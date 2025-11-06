piwik no script img

Mitte-Studie der Ebert-Stiftung76 Prozent gegen Rechtsextremismus

Rechtsextreme Einstellungen in Deutschland haben abgenommen. Aber rund 20 Prozent stimmen nationalchauvinistischen Aussagen zu.

Viele Menschen demonstrieren vor dem Reichstag
Protest hilft: Jeder Zweite ist laut der Mitte-Studie bereit, etwas für die Demokratie zu tun Foto: Rainer Keuenhof/picture alliance
Gareth Joswig
Stefan Reinecke

Von

Gareth Joswig und Stefan Reinecke aus Berlin

Die gute Nachricht zuerst: Gut drei Viertel der Menschen in Deutschland lehnen extrem rechte Einstellungen ab – nämlich 76,1 Prozent. Unterm Strich hält die diesjährige Mitte-Studie unter der Überschrift „Die angespannte Mitte“ viel Ambivalenz fest: Die Mehrheit ist demokratisch eingestellt und sorgt sich wegen des zunehmenden Rechtsextremismus.

Aus ihren Sorgen vor dem Rechtsextremismus leiten viele Befragte laut dem Forschungsteam um den Sozialwissenschaftler Andreas Zick von der Universität Bielefeld durchaus Handlungen ab: Jeder Zweite sei bereit, selbst etwas gegen Rechtsextremismus zu tun, weitere 25 Prozent stimmten dem teils zu. 61 Prozent forderten mehr politische Bildung, weitere 23 Prozent befürworteten das zumindest teilweise.

Zugleich sei eine zunehmende Normalisierung antidemokratischer und menschenfeindlicher Aussagen festzustellen – eben bis weit in die sogenannte Mitte hinein. Und hier sind wir bei der schlechten Nachricht: 19,8 Prozent stimmen nationalchauvinistischen Aussagen zu, ein Viertel der Bevölkerung meint gar: „Was Deutschland jetzt braucht, ist eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert.“

Trotz der derzeit hohen Umfragewerte der extrem rechten AfD stellte die Studie weniger Menschen mit rechtsextremem Weltbild fest als vor zwei Jahren. Während 2022/23 rund 8 Prozent klar rechtsextrem eingestellt waren, waren es nun 3,3 Prozent – der Wert lag also ungefähr auf Vorpandemie-Niveau aus den Jahren von 2014 bis 2021. Damals lagen die Werte zwischen 2 und 3 Prozent.

Allerdings sei auch jede fünfte Person ambivalent gegenüber rechtsextremen Aussagen – eben in diesem Graubereich von 20 Prozent zeige sich eine Offenheit für antidemokratische Orientierungen, heißt es in der Studie. Zudem ist die Zustimmung für nationalchauvinistische Aussagen leicht angestiegen. So denken 23 Prozent: „Das oberste Ziel der deutschen Politik sollte es sein, Deutschland die Macht und Geltung zu verschaffen, die ihm zusteht.“ Und 15 Prozent sagen: „Wir sollten einen Führer haben, der Deutschland zum Wohle aller mit starker Hand regiert.“

Wachsende Zweifel am Funktionieren der Demokratie

Während 70 Prozent der Befragten Rechtsextremismus als Bedrohung für Deutschland sehen, halten 22 Prozent das Problem für medial „hochgekocht“ oder sie verharmlosen Rechtsextremismus. Keine Überraschung: Wer Rechtsextremismus verharmlost, ist selbst häufiger rechtsextrem eingestellt und billigt häufiger den Einsatz politischer Gewalt.

Nur noch 52 Prozent finden, die Demokratie funktioniere im Großen und Ganzen gut, 24 Prozent wiederum verneinen das

Optimistisch stimmt, dass eine große Mehrheit, 79 Prozent, sich als „überzeugte Demokraten“ bezeichnet. Zugleich wachsen aber Zweifel am Funktionieren der Demokratie – nur noch 52 Prozent finden, die Demokratie funktioniere „im Großen und Ganzen gut“, 24 Prozent wiederum verneinen das.

Ambivalenz gibt es auch bei den Grundrechten: Demnach sagen 88 Prozent aller Befragten, dass die Würde und Gleichheit aller an erster Stelle stehen sollte – zugleich sagt ein Drittel, dass man „im nationalen Interesse nicht allen die gleichen Rechte gewähren“ könne. Ein Viertel sagt, es werde zu viel Rücksicht auf Minderheiten genommen.

