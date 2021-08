Wahlkampf, die Grünen und Rezo : Der alte Zerstörer

Wer holt unentschiedene Wähler bei der Bundestagswahl ab? Die Grünen mit ihrem peinlichen Song? Und dann ist da ja noch dieser blauhaarige Youtuber.

Es heißt ja, dass sich politische Einstellungen mit fortschreitendem Lebensalter verfestigen – wer bis Mitte vierzig immer konservativ gewählt hat, wird kein Linker mehr und umgekehrt. Könnte aber sein, dass diese Weisheit in die große Tonne gehört mit überkommenen Wahlkampf-Glaubenssätzen, mit denen sich PolitikerInnen, DemoskopInnen und PolitjournalistInnen im Bescheidwissen und Vorhersagen übertroffen haben.

Sehr viele wollen doch was Neues, jetzt, wo es nach 16 Jahren Merkel endlich die Chance auf einen Wechsel gibt. Aber mit wem bloß? Die Verzweiflung ist groß – und in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis wird die Lage allmählich unübersichtlich:

Gestandene Sozialdemokratinnen entdecken beim Thema Wohnen die innere Sozialistin, was ihre Partei aber nicht unterstützt. Hartgesottene Fleischesser und Automobilisten sind jetzt doch ins Grübeln gekommen und wünschen sich, dass ihnen jemand im Namen des Klimas Einhalt gebietet, zumindest ein bisschen. Wer holt diese Unentschiedenen ab? Etwa die Partei, die nach dem Schock der Flutkatastrophe, angesichts rechten Terrors und menschenrechtlicher Bankrotterklä­rungen eigentlich als glaubwürdige Alternative dastehen müsste?

Sarah Wieners Bariton

„Kein schöner Land“ singen die Grünen und wollen mit Biobäuerinnen, Busfahrern und Schuldirektorinnen alle mitnehmen dahin, wo einfach alle vom Aufbruch profitieren: Geflüchtete, RentnerInnen, Arbeiter und Bienen. Ob das jetzt peinlich ist oder süß, ist Geschmackssache, schaden wird es vermutlich auch nicht mehr als die seltsam kränklich-grün eingefärbten Wahlplakate, auf denen einen kaum wer direkt anschaut. Ich kenne jedenfalls niemanden, der oder die wegen Sarah Wieners abgrundtiefem Bariton davon absehen wird, die Grünen zu wählen.

Allerdings kenne ich Männer, die keine Lust mehr haben, eine Partei zu wählen, die männliche Kandidaten aus Wahlkampfbildern mit Annalena Baerbock rausschneidet, damit es feministischer rüberkommt. Die vulgärfeministische Grundhaltung „Hauptsache Frau“, für die die Grünen nicht nur ihre Chance aufs Kanzleramt geopfert haben, sondern auch ihren Platz auf der saarländischen Landesliste, stößt sogar treue Grünen-Fans ab.

Mich zum Beispiel: Als Baerbock im Sommerinterview danach gefragt wurde, wie sie dies oder das „mal ihren Kindern“ erklären wollte, erhob sich sogleich ein Shitstorm. Die Frage geht gar nicht! Nur weil sie eine Frau ist! Dass Baerbock davor selbst zweimal ihre Kinder ins Spiel gebracht hatte („wenn ich mir vorstelle, das wären meine Mädchen“) – geschenkt. Nun kann Baerbock ja nichts für die (vielleicht ungebetene) Frauensoli. Aber ich habe den unguten Verdacht, dass den Grünen die Frauenfrage so heilig ist, dass sie in einem Koalitionsbündnis lieber andere Themen als Verhandlungsmasse in den Raum werfen, als auch nur eine Frau in die zweite Reihe zu stellen.

Und wenn dies nun ausgerechnet die sozialen Themen wären? Bei der Steuerpolitik traue ich den Grünen genauso wenig soziale Ader zu wie dem Herrn Cum-Ex, den Menschen aus meinem persönlichen Nahraum seit Neuestem gut finden: Der Scholz, der habe so bodenständige Wahlkampfbotschaften, dem nehme man das Engagement für die „Kleinen Leute“ ab.

Rezo der Zerstörer

„What?!“ – kreischt mir da der Youtuber Rezo ins Ohr. Sein neues „Zerstörung der CDU 2.0“- Video war wieder sehr unterhaltsam. Neben der gründlichen Demontage des politischen Personals der Union hat er nebenbei auch noch Olaf Scholz der Wahlkampf-Lügnerei überführt: Von wegen Entlastung für kleine und mittlere Einkommen! Unternehmen, Gutverdienende und Reiche würden nach seiner Durchsicht des Wahlprogramms am meisten entlastet, wenn der Mann mit dem Sparkassen-Charme das Rennen machte.

Natürlich ist der Youtuber mit den blauen Haaren ungerecht. Schließlich: Mindestlohn, Arbeitgeberparität, Grundrente. Ist jetzt nicht gerade Gutverdiener-Pampern, was die SPD in den letzten Jahren GroKo abgeliefert hat. Aber im Ganzen hat er Recht: Es gibt Figuren im amtierenden Kabinett, die sind so „todeslost“ und inkompetent, dass man sich fragt, warum sie noch im Amt sind: eine Verteidigungsministerin und ein Außenminister, die Warnungen aus Afghanistan ignorieren.

Ein Verkehrsminister, der Millionen Steuergelder in ein aussichtsloses Mautprojekt gekippt hat, mit Verträgen, die so schlecht gemacht sind, dass man sich schon fragt, ob das Absicht war. Eine Landwirtschafts- und Ernährungsministerin, die für Konzerne Lobbyarbeit macht und von „Tierwohl“ redet, ohne rot zu werden. Jeder und jede von ihnen hätte Grund genug zurückzutreten.

Mir jedenfalls geht es wie dem Chef des Bundeswehrverbands (ein Gleichklang, der mich an sich schon irritiert): Mein Vertrauen in die politische Führung dieses Landes ist angekratzt. Und jetzt? Kann bitte noch jemand für mich singen?