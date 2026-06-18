O b der US-Präsident wusste, welche Assoziationen die geschichtsträchtige Kulisse weckt? Ausgerechnet in Versailles setzte Donald Trump seine Unterschrift unter das Rahmenabkommen, das den Irankrieg beenden soll. Und so, als wäre es 1919, fielen manche Reaktionen aus: Kritiker auch hierzulande sprachen von „Katastrophe“ und „Kapitulation“. Die Falken und Kriegstreiber sind enttäuscht, denn sie hatten sich zu viele Illusionen gemacht.

Noch sind viele der Fragen offen, über die in den nächsten 60 Tagen in der Schweiz verhandelt werden soll. Die Zukunft des iranischen Atomprogramms ist unklar, auch über sein Raketenprogramm will Teheran nicht verhandeln. Unklar ist ebenso, ob Trump Israels Premier Benjamin Netanjahu dazu bewegen kann, seine Truppen aus dem Süden des Libanons abzuziehen, wie es das Abkommen vorsieht. Klar ist aber, dass dessen hochfliegende „Regime Change“-Fantasien nun zerschellt sind. Es waren Luftschlösser, in die sich Schah-Sohn Reza Pahlavi und seine Anhänger schon eingerichtet hatten.

Trump begründet sein Einlenken damit, dass sonst eine Weltwirtschaftskrise wie 1929 gedroht hätte. Er wolle kein Herbert Hoover sein, der damals US-Präsident war, sagte er. Was er unterschlägt: Es war kein plötzlicher Börsencrash, der diese Krise ausgelöst hat, sondern er selbst mit seinem unbedachten Angriff auf Iran. Die Energiepreise sind deshalb explodiert, Düngemittel wurden knapp. Es kann zwar noch Monate dauern, bis sich die Handelsströme normalisieren und die Welt sich vom Energieschock erholt. Aber immerhin bleibt der Welt damit eine dramatische Hungerkrise erspart – vorausgesetzt, das Abkommen hält.

taz debatte Die taz ist eine unabhängige, linke und meinungsstarke Tageszeitung. In unseren Kommentaren, Essays und Debattentexten streiten wir seit der Gründung der taz im Jahr 1979. Oft können und wollen wir uns nicht auf eine Meinung einigen. Deshalb finden sich hier teils komplett gegenläufige Positionen – allesamt Teil des sehr breiten linken Meinungsspektrums.

Es ist gut, dass dieser Krieg endet. Er war völkerrechtswidrig, hat zu viele Tote gefordert und hätte nie begonnen werden dürfen. Um die Menschen in Iran ging es Trump und Netanjahu nie – das war nur eine nützliche Lüge. Vielmehr hat es dieser dumme Krieg den Menschen erschwert, sich aus dem Griff ihres Regimes zu lösen. Am Ende hat er das Regime womöglich stabilisiert.