Die verrohte Mitte

Eine weitere Konstante bleibt die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit: 36 Prozent unterstellten Geflüchteten Sozialmissbrauch. Ebenso viele Leute stimmten der Aussage zu, dass Langzeitarbeitslose sich „auf Kosten der Gesellschaft ein bequemes Leben“ machten. Ambivalente und uneindeutige Haltungen zu antisemitischen, rassistischen, sexistischen, klassistischen und transfeindlichen Aussagen zeugten laut Stu­di­en­au­to­r*in­nen davon, dass gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit fest in der Mitte verankert bliebe.

Eine Brücke zu solchen menschenfeindlichen Einstellungen und antidemokratischen Orientierungen stellten dabei Nützlichkeits- und Leistungslogiken dar. Ein Viertel der Befragten vertritt demnach eine libertär-autoritäre Ideologie mit neoliberalen, hyperindividualistischen und autoritären Gesellschaftsbildern. Diese Gruppe neige stärker zu einem rechtsextremen Weltbild (13 Prozent).

Vor dem Hintergrund der voranschreitenden Klimakrise erschreckend: Nur noch 56 Prozent der Befragten sehen den Klimawandel als „eine große Bedrohung für das Land“ – zuletzt lag der Wert noch bei 70 Prozent.

Was gegen Rechtsextremismus hilft

Klare Empfehlungen gegen Rechtsextremismus beinhaltet die Studie auch: Das Forscherteam empfiehlt verstärkte Bildung – „wobei es insbesondere auf Mündigkeit, Autonomie, Demokratieerfahrungen ankommt sowie auf Politik- und Digitalkompetenz ausgelegte Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationssettings in Schulen“.

Ebenso sollte der Sozialstaat nach Ansicht der Wissenschaftler gestärkt werden: „Reale Verteilungsfragen und Gerechtigkeitsdefizite sollten adressiert und bearbeitet werden, wobei Solidarität als zentrale Bewertungskategorie von Politik zu betrachten wäre, etwa in Fragen der Asyl-, Migrations-, Gleichstellungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik“, wie es in einer Kurzzusammenfassung der Studie heißt.

Laut dem ehemaligen Kanzlerkandidaten der SPD, Martin Schulz, der mittlerweile der Friedrich-Ebert-Stiftung vorsitzt, fresse sich die antidemokratische und menschenfeindliche Stimmungsmache langsam in die Mitte der Gesellschaft. Die Aufgabe für politisch Verantwortliche und die Zivilgesellschaft sei klar: „Gegenhalten!“, so Schulz.

Man­dats­trä­ge­r*in­nen auf allen Ebenen müssten mit den Mitteln der Demokratie das Alltagsleben der Menschen spürbar verbessern – für Schulz bedeute das ganz konkret, „dass beispielsweise die Kommunen so gut ausgestattet sind, dass sie für die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen sorgen können“. Ein starker Sozialstaat sei dabei ein Schutz für die Demokratie – „denn wir brauchen beste Bildung und gute Infrastruktur für alle, gerade auch für die Kinder aus weniger wohlhabenden Familien“.

Die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung erhebt seit 2006 im Zweijahresabstand mit verschiedenen Wis­sen­schaft­le­r*in­nen Umfragen zur Verbreitung von extrem rechten Einstellungen. Für die jüngste Auswertung befragte sie 2.001 Personen der „Wohnbevölkerung“ zwischen dem 30. Mai und dem 4. Juli 2025. 82 Prozent der Befragten lebten in Westdeutschland, 17 Prozent im Osten der Republik. Befragt wurden zu 70 Prozent deutsche Staatsangehörige, deren Eltern ebenfalls in Deutschland aufwuchsen oder deutsche Staatsbürger sind. 30 Prozent der Befragten haben einen Migrationshintergrund oder Eltern mit Einwanderungsgeschichte. Darunter sind wiederum Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft und teils auch ohne.

Themen #Friedrich-Ebert-Stiftung #Soziologie #Rechtsextremismus #Mitte-Studie
12 Kommentare

 / 
  • P

    "82 Prozent der Befragten lebten in Westdeutschland, 17 Prozent im Osten der Republik."

    Sagt mal jemandem aus Bayern oder Schleswig-Holstein er käme aus Westdeutschland, der zeigt euch nen Vogel....



