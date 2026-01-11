piwik no script img

Superreiche und KlimakriseEin Leben ohne Privatjet ist machbar

Susanne Schwarz

Kommentar von

Susanne Schwarz

Das reichste eine Prozent hat schon jetzt ihr gesamtes CO2-Jahresbudget aufgebraucht. Klimaschutz bei ihnen einzufordern, ginge ganz ohne Härten.

Eine Frau geht mit Einkaufstaschen eine Straße entlang
Reiche könnten ohne Probleme ihre Klimaziele erreichen Foto: Jonathan Brady/dpa

D as reichste Prozent der Weltbevölkerung hatte schon am 10. Januar die gesamte Menge an Treibhausgasen ausgestoßen, die ihm für das gesamte Jahr 2026 zusteht. Das hat die Entwicklungsorganisation Oxfam berechnet. Sie setzt als legitime CO2-Menge für eine Person in einem Jahr 2,1 Tonnen an. Der Rechnung nach steht also jeder Person dieselbe Menge CO2 zu.

Die Realität sieht aber eben anders aus. Viele Menschen nehmen sich mehr heraus – aber einige wenige tun das exzessiv. Daten des „Stockholm Environment Institutes“ zeigen, dass das reichste Prozent der Weltbevölkerung 2023 für 75,1 Tonnen CO2 pro Person verantwortlich war. Daraus abgeleitet haben die Superreichen also nach nur zehn Tagen das aufgebraucht, was ihnen 365 Tage reichen müsste. Das ist inakzeptabel – und ein Grund mehr, gegen den übermäßigen Reichtum vorzugehen.

Die Debatten um die Erbschaftsteuer oder auch eine Vermögensteuer zeigen leider, dass die Bundesregierung daran kein Interesse hat. Bei einem Kanzler Friedrich Merz (CDU), der selbst als reich gilt, ist das wohl auch kaum überraschend. Dabei geht es um Staatseinnahmen, die gebraucht werden – auch für den Klimaschutz.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Das Schöne daran, Klimaschutz von Reichen einzufordern, ist ja: An keiner Stelle müsste die Politik aufwändig überprüfen, ob sie nicht irgendeine soziale Härte verursacht. Diese Frage verlangsamt klimapolitische Debatten schließlich üblicherweise – teilweise zu Recht. Ob die Pend­le­r*in­nen noch gut zur Arbeit kommen, wenn man Benzin aus Klima-Gründen verteuert, aber der ÖPNV auf dem Land ausgedünnt ist, ist eine wichtige Frage. Oder ob Mie­te­r*in­nen überlastet werden, wenn zur Mietenexplosion noch eine Umlage für energetische Sanierung hinzukommt.

Auch die durchschnittsdeutsche Person trägt mit um die 10 Tonnen CO2-Ausstoß pro Jahr viel Klimaschuld, kann also nicht mit Klimaschutz verschont werden. Die Klimapolitik muss (und kann!) nur gut sozial flankiert werden. Aber: Ein Leben ohne Privatjet, Superyacht und Weltraum-Tourismus ist zumutbar. Einfach so, völlig unflankiert.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Susanne Schwarz

Susanne Schwarz

 Leiterin wirtschaft+umwelt
Jahrgang 1991, leitet das Ressort Wirtschaft + Umwelt und schreibt dort vor allem über die Klimakrise. Hat ansonsten das Online-Magazin klimareporter° mitgegründet.
Themen #Weltklimakonferenz #Klimaschutzziele
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ruinen von Gebäuden und eine US-Fahne nach einem Brand
Donald Trump kündigt massenhaft Verträge Per Executive Order gegen den Klimaschutz

Donald Trump kündigt 66 internationalen Organisationen die Zusammenarbeit auf. Besonders auf den Klimaschutz hat es der US-Präsident dabei abgesehen.

Von Nick Reimer
Windrad auf weiter Flur
Energiewende-Monitoring Wie Katherina Reiche die Klimaziele in Gefahr bringt

Ein Gutachten zur Energiewende könnte den Ausbau Erneuerbarer ausbremsen. Das hat Folgen für die Pläne der Bundesregierung, den CO₂-Ausstoß zu senken.

Von Jonas Waack
Frau prüft Solarpanels.
Versprochene Klima-Hilfsgelder Oxfam und Co in Sorge

Deutschland hatte für 2022 eine Rekordsumme an Klimahilfe für arme Länder gemeldet. Die Prognosen fallen aber doch deutlich dahinter zurück.

Von Susanne Schwarz
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

  • Noch keine Kommentare vorhanden.
    Starten Sie jetzt eine spannende Diskussion!

meistkommentiert

1
Volksentscheid Berlin autofrei startet Die Wende der Wende
2
Streitgespräch über Brandmauern „Es gibt Schnittmengen zwischen Union und AfD“
3
Nach Blackout in Berlin „Vulkangruppe“ bedauert Zeitpunkt des Anschlags
4
Innenminister nach Strom-Blackout „Wir schlagen zurück“
5
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab
6
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen