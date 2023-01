Überlastete Stromnetze : Wärmepumpen ausgebremst

Der Chef der Bundesnetzagentur warnt vor einer zeitweiliger Überlastung der Ortsnetze. Auch E-Autos könnten dann betroffen sein.

FREIBURG taz | Der Plan der Bundesregierung, immer mehr Gebäude mit elektrischen Wärmepumpen zu beheizen und zugleich auch den Straßenverkehr zunehmend zu elektrifizieren, droht die lokalen Netze zu überfordern. In einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung sagte Klaus Müller, Chef der Bundesnetzagentur: „Wenn weiter sehr viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden, dann sind Überlastungsprobleme und lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten, falls wir nicht handeln.“

Zugleich versichert die Netzagentur aber, sie tue alles, um ebensolche Stromausfälle zu vermeiden. Das wird vor allem durch Eingriffe in die Netze geschehen müssen. Schon vor Weihnachten hatten Medien von einem Papier der Netzagentur berichtet, in dem von der „Inkaufnahme erforderlicher Komforteinschränkungen durch Schaltmaßnahmen“ die Rede war. Das heißt konkret: In Zeiten hoher Netzauslastung rationieren die örtlichen Netzbetreiber den Strom für Wärmepumpen und für Ladestationen von Elektroautos. Oder, wie es Netzagenturchef Müller am Wochenende formulierte: „Wir konsultieren eine flexible Regulatorik.“

Die absehbaren Engpässe ergeben sich weniger aus fehlenden Transportnetzen von Nord nach Süd, sie betreffen vielmehr das Niederspannungsnetz innerhalb der Gemeinden. Dieses massiv auszubauen ist jedoch aus volkswirtschaftlichen Gründen kaum realistisch. Folglich lassen sich die erwartbaren Kapazitätsengpässe nur durch eine intelligente Steuerung beseitigen – was dann dazu führt, dass nicht alle Elektroautos, wenn sie bevorzugt am Abend an die Wallbox angeschlossen werden, zeitgleich mit voller Leistung laden können.

Es sind die großen Pläne der Politik, die die Stromwirtschaft herausfordern. Die Bundesregierung will schließlich pro Jahr nicht nur 500.000 neue Wärmepumpen in die Häuser bringen, sondern bis 2030 auch mindestens 15 Millionen vollelektrische Autos auf die Straßen.

Die Erkenntnis, dass dafür ein ausgeklügeltes Management der Netze nötig wird, ist nicht neu. Bereits das Förderprogramm für Wallboxen aus dem Jahr 2020 griff nur für solche Geräte, die über eine „intelligente Steuerung“ verfügen – also über eine Datenverbindung, die dem Netzbetreiber Zugriff auf den Ladevorgang gewährt.

Auch bei Wärmepumpentarifen hat man vorgebaut: Verteilnetzbetreiber dürfen bei den damit versorgten Heizgeräten innerhalb von 24 Stunden insgesamt sechs Stunden lang – maximal zwei Stunden am Stück – den Strom unterbrechen. Viele Unternehmen waren dazu zwar bisher nicht genötigt, aber das könnte sich bald ändern. Die Stromkunden dafür zu sensibilisieren, dürfte das Ziel der jüngsten Aussagen des Netzagenturchefs gewesen sein.