    Liebe TAZ ich weiß in Berlin spricht man immer von Wessis und Ossis aber es gibt auch noch ein Nord- und ein Süddeutschland

  •

    Solidarität ist halt keine Einbahnstraße, sondern funktioniert langfristig immer nur im gegenseitigen Geben und Nehmen. Wenn dieses Gleichgewicht zumindest gefühlt zu sehr ins Wanken gerät, wanken auch Sympathie und Empathie für die Ansprüche und Bedürfnisse anderer. Diese eigentlich simple Basis für ein mitfühlendes Mitieinander wurde und wird meines Erachtens durch die starke Fokussierung auf (vermeintliche) Unterschiede und Ungerechtigkeiten mehr denn je verdrängt. Wer immer fordert, ohne jemals Dankbarkeit zu adressieren, erreicht nicht unbedingt mehr Gerechtigkeit, sondern häufig nur mehr Spaltung.Ganz unabhängig von den eigenen finanziellen, persönlichen oder gesellschaftlichen Möglichkeiten.

  • D

    Alles schön und gut. Ich möchte eigentlich nur auf einen Teilpunkt eingehen.



    Das wichtigste ist die Bildung. Das stimme ich vollumfänglich zu.



    Unser Bildungssystem geht seit Jahrzehnten den Bach runter und verliert immer mehr den Anschluss an den Rest der Welt.



    Wo will da das linke Spektrum ansetzen?



    Die Pisa Studien zeigen sich jedes Jahr das Desaster. Und wo stehen wir heute? Die 1er Abis und allgemein das Abitur wird heute fast verschenkt, während offensichtlich das gesamt Niveau komplett abgesoffen ist. Je linker die Regierungen mancher Bundesländer, fast desto schlechter die Schul Ergebnisse. Es gibt Bundesländer deren heutiges gutes Abi hätte früher in einem anderen Bundesland nicht Mal zum Bestehen der mittleren Reife genügt.



    Und damit bekommt Menschen die in der Zukunft dafür sorgen, das wir den technologischen Fortschritt weiter bringen? Oder Sachen entwickeln um die Klimakrise zu mildern oder aufzufangen?

    Es gibt ja mittlerweile genug Studien die zeigen der Versuch niemanden in dem Schulsystem zurückzulassen verdummt auch die anderen die bessere Möglichkeiten hätten. China und die USA werden wirklich Angst haben vor uns....



    Wo ist da die konstruktive Lösung?

    •

      @Duplozug:

      Ach ja, die Bildung. Ernsthaft? Ich wundere mich, dass diese - sorry - hohle Phrase immer als eine der ersten verblasen wird, wenn es um Antworten gegen menschenfeindliche und demokratiefreindliche Einstellungen geht.

      Zunächst zur Klarstellung: Ja, Bildung ist wichtig. Die Frage ist aber, wie "Bildung" in Zeiten von (A-)Sozialen Medien und demnächst KI überhaupt noch greifen soll. Daher mal zwei andere Vorschläge:



      - Verbot der Social-Media-Nutzung bis 16 Jahre und ein durgehendes Smartphone-Verbot an allen (!) Schulen (inkl. Berufsschulen.



      - Umleitung von Geldern für "Demokratievermittlung" in Bereiche, in denen sich Menschen überhaupt noch begegnen und "Andersein" erfahren werden kann, z.B. Schwimmbäder, Bibliotheken, Stadtteiltreffs. (Das schließt sich nicht aus, aber wo Prioritäten zu setzen sind, würde ich die zur Verfügung stehenden Mittel lieber da eingesetzt wissen.)

    • FZ

      @Duplozug:

      Sie haben recht, der Verweis auf die Bildung fehlt in keiner Sonntagsrede und die Realität sieht zappenduster aus. Wer nicht das Glück hat aus einem Bildungshaushalt zu kommen, der hat es in diesem Land sehr schwer. Wobei ich explizit erwähnen möchte, dass es auch nicht sein kann alles die Schulen auszulagern. Ein Minimum wäre es mit wenigstens einem verpflichtenden Kitajahr vor der Einschulung anzufangen, besser wären eher zwei. Schule zeigt sehr gut, dass gut gemeint oftmals das Gegenteil von gut gemacht ist. Es macht keinen Sinn Kinder einzuschulen, die der Sprache nicht mächtig sind. Und es ist auch ein Fehler, dass Kinder zumindest in der Grundschule nicht sitzen bleiben können bzw. verweilen, wie es heute euphemistisch heißt. Niemanden ist geholfen, wenn aus reiner vermeintlicher Rücksichtnahme das Niveau für alle gesenkt wird.

