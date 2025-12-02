piwik no script img

US-Delegation in MoskauDer Ton wird schärfer

Ukrainische Militärs dementieren Angaben, wonach Pokrowsk gefallen sein soll. Derweil sagt Putin, man sei auch für einen Krieg mit Europa bereit.

Ein ukrainischer Soldat trägt Munition.
Ein ukrainischer Soldat mit Artilleriemunition bei Pokrowsk am 28. November Foto: Evgeniy Maloletka/ap
Eric Bonse

Aus Berlin und Brüssel

Eric Bonse und Barbara Oertel

Wer ernsthafte Erwartungen an die mittlerweile sechste Gesprächsrunde seit Jahresbeginn zwischen dem US-Sondergesandten für Friedensmissionen Steve Witkoff, Donald Trumps Schwiegersohn Jared Kushner und Russlands Präsidenten Wladimir Putin gehabt haben sollte: Er wäre gut beraten gewesen, dem Kreml in der Vergangenheit genau zuzuhören.

Nur wenige Stunden vor dem Treffen am Dienstagnachmittag in Moskau betonte dessen Sprecher Dmitri Peskow in einem Briefing für indische Medien die Bereitschaft Russlands zu Verhandlungen. Diese müssten jedoch dazu dienen, „unsere im Rahmen der militärischen Sonderoperation festgelegten Ziele zu erreichen“.

Ebenfalls vor dem Treffen am Dienstag verschärfte Putin allerdings die Tonlage in Richtung Europa deutlich: Russland habe nicht die Absicht, gegen Europa Krieg zu führen – aber, man sei dazu bereit, fügte er vor Journalisten in Moskau an.

Nach wie vor eines der strittigsten Themen, wenn es um einen Waffenstillstand beziehungsweise ein mögliches Friedenabkommen geht, ist der künftige Status der von Russland völkerrechtswidrig besetzten ukrainischen Gebiete sowie die Abtretung von Territorien, die russische Truppen noch nicht erobert haben. Letzteres lehnt Kyjiw bislang kategorisch ab.

Russland meldet Erfolge

Und so ist es kein Zufall, dass Russland ausgerechnet jetzt wichtige Erfolge an der Front im Osten der Ukraine meldet – pünktlich zum Besuch der US-Delegation. Ukrainische Streitkräfte erklärten am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass sie in der Stadt noch Angriffsoperationen durchführten. Was nun wirklich stimmt, ist kaum zu überprüfen.

„Es ist schon oft vorgekommen, dass wir unsere Position mit den USA abstimmen, dann reist Witkoff nach Moskau, und nach seinem Treffen mit Putin gibt Trump eine Erklärung ab, und alles ist wieder wie vorher“, zitiert die Financial Times eine hochrangige ukrainische Quelle.

Der Wahrheitsgehalt russischer Erfolgsmeldungen ist fraglich.

Als schlechtes Signal für die europäischen Bemühungen um einen Friedensplan für die Ukraine werteten manche Beobachter am Dienstag die Tatsache, dass das Nato-Außenministertreffen am Mittwoch in Brüssel ohne US-Beteiligung stattfinden soll. US-Außenminister Marco Rubio hat seine Teilnahme abgesagt. Er könne nicht an jedem Ministertreffen teilnehmen, ließ Rubio in Washington erklären.

Ein Bild zeigt Soldaten, die in einer Stadt eine russische Flagge hochhalten.
Soldaten zeigen eine russische Flagge am 1. Dezember in Prokowsk Foto: Russian Defence Ministry/Handout via reuters

Wollen die Amerikaner ihre europäischen Alliierten übergehen – wie schon in der vergangenen Woche, als US-Präsident Donald Trump seinen 28-Punkte-Plan präsentierte? Er mache sich da keine Sorgen, erklärte Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Die Amerikaner würden sich eng mit den Europäern abstimmen. Sie würden auch keinen Deal zulasten der Ukraine machen.

Themen #Krieg in der Ukraine #Wladimir Putin #Nato
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
