aus ihrem Alltag gerissen wurden. Eine solche Alternative ist in Heidenau bislang nicht im Gespräch.

Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, lehnt die Stolpersteine vehement ab. Als Kind hatte sie den NS-Terror in München miterlebt. „Vor meinem geistigen Auge sehe ich die Menschen, auf die man schon auf dem Boden liegend immer weiter eintrat und die mit schweren ledernen, stahlbekappten Stiefeln in die Transporter getreten wurden“, hatte sie geschildert. (mit dpa)