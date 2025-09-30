piwik no script img

Donald Trumps Gaza-PlanHauptsache, der Krieg hört auf

Lisa Schneider
Kommentar von Lisa Schneider

Ja, der Friedensplan für Gaza zeigt viele Schwächen und Lücken. Wichtig aber ist, dass jetzt die Hamas zustimmt und der Plan Realität wird.

Israelische Soldaten an der Grenze zu Gaza - im Hintergrund komplette Zerstörung
Völlig unklar ist, wie ein Leben in den fast komplett zerstörten Orten in Gaza aussehen könnte Foto: Amir Cohen/reuters

E s ist der bislang wohl vernünftigste Entwurf für einen Friedensprozess im Gaza­streifen, der von US-Präsident Donald Trump kommt: Keine Vertreibung der Palästinenser wird darin gefordert, keine Besiedlung seitens Israels. Stattdessen ein schrittweiser Rückzug des israelischen Militärs und internatio­naler Schutz.

Man merkt: Die Erwartungen an Friedenspläne für Gaza sind derzeit nicht besonders hoch. Viel kann man an diesem von Trump mit Israels Premier Benjamin Netanjahu besprochenen Plan kritisieren: dass die Macht über den Gazastreifen demnach de facto erst einmal bei Donald Trump selbst liegen wird. Er soll dem „Friedensrat“, der die Übergangsregierung des Gazastreifens überwachen soll, vorsitzen.

Oder dass die Formulierung dazu, wann die Palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen könnte, äußerst vage ist. Oder auch, dass Hamas-Mitgliedern, die ihre Waffen abgeben, einfach Amnestie gewährt werden soll. Offenbar unabhängig davon, welche Verbrechen sie gegen Israelis oder die eigene Bevölkerung begangen haben könnten.

Doch all das tritt vor der Situation im Gaza­streifen völlig in den Hintergrund: Auf weniger als einem Drittel der Fläche des Gazastreifens dürfen sich die Palästinenserinnen und Palästinenser noch aufhalten. Täglich sterben Menschen bei Luftangriffen.
Nahost-Debatten

Der Israel-Palästina-Konflikt wird vor allem in linken Kreisen kontrovers diskutiert. Auch in der taz existieren dazu teils grundverschiedene Positionen. In diesem Schwerpunkt finden Sie alle Kommentare und Debattenbeiträge zum Thema „Nahost“.

➝ Mehr zum Thema Nahost-Debatten

Die Versorgung mit Lebensmitteln ist besser geworden, doch es mangelt weiter an Medikamenten und medizinischer Versorgung, Zelten und Unterkünften, an sauberem Wasser und Hygiene. Das tägliche Überleben im Gaza­streifen bleibt eine Horrorshow – für die palästinensischen Zivilistinnen und Zivilisten, aber auch für die verbliebenen Geiseln.

Es ist beinahe egal, was in dem vorgeschlagenen Waffenruhe-Geisel-Deal steht. Hauptsache, er kommt, Hauptsache, der Krieg hört auf. Dafür muss es massiven Druck auf die Hamas geben. Es ist zu hoffen, dass Katar nach einem Anruf von Benjamin Netanjahu am Montag – bei dem sich dieser für den Luftangriff auf Hamas-Kader in Doha Mitte September entschuldigte – mit aller Kraft hinter den Trump-Plan stellen wird.

Das Logo der taz: Weißer Schriftzung t a z und weiße Tatze auf rotem Grund.
taz debatte

Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten, linken Meinungsspektrums.

Lehnt die Hamas ab, würde sie den Rechtsextremen in der israelischen Regierung den größten Gefallen tun. Denn noch während seiner Pressekonferenz mit Trump sagte Netanjahu: Wenn die Hamas den Plan ablehne, werde man eben selbst „den Job beenden“. Und weil in Trumps Plan eine von Netanjahus Koalitionspartnern geforderte Vertreibung explizit ausgeschlossen ist, wäre das für Netanjahu innenpolitisch gesehen wohl die bessere Option. Parallel muss es deswegen Druck auf Israel geben, auch durch Deutschland.

Dieser Friedensplan ist eine Chance – vielleicht die letzte. Sie zu vermasseln, wäre fatal.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Lisa Schneider

