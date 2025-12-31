piwik no script img

Drohender RechtsruckSag mir, wo du stehst, damit sich noch was dreht

Gereon Asmuth

Kommentar von

Gereon Asmuth

Im nächsten Jahr wird in einigen Bundesländern gewählt, es droht ein massiver Schwenk nach rechts. Dagegen sollten alle De­mo­kra­t:in­nen etwas tun.

Menschen mit Deutschlandfahne im Gegenlicht bei einer Wahlkampfveranstaltung
Hier ist die AfD besonders stark: Wahlkampf in Sachsen-Anhalt im Januar 2025 Foto: Rafael Heygster/laif

D a blicken wir am Silvesterabend auf das Jahr zurück, vielleicht erleichtert, weil es wieder mal so richtig sch…, so richtig schwierig war. Und hoffen auf Besserung. Gibt es dafür Anlass? Leider nicht. Dafür muss man nicht einmal über Kriege, Klimakrise, den weltweiten Rechtsruck reden. Es reicht ein Blick auf die fünf Landtagswahlen bei uns im kommenden Jahr. Baden-Württemberg ist da nur ein Appetitanreger. Dort buhlen am 8. März – nebenbei bemerkt Weltfrauentag – Manuel Hagel (CDU), Cem Özdemir (Grüne) und weitere Männer von SPD und AfD um die Nachfolge von Winfried Kretschmann.

Das war der erste – und so wie aus aussieht, vorerst auch letzte – Ministerpräsident der Grünen. Darüber könnte man schwätze im Ländle. Doch im Vergleich zu den anderen vier Wahlen – in Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin – geht es bei dem sich im Südwesten abzeichnenden Rechtsruck nur um eine harmlose Verschiebung. Glaubt man den Umfragen, könnte der grün-schwarzen eine schwarz-grüne Regierung folgen. Wenn sich nicht noch etwas dreht.

Tatsächlich republikverändernd dürfte der Herbst werden. Da geht es am 6. September in Sachsen-Anhalt und am 20. September in Mecklenburg-Vorpommern an die Urnen. Vor allem in Sachsen-Anhalt droht ein Einschnitt, dort liegt die AfD laut Umfragen so weit vorne, dass eine absolute Mehrheit nicht ausgeschlossen werden kann. Falls es dafür nicht reicht, könnte sie sich vom BSW durchwinken lassen, das einst angeblich gegründet wurde, um die AfD kleinzukriegen. Dessen Namensgeberin hat aber bekanntlich jede Brandmauer zum Einsturz freigegeben.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Als Reaktion auf Sachsen-Anhalt könnte in Berlin, wo am 20. September ein neues Abgeordnetenhaus gewählt wird, allerdings Rot-Rot-Grün gewinnen. Mit einer ersten Linken als Regierungschefin. Elif Eralp kennt zwar bisher kaum jemand in der Stadt, aber selbst Kai Wegner, der amtierende Regierende von der CDU, ist vielen Ber­li­ne­r:in­nen kein Begriff. Die Hauptsache bei der Hauptstadtwahl wäre ohnehin: dass sich was dreht. Auch weil in Mecklenburg-Vorpommern, das am selben Tag wählt, die AfD so stark werden dürfte, dass das Land zwar nicht vor der AfD-Übernahme, aber vor der Unregierbarkeit steht.

2026 geht es um Polarisierung durch Standhaftigkeit auf der richtigen Seite

Wenn sich nicht noch was dreht. Dagegen ist Polarisierung gefragt – nicht zu verwechseln mit Radikalisierung. Es ist genau das Gegenteil. Es reicht schon eine stabile Standhaftigkeit auf der demokratischen Seite. Das erscheint fast schon radikal, das wiederum liegt am Graben, den die Rechtsextremen überschritten und unüberbrückbar vertieft haben.

2026 muss viel geredet werden, darüber, was geht. In Sachsen-Anhalt könnte eine Stimme für die SPD zur antifaschistischen Aktion werden, wenn die Partei dadurch über 5 Prozent der Wählerstimmen bliebe und so die Anti-AfD-Barrikade im Landtag stützen könnte. Jede Stimme zählt. Der Smalltalk am Silvesterabend kann dafür nur ein Anfang sein.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Gereon Asmuth

Gereon Asmuth

 Ressortleiter taz-Regie
Leiter des Regie-Ressorts, das die zentrale Planung der taz-Themen für Online und Print koordiniert. Seit 1995 bei der taz. 2000 bis 2005 stellvertretender Leiter der Berlin-Redaktion. 2005 bis 2011 Leiter der Berlin-Redaktion. 2012 bis 2019 Leiter der taz.eins-Redaktion, die die ersten fünf Seiten der gedruckten taz produziert. Hat in Bochum, Berlin und Barcelona Wirtschaft, Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation und ein wenig Kunst studiert. Mehr unter gereonasmuth.de. Bluesky:@gereonas.bsky.social Mastodon: @gereonas@social.anoxinon.de Foto: Anke Phoebe Peters
Themen #Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern #AfD #Landtagswahlen #Ostdeutschland #Osten #Rechtsruck #Sachsen-Anhalt #Wahlen
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Illustration von drei Schuhen mit Sprechblasen
Der Osten und der Rechtsruck Ein großes Trainingslager der Geschichte
Essay von Aljoscha Begrich und Christian Tschirner

Je weiter der Diskurs der Realität entrückt, desto stärker weckt er Assoziationen an die DDR. Solange man dranbleibt, ist aber nichts aussichtslos.

Metalplatten als schwebende Installation gen Himmelblickend
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
Kommentar von Benno Hafeneger

Von rechts wird die gesamte Demokratieförderung infrage gestellt und mit Kleinen Anfragen attackiert. Das bedroht die demokratische Zivilgesellschaft.

Nebeneinander gestellte Fotos von Karamba Diaby, Leopold Rosenow und Manja Präkels.
Rechtsruck bei Jugendlichen „Demokratie ist ein Schimpfwort geworden“

Geht in Ostdeutschland gerade eine ganze Generation Jugendlicher an die Rechten verloren? Ein Gespräch mit vier Menschen, die das verhindern wollen.

Von Jens Uthoff und Anne Fromm
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ahndung bei Volksverhetzung Eine Strafe für die Demokratie
2
10 Jahre Kölner Silvesternacht Der Schock hallt nach
3
Schäden durch Silvesterböller Schluss mit der privaten Knallerei
4
Offene Grenzen Mission impossible?
5
Der Fall Kilani Ermittlung unter Freunden
6
Verschärfungen im Strafrecht Hubig zündet zu Silvester einen Kracher