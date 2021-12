FDP-Finanzprojekte und ihre Profiteure : Die gelben Tricks

Die Liberalen haben für die Vermögenden Milliarden herausgeschlagen. Gefährlich ist ein Projekt, das harmlos klingt: die Abschreibung auf Neubauten.

Der Ampelvertrag wird gern als „Gelbe Seiten“ verspottet, weil sich nur die FDP durchgesetzt habe. Das ist übertrieben. Trotzdem ist beachtlich, was die Liberalen herausgeschlagen haben. Im Finanzbereich stechen drei Projekte heraus, die technisch klingen, aber nicht harmlos sind: die „Superabschreibung“, die 3-prozentige Abschreibung auf Immobilien und die Kapitaldeckung in der gesetzlichen Rente.

Um bei der Rente anzufangen: Nächstes Jahr werden dort einmalig 10 Milliarden Euro eingezahlt und „global“ auf den Finanzmärkten angelegt. Die FDP ist nämlich überzeugt, dass Aktien mehr bringen als normale Renten und dass die weite Welt lukrativer ist als Deutschland.

Das Konzept hat viele Schwächen, aber vor allem werden Betriebs- und Volkswirtschaft verwechselt. Die FDP tut so, als wäre der Gesamtstaat das Gleiche wie ein Einzelanleger. Wenn ein Investor Aktien kaufen will, ist das kein Problem. Er findet bestimmt jemanden, der Aktien besitzt und loswerden möchte.

Wenn aber der Staat auftritt und Milliarden in die Finanzmärkte pumpt, dann reichen die Aktien bald nicht mehr. Denn die Unternehmen geben ja keine neuen Papiere aus, nur weil die Regierung Aktien kaufen will. Also werden die Papiere knapp, was die Kurse treibt – so dass der Staat eine Finanzblase erzeugt.

Dies ist keine abstrakte Überlegung, sondern tägliche Beobachtung. Viele Länder, vorweg die USA, setzen bereits auf Pensionsfonds, die riesige Kapitalmengen auf den Finanzmärkten anlegen. Das Ergebnis sind ständig steigende Ak­tien­kurse, die mit den Erträgen der Unternehmen nichts mehr zu tun haben.

Die FDP tut so, als würden kleine Angestellte profitieren, wenn Rentenkassen auf den Finanzmärkten anlegen. Nach dem Motto: Endlich besitzen Arbeiter ein paar Aktien! In Wahrheit profitieren vor allem Vermögende. Die meisten Papiere ballen sich in wenigen Händen, und wenn die Kurse steigen, weil der Staat auf den Finanzmarkt drängt, gewinnen jene, die die Aktien bereits besitzen – die Wohlhabenden.

Zum Glück will die Ampel nur 10 Milliarden Euro in diesen Irrweg pumpen. SPD und Grüne sprechen gern von „Spielgeld“ für die Liberalen. Aber eigentlich sind auch 10 Milliarden zu viel.

Während die „Aktienrente“ tückisch undurchsichtig ist, sind die Profiteure beim nächsten FDP-Projekt eindeutig: die Immobilienbesitzer. Der Ampelvertrag sieht vor, dass die lineare Abschreibung bei neugebauten Mietwohnungen von 2 auf 3 Prozent ansteigt. Das klingt wenig, ist aber ein gigantisches Steuergeschenk. Man nehme an, ein neues Mietshaus ist 4 Millionen Euro teuer – dann lassen sich jährlich 120.000 Euro mit den Mieteinnahmen verrechnen.

Nun ließe sich argumentieren, dass ein Haus an Wert verliert, wenn nicht Fenster, Dächer, Heizungen und Fassaden regelmäßig erneuert werden. Nur: Diesen „Erhaltungsaufwand“ dürfen Vermieter sowieso von der Steuer absetzen. Faktisch wird also doppelt abgeschrieben. Man macht einen Wertverlust geltend, den es gar nicht gibt, weil man ja Reparaturen durchgeführt hat – ebenfalls steuerbefreit.

Leider steht im Koalitionsvertrag nirgends, was geplante Maßnahmen kosten

Preisschilder fehlen

Aber es kommt noch besser: Wird das Haus nach mehr als zehn Jahren verkauft, bleibt der Erlös komplett steuerfrei. Diese Schlupflöcher werden noch vergrößert, indem künftig bei Neubauten sogar mit 3 Prozent abgeschrieben werden darf. Man wüsste gern, wie teuer dieses üppige Steuergeschenk wird. Aber leider steht im Koalitionsvertrag nirgends, was geplante Maßnahmen kosten. Die Preisschilder fehlen.

Tückisch ist auch: Wenn die erhöhte Abschreibung erst einmal im Gesetz steht, wird sie ewig gelten. Keine Regierung wird sie wieder kippen können. Denn der Bundesrat muss fast allen Steuergesetzen zustimmen – und dort haben FDP und Union faktisch eine Vetomacht. Die erhöhte Abschreibung wäre also fatal, wenn sie nicht zeitlich begrenzt wird.

Doch über Fristen wurde bisher nicht gesprochen. Der Verdacht drängt sich auf, dass die rot-grünen Verhandler in der Arbeitsgruppe „Wohnen/Bauen“ gar nicht verstanden haben, was ihre Zusagen finanziell bedeuten.

Teuer könnte auch das dritte FDP-Projekt werden: die „Superabschreibung“. Allerdings ist ziemlich nebulös, worauf sich die Ampel geeinigt hat. Im Sondierungspapier hieß es knapp: „Der Konjunktur wollen wir einen Schub durch Superabschreibungen geben für Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung.“

„Investitionsprämie“ und „Superabschreibung“

Dieser Satz klang nach Prinzip Gießkanne. Jede Firma hätte fast jede Anschaffung bei den Finanzämtern geltend machen können, denn „digital“ sind inzwischen die meisten Maschinen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung rechnete aus, dass in dieser Legislatur 40 Milliarden Euro in den Staatskassen fehlen könnten. Und der Wirtschaftsweise Achim Truger warnte, dass der Plan vor allem die Einnahmen der Kommunen schmälern würde, von denen viele schon jetzt fast bankrott sind.

Im eigentlichen Ampelvertrag wurde daher nachgebessert. Es entstand ein Bandwurmsatz, der etwas rätselhaft ist, weil er die Worte „Investitionsprämie“ und „Superabschreibung“ kombiniert. Denn eine Prämie ist eigentlich nicht das Gleiche wie eine Abschreibung. Eine Abschreibung wirkt indirekt, während es bei einer Prämie direkt Geld vom Staat gibt, wie alle Autofahrer wissen, die 2009 die berühmt-berüchtigte „Abwrackprämie“ kassiert haben.

Aber egal. Das Finanzministerium analysierte kürzlich, dass das neue Modell nur 3 bis 4 Milliarden Euro kosten würde. Die Details sind kompliziert, was zählt ist, dass ein Steuerloch von 40 Milliarden verhindert wurde.

Fazit: In den „Gelben Seiten“ steht zwar mancher Unsinn, aber damit lässt sich leben. Nur die erhöhte Abschreibung auf Neubauten muss dringend befristet werden. Sonst hat es die FDP doch noch geschafft, für ihre Klientel erhebliche Gelder abzuzweigen.