Lisa Schneider

 Redakteurin für Nahost
Redakteurin für Westasien & Nordafrika.
Themen #Nahost-Konflikt #Gaza #Donald Trump #Benjamin Netanjahu #Israel #USA unter Trump
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Trumps Friedensplan Neues Machtspiel oder Ausweg?
US-Präsident Donald Trumps 20-Punkte-Plan verspricht Frieden. Israels Premier Netanjahu widerspricht zentralen Inhalten. Und wie reagiert die Hamas?
Von Karim El-Gawhary
Porträt von Tony Blair - graue Haare, offenes Hemd
Britischer Ex-Premier in Nahost Neue Aufgaben für Tony Blair Tony Blair soll Trump-Friedensplan in Gaza verwalten
Der einstige Premier Großbritanniens soll sich um Nahost kümmer – schon wieder. Beim ersten Mal scheiterte er am Fundamentalismus Netanjahus.
Von Dominic Johnson
Ein behelfsmäßiges Zelt vor Ruinen, die bewohnende Familie davor
Blick aus Gaza auf Trumps Friedensplan Ein leuchtender Bildschirm zwischen den Zelten
Kolumne Gaza-Tagebuch von Seham Tantesh
Die Nachbarn unserer Autorin bauen extra einen Fernseher auf, um die Rede des US-Präsidenten Trump zum Friedensplan live verfolgen zu können. Es regt sich leise Hoffnung.
Tageszeitung, Wochentaz und Le Monde diplomatique zusammen mit einem Handy mit taz-App.
Schnell noch taz komplett auf Papier testen

Nostalgie und ein bisschen Zukunft

Sie lesen auch werktags gern klassisch auf Papier? Jetzt ist die letzte Chance: Holen Sie sich die verbleibenden Ausgaben der Werktags-taz gedruckt ins Haus, inklusive der festlichen Abschiedsausgabe am 17.10.2025, unserer Seitenwende.

  • Erleben Sie ein Stück taz-Geschichte hautnah mit!
  • Lesen Sie Mo-Fr auf Papier bis zum Druckschluss – und danach bequem digital weiter
  • Inklusive der letzten gedruckten Werktags-taz als festliche Sonderausgabe
  • Inklusive Zugriff auf die Zukunft: die digitale taz als ePaper oder in der App

5 Wochen für nur 20 Euro

Jetzt bestellen

6 Kommentare

 / 
  • D

    Ich traue keinem Rechtsextremen, weder Trump, noch Netanjahu, noch der Hamas.



    Im Grunde sehe ich das so: Zwei skrupellose und zutiefst korrupte Immobilienhaie schnapsen sich einen Vertrag aus, und erpressen eine skrupellose und zutiefst korrupte Organisation, diesen zu unterschreiben.

  • S

    "Viel kann man an diesem von Trump mit Israels Premier Benjamin Netanjahu besprochenen Plan kritisieren: dass die Macht über den Gazastreifen demnach de facto erst einmal bei Donald Trump selbst liegen wird. Er soll dem „Friedensrat“, der die Übergangsregierung des Gazastreifens überwachen soll, vorsitzen."



    Genau das kann man nicht kritisieren, denn die einzige Chance, dass ein Friedensplan umgesetzt wird, besteht in der Kontrolle durch die Amerikaner. Die UNO hat sich im Nahostkonflikt hoffnungslos selbst diskrediert, und würde von den Israelis zu Recht nicht akzeptiert werden. Zugleich ist Trump der einzige, der Netanjahu gegebenenfalls in den A... treten kann, auch wenn die Hoffnung zugegebenermaßen nicht allzu groß ist.

  •

    Natürlich macht Trump erst mal den Vorsitz. Wer denn sonst? Baerbock ist in New York gebunden.

  • S

    Wer ist denn relevanter Ansprechpartner bei der Hamas. Die Hamas ist doch Geschichte.



    Ziel wäre jetzt Nentanjahus tödliches Spiel zu beenden, nicht mehr das der Hamas.

  • S

    Ich hoffe sehr, dieser Plan wird umgesetzt bzw. kann umgesetzt werden, da ich ihn relativ vernünftig finde. Allerdings bin ich unsicher, ob der Plan beiden Seiten gerecht wird, da ich ja, wie bekannt, Anhängerin einer der beiden Kriegsparteien bin.

    Mich würde interessieren, ob die gazanische Regierung und ihre Kämpfer vor ihrer Entscheidung den Iran konsultieren werden. Huthis und Hizbollah wohl eher weniger.

    Worauf ich hoffe ist ebenso, dass die gazanische Bevölkerung nach einer gewissen Zeit entscheiden darf, wie sie (zusammen)leben möchte. Grundlage hierfür ist meiner Meinung nach u.a. das Rechtssystem und ich weiß so wenig über die Menschen in Gaza, dass ich nicht einschätzen kann, welche Art von Rechtssystem ihnen zusagen würde. Westlich, muslimisch, islamistisch (da gibt es ja die gesamte Bandbreite von beispielsweise Indonesien bis Afghanistan).

  • JK

    Ich bezweifle, dass die Hamas zustimmen wird. Ihr ist der Hass auf Israel wichtiger als das Wohlergehen des eigenen Volkes. Oder andersrum: Was schlecht für Palästina ist, ist gut für uns.

meistkommentiert

1
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
2
Kennzeichnung von Fleischersatzprodukten Die Sprachpolizei steht rechts
3
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
4
„Heimatland“ von Güner Balci Nicht Klartext, sondern Kulturkampf
5
Eskalierter AfD-Bürgerdialog in Seesen Pack schlägt sich (fast)
6
Jan Böhmermann im HKW Die Wurstigkeit ist Programm