    • L

      @Duplozug:

      Das liegt meiner Meinung nach an einem vollkommen queeren Ansatz von Gleichberechtigung. Gleiches Recht heißt, jeder soll die gleichen Start-Chancen und Möglichkeiten zur Unterstützung bekommen.

      Bei uns in NRW ist für die Vergabe von Schulplätzen auf eine „gute durchmischen“ zu achten. Jungen /Mädchen, sozialer Hintergrund, Sprache.



      Explizit nicht erwähnt ist die Leistung. Wen wundert da der Leistungsabfall….. wenn gleiches Recht heißt: am Ende entscheidet das Los über den Zugang zum Gymnasium, um gleiches Recht zu gewähren und nicht ob da Kind geeignet ist?

      Ich bin übrigens als Kind vermögender Eltern auch durch alle Raster gefallen und habe weder vom Jugendamt, Polizei noch weißer Ring Hilfe erhalten. Hätte ich mir einklagen können von meinem Vater… danke fürs Gespräch. Diese Seite der leidenden Kinder gibts auch. Diese sind nur für !niemanden! existent. Auch hier hätte ich mir Gleichberechtigung gewünscht, um aus einem Haushalt mit einer depressiven schwerst Alkoholabhängigen Mutter zu kommen, die uns auch körperlich angegangen hat.

  •

    "Man­dats­trä­ge­r*in­nen auf allen Ebenen müssten mit den Mitteln der Demokratie das Alltagsleben der Menschen spürbar verbessern"

    Da wäre als erstes: Nicht den Leuten im Weg stehen wenn diese was erreichen wollen. Von Privat bis Gewerbe. Meistens kommt aus den Behörden ja immer nur die Auflagen und der Hinweis was nicht geht.

    Allerdings sind viele meiner Mitbürger ja auch der Ansicht das es den Nanny-Staat benötigt der sich bis ins kleinste ziseliert um Einzelfälle kümmert und jeden pampert.

    Einfach nicht im Weg stehen wäre ein Anfang.

  • FI

    "76 Prozent der Deutschen gegen Rechtsextremismus"



    Ist es nicht normal gegen Rechtsextremismus zu sein?



    Wieviel Prozent sind gegen Linksxtremismus?



    Könnte die Zahl ähnlich ausfallen?

  • A

    Rechtsextremismus kann nicht mit mehr Bildung bekämpft werden. Akademiker und Studenten waren die größten Unterstützer der NSDAP und unter Parteimitgliedern 10fach überrepräsentiert. Der europäische Rassismus ist ein akademisches Konzept geboren in Europas Universitäten des 18. und 19. Jahrhunderts. Wer Bildung für eine Antwort hält, zeigt damit nur seine Verachtung für das Proletariat. Das die Forscher von ebendiesen Universitäten davon nichts wissen wollen ist für mich inzwischen wenig überraschend.



    Wer wirklich etwas gegen Rechts tun will, muss die Lebenswirklichkeit der Menschen in diesem Land aktiv verbessern und nicht nur wohlfeile Allgemeinplätze im Angebot haben.

    • R

      @Šarru-kīnu:

      Auf mich wirkt der Schrei nach mehr Bildung ja immer so, als klammere man sich krampfhaft daran, weil man keine andere Idee hat.

      Es ist ja nicht so, dass es hier in relevanter Anzahl Leute gäbe, die noch nie was vom Holocaust oder dem Weltkrieg gehört hätten.

      Sie glauben es halt nicht.

      Die Lebenswirklichkeit zu verbessern, ist allerdings das, woran die Parteien scheitern.

    • MS

      @Šarru-kīnu:

      Was rechte Ansichten bei hoher Bildung angeht, kann ich aus eigener Erfahrung zustimmen. Ich war eine Zeit lang in einem großen Unternehmen und hab da teils abstrus rechtes Gedankengut mitbekommen. Und das kam nicht (nur) von den Arbeitern draußen in der Anlage, sondern auch von den Herrn Doktoren in der Planung und Forschung.

    •

      @Šarru-kīnu:

      "Rechtsextremismus kann nicht mit mehr Bildung bekämpft werden. Akademiker und Studenten waren die größten Unterstützer der NSDAP und unter Parteimitgliedern 10fach überrepräsentiert. "

      Aktuell ist die Unterstützung von Rechtspopulisten und -Extremisten durch Menschen mit geringem Bildungsgrad besonders hoch. Sowohl hier in D

      www.rnd.de/politik...LIMAPVITYF3M4.html

      als auch in anderen Ländern

      de.statista.com/st...n-nach-geschlecht/

